Kiderült, van-e magyar áldozata a lisszaboni siklótragédiának

Tragédia Romániában: dísztóba fulladt egy kisgyermek, miután egyedül hagyták
Szinte felfoghatatlan felelőtlenség vezetett egy kisgyermek halálához egy temesvári óvodában.
A lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki, a balesetben 15-en vesztették életüket.
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút tragédiának, a magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal – tájékoztatta Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön az MTI-t.
A hivatalos tájékoztatás alapján a balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés. Közölte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.
A lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki, a balesetben a mentőszolgálatok beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma. Portugáliában csütörtökön nemzeti gyásznapot tartanak a tragédiátt követően.
(MTI)
Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP