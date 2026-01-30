Gigantikus korrupciós botrány rázta meg Brüsszelt: azonnal kirúgták a magas rangú uniós tisztségviselőt

az érintett tisztviselő megsértette az alkalmazandó szabályokat, ezért a biztosok testülete „megfelelő és arányos intézkedésekről” döntött.

Nevét nem említette, de uniós tisztségviselők megerősítették, hogy Hololeiról van szó.

A források szerint az OLAF 2024-ben javasolta a bizottságnak a fegyelmi eljárás megindítását. A 2025-ben lezárt vizsgálat bizonyítékot talált jogosulatlan ajándékelfogadásra, összeférhetetlenségre és titoktartási szabályok megsértésére.

Hololei korábban a közlekedésért és mobilitásért felelős főigazgatóság vezetője volt, legutóbb pedig a nemzetközi partnerségek főigazgatóságán dolgozott tanácsadóként, csökkentett fizetéssel.

A bizottságot korábban bírálatok érték amiatt, hogy késlekedett az ügyben, különösen azt követően, hogy uniós ügyészek 2024 végén korrupció gyanújával büntetőeljárás megindításának lehetőségét is felvetették – írta az Euractiv.