henna virkkunen olaf vizsgálat európai bizottság

Gigantikus korrupciós botrány rázta meg Brüsszelt: azonnal kirúgták a magas rangú uniós tisztségviselőt

2026. január 30. 07:52

Újabb csontváz esett ki az Európai Bizottság szekrényéből, és a szálak megint Katarhoz vezetnek. Azonnali hatállyal menesztették a brüsszeli elit egyik csúcsvezetőjét, miután kiderült: nemcsak kétes ajándékokat fogadott el, de bizalmas belső információkat is kiadott.

2026. január 30. 07:52
null

Az Európai Bizottság csütörtökön úgy döntött, hogy megszünteti Henrik Hololei magas rangú uniós tisztségviselő munkaviszonyát, miután egy belső fegyelmi vizsgálat megállapította, hogy szabályszegéseket követett el – közölte csütörtökön az Euractiv című brüsszeli hírportál uniós forrásokra hivatkozva.

A vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2023-as, bizalmas jelentése indította el, amely szerint Hololei a Katarhoz kapcsolódó egyik jelentős légiközlekedési megállapodás tárgyalásai során bizalmas információkat osztott meg. A Libération című francia lap arról is beszámolt, hogy a tisztségviselő ajándékokat fogadhatott el.

Csütörtökön Henna Virkkunen, a bizottság alelnöke bejelentette, hogy egy fegyelmi eljárás megállapította: 

az érintett tisztviselő megsértette az alkalmazandó szabályokat, ezért a biztosok testülete „megfelelő és arányos intézkedésekről” döntött.

Nevét nem említette, de uniós tisztségviselők megerősítették, hogy Hololeiról van szó.

A források szerint az OLAF 2024-ben javasolta a bizottságnak a fegyelmi eljárás megindítását. A 2025-ben lezárt vizsgálat bizonyítékot talált jogosulatlan ajándékelfogadásra, összeférhetetlenségre és titoktartási szabályok megsértésére.

Hololei korábban a közlekedésért és mobilitásért felelős főigazgatóság vezetője volt, legutóbb pedig a nemzetközi partnerségek főigazgatóságán dolgozott tanácsadóként, csökkentett fizetéssel.

A bizottságot korábban bírálatok érték amiatt, hogy késlekedett az ügyben, különösen azt követően, hogy uniós ügyészek 2024 végén korrupció gyanújával büntetőeljárás megindításának lehetőségét is felvetették – írta az Euractiv.

Henrik Hololei Észtországból jött, akár csak Kaja Kallas, az EU külügyi főtárgyalója. Hololei 2013-ig kilenc éven át volt EU-biztosi kabinetfőnöke Siim Kallasnak, aki Kaja Kallas apja, és a lányához hasonlóan miniszterelnöki pozíciót is töltött be hazájukban.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

 

5m007h 0p3ra70r
2026. január 30. 08:46
Amúgy ezt sem baszták volna ki ha Kaili nem bukik meg. Rajta keresztül jutottak el hozzá.
angie1
2026. január 30. 08:44
Semmi büntetőügy csak pá?! Ursulához és bandájához mikor fog eljutni az OLAF?!
5m007h 0p3ra70r
2026. január 30. 08:43
»andris-923 2026. január 30. 08:37 Azt mondja hogy kiderült hogy ajándékot fogadott el na de milyen ajándékot ?« 2015 és 2021 között legalább kilenc alkalommal utazott ingyen a Qatar Airways business osztályán. Ebből hat út az EU és Katar közötti légiközlekedési megállapodás tárgyalása alatt történt. Katar kifizette számára a luxusszállodai tartózkodásokat is, például a dohai Four Seasons hotelben. Több tízezer euró értékben kapott luxuscikkeket és vásárlási utalványokat, amelyeket saját maga és családtagjai számára is igénybe vett. Bizonyos esetekben Katar nemcsak az ő, hanem a felesége és lánya utazási költségeit is fedezte. Majd miután lebukott kinevezték PARTNERSÉGI főtanácsadónak. A nyomozás egyébként kiderítette, hogy tudott a katargateről és nem jelentette.
Æðelflæd
2026. január 30. 08:43 Szerkesztve
Az uniós intézményeknél egy főigazgató AD15 vagy AD16 besorolásban van, ez jelenleg 20536 euró és 25230 euró közötti havi fizetést jelent (ez bruttó, de az uniós fizetéseknél általában a nettó is hasonló szokott lenni a különböző plusz juttatások miatt). Ha havi 2500 euróért bérel villát vagy ennyi törlesztőt fizet, akkor is majdnem havi 7 milliója marad étkezésre, szórakozásra, utazásra, megtakarításra. 55 évesen. Bármilyen korrupt hajlamú valaki, felfoghatatlan, hogy ilyen helyzetben hogy jut egyáltalán eszébe kockázatot vállalni.
