Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tóth Erik téma Ukrajna lmbtq ügy

Az LMBTQ-tól Ukrajnán át a többkulcsos adóig – ezekről nem beszélhet őszintén a Tisza Párt

2025. szeptember 03. 07:36

Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék tudatosan kerülik az olyan vitás ügyeket, de ez kezd egyre átlátszóbb lenni.

2025. szeptember 03. 07:36
null

Az Alapjogokért Központ elemzője, Tóth Erik a Magyar Nemzetnek nyilatkozott, és csokorba szedte azokat az ügyeket és témákat, amikről úgy látja, hogy a Tisza Párt helyzetéből adódóan nem tud (vagy nem akar) őszintén kommunikálni a választókkal. Az elemző úgy látja, hogy a Tisza Párt vezetése a választásokig nem kíván beleállni a politikailag kockázatos témákba.

A jelenség szerinte Etyeken kapott új lendületet, amikor is Tarr Zoltán alelnök a progresszív, többkulcsos adó tervét hozta szóba. Tarr a fórumon így fogalmazott: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.” Majd hozzátette, hogy

 nem mond el mindent, mert akkor megbuknának”.

Tiltott ügyek

Egy másik felvételen az is elhangzott, hogy a kampányban belső kérés tiltotta bizonyos ügyek említését. Az etyeki fórumon Magyar Dávid újságíró arról beszélt, hogy a Tisza-központból azt üzenték: „azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról”. A kritikusok szerint ez illeszkedik abba a mintába, amelyben Magyar Péter következetesen kerüli a háború és az LMBTQ témáját. Bár kezdeményezést indított Ukrajna uniós csatlakozásáról, a háború kérdésében hallgatott, a pride ügyében pedig nem vállalt egyértelmű álláspontot. Az elemző szerint így

továbbra sem világos, mit tenne egy Tisza-kormány a migrációval, a rezsicsökkentéssel, a 13. havi nyugdíjjal és a családtámogatásokkal.

Az EU-s illeszkedés kapcsán Tóth Erik továbbá emlékeztetett, hogy a Tisza az Európai Néppárthoz csatlakozott, amely tavaly együttműködést kötött a szocialistákkal és a Renew frakcióval többek között háború-, gender- és migrációs ügyekben. Szerinte ebből az következik, hogy a Tiszának nincs érdemi mozgástere, miután Manfred Weber világossá tette az EPP Ukrajna-párti elköteleződését; politikailag ez a gyorsított csatlakozás támogatását és a háború finanszírozásának vállalását is jelenti. Úgy véli, a párt ezért hallgat a többségi magyar állásponttal ütköző kérdésekben, miközben a többkulcsos szja-ról sem folytatnak érdemi kommunikációt, és nem látszik, miből teljesülnének a több ezer milliárdos költségvetési igényű ígéretek. Mint fogalmazott, a Tisza-adó csak a „jéghegy csúcsa”, miközben korábban a rezsicsökkentést és a családtámogatásokat is érték bírálatok a párt köreiből.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyár politikai mérlegét illetően Tóth szerint a Tseber-ügy óta a Tisza a külföldi befolyásolás vádjait próbálja leszerelni, ám a háromkulcsos szja-terv kiszivárgása és az országjárás kifulladása miatt elveszítette a lendületét. 

A párt szerinte „választási ígéretekben gazdag, de valós, érdemi alapot rendre nélkülöző” javaslatokat tesz, és nem kívánja a program részleteit tisztázni a voksolás előtt. Felidézte Tarr Zoltán korábbi szavait is: „sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük”.

Magyar Péter pedig korábban úgy fogalmazott, hogy csak egy »pici« szuverenitásról le lehet mondani a brüsszeli elvárások teljesítése érdekében.

Az elemző szerint a Nemzet hangja aláírásgyűjtés sem bizonyította, hogy a szimpatizánsok véleménye határozná meg a pártvonalat. Noha a kitöltők többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, a hazai kampányüzenetek azt sugallják, mintha e kérdésben különutas mozgástér maradna, szerinte azonban ennek csekély a realitása.

(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. szeptember 03. 07:50
Az még nem került szóba, hogy megtartanák -e a sokféle kedvezményt? Nagy a hallgatás!!!!
Válasz erre
1
0
FredShine
2025. szeptember 03. 07:46
A globalista ellenzék kommunikációja még soha nem volt ennyire lebutítva. Ez a kampány már 100 százalékban az "o1g"-zésre épül.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 03. 07:44
Úgy látszik ezek már nem is az Orbán-kétharmadon dolgoznak, hanem a négyötödön. Ennyi futóbolond komcsit tényleg még soha egy pártban sem sodort össze a komcsi szél.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!