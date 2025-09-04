Ft
Lisszabon tragédia sikló

Kiderült, van-e magyar áldozata a lisszaboni siklótragédiának

2025. szeptember 04. 11:19

A lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki, a balesetben 15-en vesztették életüket.

2025. szeptember 04. 11:19
null

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút tragédiának, a magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal – tájékoztatta Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön az MTI-t.

A hivatalos tájékoztatás alapján a balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés. Közölte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.

A lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki, a balesetben a mentőszolgálatok beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma. Portugáliában csütörtökön nemzeti gyásznapot tartanak a tragédiátt követően. 

(MTI) 

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

 

 

NeMá
2025. szeptember 04. 12:47
"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata" Tehát nem derült ki!
mandarin-890
2025. szeptember 04. 11:51
na most ért el a hír mandiékhoz a magyar petizés meg a népsport leljesen lefoghlalja őket
