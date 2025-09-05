Ft
Lisszabon tragédia sikló sín

Magyar szemtanú a lisszaboni tragédiáról: „Kicsordult a könny a szememből, ilyet még nem láttam”

2025. szeptember 05. 07:14

Több szemtanú is érezte még tragédia előtt, hogy valami nincs rendben.

2025. szeptember 05. 07:14
null

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, Lisszabon egyik legismertebb turisztikai látványossága, a Glória siklóvasút szerdán este kisiklott és felborult. A helyi hatóságok szerint legalább 16 ember meghalt és több mint 20 megsérült, néhányuk súlyosan. A baleset szerdán 18:15 körül történt Avenida da Liberdade közelében.

Még nem vitték el a roncsokat. Kicsordult a könny a szememből, ilyet még nem láttam”

 – nyilatkozta a Blikknek Molnár Mari, újságíró, aki a lapnak elmondta, hogy az egyik szemtanúnak rögtön feltűnt, hogy valami nincs rendben, amikor kijött a metróból. 

Néhány másodperccel később aztán, mint egy Bruce Willis-akciófilmben, berobbant a felgyorsult kocsi, és a kanyar előtt nekicsattant a falnak. Az épület homlokzata leomlott, a kocsi pedig lényegében teljesen megsemmisült. Portugáliában a mentőszolgálat egy része hivatásos, de a 90 százalékuk önkéntes, így például a betegszállítók és a tűzoltók között is sokan vannak, akiknek nem ez a főállásuk”

 – mondta a riporter, aki hozzátette, hogy öt percen belül ott is voltak a helyszínen és  a rendőrök is hamar megérkeztek. 

Óriási volt a por, mert leomlott egy ház, és a mentési munkálatokat is alaposan megnehezítik ezek a körülmények. Az összezúzódott villamoskabint is nehéz lesz onnan elszállítani. Úgy néz ki, mint egy összenyomott szardíniás doboz”

 – tette hozzá az újságíró.

Molnár Mari elmondta: a televízióban már elmondták, hogy a hatóságok szerint is kábelszakadás miatt történhetett a baleset. Merényletre, szándékos szabotázsra vagy rongálásra utaló nyomokat nem találtak. 

Tudni kell, hogy nagy muszlim közösség van azon a környéken, és Lisszabonban még soha nem volt semmilyen merénylet. Senkinek nem érdeke, hogy itt bármi történjen.”

 – mondta az újságíró, majd kiemelte, hogy a titkos szolgálat kontroll alatt tartja a területet, de például a taxisok 99 százaléka hindu, akik beilleszkednek, dolgoznak.

Most lesznek az önkormányzati választások az országban, és a történtek után az a vélekedés, hogy a most hatalmon lévő baloldaliakkal szemben az egyik jobb oldali párt borítékolhatja majd a győzelmet, mert biztos, hogy mulasztás történt”

 – emelte ki végül az újságíró.

Nyitókép forrása: MTI/AP/Armando Franca

 

