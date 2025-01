Külhoni magyarok: ez egy nagyon durva év volt, brutális ellenfelekkel

A VMSZ stabil

Nem kezdődött könnyen az év a vajdasági magyarok számára: 2023. október 30-án Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének halála sokakat megrázott, évtizedes tapasztalatának hiánya a nehezen kimozogható, és sokszor sok alkuval keretezett szerbiai politikában okozhatott volna komolyabb fejvesztettséget is. Fiát, Pásztor Bálintot azonban ebben a kicsit dinasztikus világban természetes utódjaként is tartották számon, a 45 éves, a politikában fiatalnak számító jogász-politikus pedig bele is állt a kihívásokba.

Amiből akadt pár.

Egyfelől ott állni a vártán, amikor a belgrádi kormány végre úgy határozott, hogy elpaterolja a határt ostromló migránsokat Szabadka környékéről – a rég várt intézkedésre éppen tavaly ősztől kezdve került sor.

Erre jött rá még abban a december 17-én az előrehozott parlamenti választás; a VMSZ listáját itt már Pásztor Bálint vezette, 1,74 százalékos eredménnyel a korrekt szerbiai rendszerben ez hat képviselőt jelentett az alternatív küszöbnek köszönhetően a pártnak.

Ezzel egy időben a Vajdaságban tartományi parlamenti és 65 településen, köztük Belgrádban helyhatósági választás is volt; ezek egy részét már idén ismételték meg júniusban, a VMSZ huszonhárom településen indult önállóan, s sikerült megtartaniuk Topolyát, Magyarkanizsát és Zentát. Szabadkán is relatíve erős pozíciói maradtak a pártnak a kormányzó Szerb Haladó Párttal (SNS) koalícióban, a város magyar alpolgármestere Góli Csilla közgazdász lett.