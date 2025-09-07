Kiderült, mi okozta a lisszaboni siklóbalesetet

A két kabin közötti kábel szakadása okozta a lisszaboni siklóvasút szerdai balesetét, amely 16 ember életét követelte – közölte az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF) szombat esti jelentésében.

A baleset napjának reggelén elvégzett tervezett szemle során nem észleltek rendellenességet a kábelen”

– pontosították az ügynökség nyomozói első közleményükben, amely megerősített megállapításokat tartalmaz, és nem pontos következtetéseket a baleset okaira vonatkozóan.

A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset „a mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt”. A jelentés szerint „az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le”. a siklóvasút, amely jelenlegi formájában 1914-ben épült, két sárga kocsiból áll, amelyek egy ellensúlyrendszer segítségével felváltva mennek fel és le egy 45 méteres szintkülönbségű pályán 276 méter hosszan, az „átlagosan 18 százalékos lejtőn” – emlékeztettek a GPIAAF nyomozói.

„A kocsikat egy kábel köti össze, amely egy nagy, fordítható keréken keresztül egyenlíti ki súlyukat, és amely a Calçada da Glória (az állomás) tetején, egy földalatti műszaki helyiségben található”

– írták, hangsúlyozva, hogy a két kocsit összekötő kábel a föld alatt helyezkedik el.