09. 07.
vasárnap
09. 07.
vasárnap
rendszer kormány munka teher adó Lázár János szektor

Lázár János: A többkulcsos adó visszahozná a feketefoglalkoztatást

2025. szeptember 07. 07:24

A miniszter szerint a kormány adópolitikája a jövőben is két meghatározott célt szolgál majd.

2025. szeptember 07. 07:24
null

Lázár János a gyomaendrődi Vállalkozói Fórumon azt mondta, hogy a személyi jövedelemadó emelése és egy progresszív rendszer bevezetése a munkával és a gyerekvállalással szembemenne, a munkaadók számára pedig beláthatatlan következményeket hozna. Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is a munkát és a gyerekvállalást kívánja jutalmazni – írta meg a Világgazdaság.

A tárcavezető az adórendszert a politika szíve közepének nevezte. Mint fogalmazott, a 15 százalékos személyi jövedelemadó Magyarországon azért indokolt, mert a munka a legfőbb érték, amely mellett a gyerekvállalás áll. Kijelentette, hogy

a kormány adópolitikája a jövőben is ezt a két célt szolgálja.

Szerinte a kabinet nyíltan beszél a terveiről, és amit kijelent, azt végre is hajtja. Úgy látja, az ellenzék ezzel szemben nem tárja a nyilvánosság elé a szándékait, ami megkönnyíti a választási szereplést. Saját politikai közösségét olyan, munkára épülő társadalomként írta le, amely a lokalitást fontosabbnak tartja a globalitásnál, minden legális eszközzel visszaszorítaná a multinacionális cégek túlsúlyát, és világos adópolitikai elképzelésekkel rendelkezik.

Lázár János a többkulcsos adórendszer várható következményeit is bírálta. Úgy véli, a vállalkozások nem hagyhatnák jóvá, hogy a magasabb kulcs miatt kieső jövedelmet ne pótolják, ezért egy ilyen változtatás nemcsak a munkavállalóknak lenne hátrányos, hanem a munkaadók számára is kiszámíthatatlan helyzetet teremtene. 

Szerinte az adórendszer megbillentése egyszerre sújtaná a munkát és a gyerekvállalást. A rendezvényen szóba kerültek a Tisza Párt kiszivárgott adópolitikai tervei is. A miniszter állítása szerint ezek jelentős terhet rónának a kis- és középvállalkozásokra, mert a kkv-szektor nem tudná kitermelni egy progresszív rendszer többletköltségeit.

Úgy fogalmazott, hogy a progresszív adózás a fekete gazdaság visszarendeződésének kockázatát hordozza. Szerinte a zsebbe fizetett bérek és a feketefoglalkoztatás ismét teret nyernének, amit így foglalt össze:

Visszajutunk oda, ahol voltunk 2010 előtt”.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Összesen 4 komment

Zsolt75
2025. szeptember 07. 08:07
Én a minimálbér adómentességét várom. Ahogy számolom, +5-600E maradna havota a zsebemben... Áradjon a pöcsingmaris!
Válasz erre
0
0
kimirszen
•••
2025. szeptember 07. 07:53 Szerkesztve
1988tól a minimálbérnek 0% volt az adókulcsa. Majd jött egy kormány és a minimálbért adökötelessé tette.
Válasz erre
1
0
asszaur
2025. szeptember 07. 07:51
Egy jól átgondolt progressive jövedelemadó igazságosabb közteherviiselést hozna!
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 07. 07:50
43 oldalas vagyonbevallása van...kádár-népe meg tapsol neki...birkák,ébresztő!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!