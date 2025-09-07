Lázár János: A többkulcsos adó visszahozná a feketefoglalkoztatást

A tárcavezető az adórendszert a politika szíve közepének nevezte. Mint fogalmazott, a 15 százalékos személyi jövedelemadó Magyarországon azért indokolt, mert a munka a legfőbb érték, amely mellett a gyerekvállalás áll. Kijelentette, hogy

a kormány adópolitikája a jövőben is ezt a két célt szolgálja.

Szerinte a kabinet nyíltan beszél a terveiről, és amit kijelent, azt végre is hajtja. Úgy látja, az ellenzék ezzel szemben nem tárja a nyilvánosság elé a szándékait, ami megkönnyíti a választási szereplést. Saját politikai közösségét olyan, munkára épülő társadalomként írta le, amely a lokalitást fontosabbnak tartja a globalitásnál, minden legális eszközzel visszaszorítaná a multinacionális cégek túlsúlyát, és világos adópolitikai elképzelésekkel rendelkezik.

Lázár János a többkulcsos adórendszer várható következményeit is bírálta. Úgy véli, a vállalkozások nem hagyhatnák jóvá, hogy a magasabb kulcs miatt kieső jövedelmet ne pótolják, ezért egy ilyen változtatás nemcsak a munkavállalóknak lenne hátrányos, hanem a munkaadók számára is kiszámíthatatlan helyzetet teremtene.