turista lisszaboni baleset Portugália szemtanú

Tragédia rázta meg Lisszabont: házba csapódott a híres sikló, rengeteg az áldozat

2025. szeptember 04. 13:26

Portugália sokkban van, miután szörnyű baleset történt a turisták körében népszerű közlekedési eszközön.

2025. szeptember 04. 13:26
null

Lisszabon egyik legismertebb turisztikai látványossága, a Glória siklóvasút szerdán este kisiklott és felborult. A helyi hatóságok szerint legalább 16 ember meghalt és több mint 20 megsérült, néhányuk súlyosan. Még nem tisztázott, mi okozta a kocsi kisiklását – számolt be a BBC. 

A lisszaboni siklóvasút baleset után/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
A lisszaboni siklóvasút baleset után/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A baleset szerdán 18:15 körül történt Avenida da Liberdade közelében. Hatalmas mentési akció indult, több mint 60 mentő és 22 jármű érkezett a helyszínre.

Lisszaboni siklóvasút baleset szemtanúi 

A helyszínen tartózkodó szemtanúk egy rémisztő pillanatról számoltak be, amikor a sikló kocsiját tartó kábel levált a vontatási útvonalról, aminek következtében a villamos elvesztette minden fékezőképességét. A szükséges kábeltámasz nélkül a kocsi nem tudott megállni vagy lassítani, aminek következtében a járdára csapódott, és végül felborult. 

Egy szemtanú a helyi portugál SIC műsorszolgáltatónak elmondta, hogy a kocsi brutális erővel csapódott be, és úgy gyűrődött össze, mint egy kartondoboz.

A füst elborította a környéket, az emberek menekültek a helyszínről.

A képek és videofelvételek egy felborult, összeroncsolódott sárga kocsit mutatnak, amely a macskaköves utcán fekszik, körülötte a mentőkkel.
Néhány ember beszorult a roncsok közé, és a mentőknek kellett kiszabadítaniuk őket.

Megdöbbenés és gyász

A közel 150 éve működő siklóvasút körülbelül 40 utast tud szállítani, és rendkívül népszerű a turisták körében, de a város lakói számára is elengedhetetlen Lisszabon meredek utcáin. Az ütközés idején azonban nem tudni, hány ember tartózkodott a fedélzeten.

A BBC Radio 4 Today című műsorában Fabiana Pavel, a lisszaboni lakossági szövetség elnöke elmondta, hogy közössége megdöbbent.

Szerinte a siklóvasút fontos tömegközlekedési eszköz a Bairro Alto lakói számára.

„A baleset idején lehet, hogy voltak a járművön olyan szülők, akik gyermekeiket hozták haza az iskolából.”

Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere háromnapos városi gyászt hirdetett az incidens áldozatainak tiszteletére. 

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

***

 

