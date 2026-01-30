Gigantikus korrupciós botrány rázta meg Brüsszelt: azonnal kirúgták a magas rangú uniós tisztségviselőt

Sokk Brüsszelben: holtpontra jutott a 100 milliárd eurós EU-s vadászgépprogram
Újabb csontváz esett ki az Európai Bizottság szekrényéből, és a szálak megint Katarhoz vezetnek. Azonnali hatállyal menesztették a brüsszeli elit egyik csúcsvezetőjét, miután kiderült: nemcsak kétes ajándékokat fogadott el, de bizalmas belső információkat is kiadott.
Az Európai Bizottság csütörtökön úgy döntött, hogy megszünteti Henrik Hololei magas rangú uniós tisztségviselő munkaviszonyát, miután egy belső fegyelmi vizsgálat megállapította, hogy szabályszegéseket követett el – közölte csütörtökön az Euractiv című brüsszeli hírportál uniós forrásokra hivatkozva.
A francia és a német partnerek hónapok óta tartó konfliktusa megbénította a FCAS vadászgép fejlesztését.
A vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2023-as, bizalmas jelentése indította el, amely szerint Hololei a Katarhoz kapcsolódó egyik jelentős légiközlekedési megállapodás tárgyalásai során bizalmas információkat osztott meg. A Libération című francia lap arról is beszámolt, hogy a tisztségviselő ajándékokat fogadhatott el.
Csütörtökön Henna Virkkunen, a bizottság alelnöke bejelentette, hogy egy fegyelmi eljárás megállapította:
az érintett tisztviselő megsértette az alkalmazandó szabályokat, ezért a biztosok testülete „megfelelő és arányos intézkedésekről” döntött.
Nevét nem említette, de uniós tisztségviselők megerősítették, hogy Hololeiról van szó.
A források szerint az OLAF 2024-ben javasolta a bizottságnak a fegyelmi eljárás megindítását. A 2025-ben lezárt vizsgálat bizonyítékot talált jogosulatlan ajándékelfogadásra, összeférhetetlenségre és titoktartási szabályok megsértésére.
Hololei korábban a közlekedésért és mobilitásért felelős főigazgatóság vezetője volt, legutóbb pedig a nemzetközi partnerségek főigazgatóságán dolgozott tanácsadóként, csökkentett fizetéssel.
A bizottságot korábban bírálatok érték amiatt, hogy késlekedett az ügyben, különösen azt követően, hogy uniós ügyészek 2024 végén korrupció gyanújával büntetőeljárás megindításának lehetőségét is felvetették – írta az Euractiv.
Henrik Hololei Észtországból jött, akár csak Kaja Kallas, az EU külügyi főtárgyalója. Hololei 2013-ig kilenc éven át volt EU-biztosi kabinetfőnöke Siim Kallasnak, aki Kaja Kallas apja, és a lányához hasonlóan miniszterelnöki pozíciót is töltött be hazájukban.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP