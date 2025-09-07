Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
epizód Rákay Philip Krúbi színpad bajnok Majka

A Krúbi nevezetű IQ bajnok felakasztaná a miniszterelnököt

2025. szeptember 07. 08:49

Ezeknek tényleg mindent lehet?

2025. szeptember 07. 08:49
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Ellenzéki kultúra 7389. epizód. Majka a színpadon pár hete fejbe lőtte, ez a Krúbi nevezetű IQ bajnok pedig felakasztaná a miniszterelnököt.

Ezeknek tényleg mindent lehet? Szerintetek meddig vagyunk kötelesek ezt eltűrni?”

Nyitókép forrása: Rákay Philip Facebook-oldala

***

Összesen 25 komment

fortissima
2025. szeptember 07. 11:20
Krúbit ezzel a mentalitással a Magyar Autóklubba sem vennék fel...
zsugabubus-2
2025. szeptember 07. 11:00
"Ezeknek tényleg mindent lehet?" Nem t'om Kálmán... a főnököd mit mond erre? Elvileg a tiétek a végrehajtó hatalom... Ennyire tehetetlenek vagytok?
nyugalom
2025. szeptember 07. 10:58 Szerkesztve
Ki ez a drogos? A ner-ből jól elnek, elegük van! De míèrt, miből?
altercat1
2025. szeptember 07. 10:46
Sosem értettem egyet azzal a marhasággal, hogy egy közszereplőnek többet kell tűrnie. Okszerűen bírálni lehet erőszakra felhívás és hazudozás nélkül is. A moslékosok baja, hogy nem tudnak nekünk igazat adni, mert nincs nekik miből, az nálunk van! Az erőszakoskodásra pedig mindig az volt a magyar válasz, hogy "csak azért se!" Ezt nem tudják a nyugati gazdái a félkegyelműeknek, ezért veszítenek az idomított állataik.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!