Papíron erős, a gyakorlatban gyenge: Macron és a „hajlandóak koalíciója” ismét labdába rúgnának

2025. szeptember 04. 11:14

Az elkötelezettséget árnyalja, hogy a nagy találkozón több vezető csak online fog bekapcsolódni. A „hajlandóak koalíciója” már részletes terveket dolgozott ki, amelyeket várhatóan hamarosan ismertetnek.

2025. szeptember 04. 11:14
null

Emmanuel Macron csütörtökön összehívja a „hajlandóak koalíciója” elnevezésű csoport tagjait, hogy megtárgyalják az európai biztonsági garanciák lehetséges opcióit – számolt be a New York Times. Az amerikai lap szerint Macron azt akarja üzenni, hogy Európa kész fenntartani a békét, ha véget ér a háború. 

Megint összeül a hajlandóak koalíciója Ludovic MARIN / AFP
Megint összeül a hajlandóak koalíciója Ludovic MARIN / AFP

Hajlandóak: kérdés mire?

A francia elnök több mint 30 másik állam- és kormányfővel, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tart megbeszélést. 

„Európa most először lép fel ilyen szintű elkötelezettséggel és intenzitással, mert Ukrajna és az ukránok biztonsága ma és holnap is a miénk és Európaé”

 – mondta Macron szerdán.

„Az európaiak meg akarják mutatni, hogy elvégzik a házi feladatukat, hogy képesek valódi biztonsági kapacitásokat biztosítani Ukrajnának” – mondta a New York Times-nak Martin Quencez, a German Marshall Fund párizsi irodájának igazgatója. „De talán még ennél is fontosabb, hogy ez egy üzenet az Egyesült Államoknak.”

A kérdés az lesz, hogy a terv elég részletes-e, a kötelezettségvállalások elég határozottak-e, és a koalíció elég egységes-e ahhoz, hogy meggyőzze Trumpot.

Az európaiak egy „biztonsági erő” létrehozásának tervein dolgoznak, amely a fronttól vagy a tűzszüneti vonalaktól távol állomásozna. 

Macron hivatalának tájékoztatása szerint ezek a tervek meglehetősen részletesek, és a partnerországok elég konkrét kötelezettségvállalásokat tettek ahhoz, hogy meggyőzőek legyenek. A terveket szerdán mutatták be a védelmi minisztereknek, csütörtökön pedig az országok vezetői vitatják meg őket.

A hajlandóak koalíciója nem hajlandó csapatokat küldeni

De a nagy európai országok, köztük Németország, Lengyelország és Olaszország, Washingtonhoz hasonlóan kizárták, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába. 

Az ukrán sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon részt vesznek: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök; Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke; Aleksander Stubb finn elnök; Mette Frederiksen dán miniszterelnök; Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
Más vezetők videokonferencián keresztül csatlakoznak a találkozóhoz.

A csúcstalálkozó résztvevői délután telefonon beszélnek Donald Trump amerikai elnökkel. 

Érdekes adalék, hogy szerdán Steve Witkoff, az amerikai elnök különleges képviselője megérkezett Párizsba, aki lehet, hogy részt vesz a találkozón. 

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

angie1
2025. szeptember 04. 11:28
Mindent beígérnek az ukránoknak, aztán amikor arra kerül sor, hogy adni kéne, akkor nincs mibül...
Mich99
2025. szeptember 04. 11:23
Megint HAJLANDÓAK világháborúba taszítani Európát...
