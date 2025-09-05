Magyar szemtanú a lisszaboni tragédiáról: „Kicsordult a könny a szememből, ilyet még nem láttam”

Még nem vitték el a roncsokat. Kicsordult a könny a szememből, ilyet még nem láttam”

– nyilatkozta a Blikknek Molnár Mari, újságíró, aki a lapnak elmondta, hogy az egyik szemtanúnak rögtön feltűnt, hogy valami nincs rendben, amikor kijött a metróból.

Néhány másodperccel később aztán, mint egy Bruce Willis-akciófilmben, berobbant a felgyorsult kocsi, és a kanyar előtt nekicsattant a falnak. Az épület homlokzata leomlott, a kocsi pedig lényegében teljesen megsemmisült. Portugáliában a mentőszolgálat egy része hivatásos, de a 90 százalékuk önkéntes, így például a betegszállítók és a tűzoltók között is sokan vannak, akiknek nem ez a főállásuk”

– mondta a riporter, aki hozzátette, hogy öt percen belül ott is voltak a helyszínen és a rendőrök is hamar megérkeztek.

Óriási volt a por, mert leomlott egy ház, és a mentési munkálatokat is alaposan megnehezítik ezek a körülmények. Az összezúzódott villamoskabint is nehéz lesz onnan elszállítani. Úgy néz ki, mint egy összenyomott szardíniás doboz”

– tette hozzá az újságíró.

Molnár Mari elmondta: a televízióban már elmondták, hogy a hatóságok szerint is kábelszakadás miatt történhetett a baleset. Merényletre, szándékos szabotázsra vagy rongálásra utaló nyomokat nem találtak.