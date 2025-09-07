Kiszabadult a balos „művészet” a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén (VIDEÓ)
Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.
Ezeknek tényleg mindent lehet?
„Ellenzéki kultúra 7389. epizód. Majka a színpadon pár hete fejbe lőtte, ez a Krúbi nevezetű IQ bajnok pedig felakasztaná a miniszterelnököt.
Ezeknek tényleg mindent lehet? Szerintetek meddig vagyunk kötelesek ezt eltűrni?”
Ezt is ajánljuk a témában
Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.
Nyitókép forrása: Rákay Philip Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset „a mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt”.