Feltépnék a magyarok sebeit a szlovákok a nyelvtörvény körül – Szijjártó azonnal meghúzta a vörös vonalat

Nyitókép: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

A magyar kormány szorosan figyelemmel követi a szlovákiai nyelvtörvény esetleges módosítását, s azt a világos elvárást támasztja, hogy ne legyen semmifajta visszalépés a kisebbségi jogok terén – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Országgyűlés külügyi bizottságának meghallgatásán a szlovák nyelvtörvény esetleges módosításával kapcsolatos képviselői kérdésre válaszolva kijelentette, hogy „a magyar külpolitika egyik szíve-közepe a nemzetpolitika”, ez szavai szerint hazánk történelméből adódik, ugyanis az ország és a nemzet határai nem esnek egybe.

Leszögezte, hogy nincs hivatalos kormányzati előterjesztés Szlovákiában a nyelvtörvény módosítására, zajlanak viszont előkészítő munkálatok.

„Ezért nyilvánvalóan nekünk kutya kötelességünk, hogy ezeket a lehető legszorosabban figyelemmel kövessük, s világossá tegyük azt a szlovák barátaink számára, hogy mi azt várjuk el, hogy visszalépés a kisebbségi jogok tekintetében Szlovákiában ne történjen” – emelte ki.

„Azt hiszem, hogy ez világos szlovák partnereink számára is, de nem mulasztunk el alkalmat arra, hogy ezt elmondjuk” – tette hozzá. Szijjártó Péter ezután arról is beszámolt, hogy a pozsonyi magyar nagykövet előző nap is egyeztetett a szlovák kormány kisebbségi ügyekkel foglalkozó biztosával, aki megerősítette, hogy nem csak hivatalos kormányzati, de hivatalos minisztériumi előterjesztés sincs még az ügyben.

„Még egyszer mondom, számíthatnak ránk abban, hogy a lehető legvilágosabb beszéddel tesszük egyértelművé az elvárásunkat és a várakozásunkat, hogy sem Szlovákiában, sem bármely más országban a világon, ahol magyarok élnek, nem fogadjuk el a kisebbségi jogok korlátozását, vagy visszalépést azon a területen” – fogalmazott.

