Nem finomkodott Szijjártó: „Ez az egyetlen módja annak, hogy megmentsük az ukrajnai emberek életét”

Magyarország esetét mutatta be Szijjártó Péter

Példaként hozta fel a menekültek és a migránsok kettős nyomása alatt lévő, ezen problémák kezelésére már több mint kétmilliárd eurót fordító Magyarországot.

Egyfelől hazánkba a háború eddigi két és fél éve alatt mintegy 1,4 millió menekült lépett be Ukrajnából, s a maradni kívánók egyenlő hozzáférést kaptak az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz, a kormány pedig kész segíteni a szomszédos országból érkezetteket, amíg csak szükséges.

Másfelől Magyarország az EU külső határát védve az utóbbi három-három és fél évben nagyjából félmillió illegális határátlépési kísérletet akadályozott meg

– tudatta.

Hozzátette, hogy az illegális bevándorlók meg akarták sérteni a határokat, nem tisztelve a törvényeket, többen rendőrökre, határőrökre támadtak. „Ez szuverenitásunk egyértelmű megsértése is” – mondta.

„Ezért tehát szeretném kijelenteni, hogy ilyen kettős nyomás alatt Magyarország elkötelezett amellett, hogy továbbra is védi a határait, továbbra is ragaszkodunk ahhoz a szuverén jogunkhoz, hogy magunk döntsünk arról, kit engedünk be az ország területére és kit nem, kivel vagyunk hajlandóak együtt élni és kivel nem” – sorolta.

A miniszter végül közölte, hogy eközben Magyarország továbbra is minden szükséges segítséget megad az Ukrajnából érkező menekülteknek. „Ezzel párhuzamosan támogatunk minden olyan nemzetközi kezdeményezést, amely az ukrajnai béke elérését célozza,

ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy megmentsük az ukrajnai emberek, többek között az ott élő magyarok életét”

– vélekedett.

„Ez az egyetlen módja annak, hogy véget vessünk az ukrajnai családok szenvedésének. És ez az egyetlen módja annak, hogy az emberek ne kényszerüljenek otthonuk elhagyására, s ne váljanak menekültekké, mert én úgy gondolom, a menekültekről való gondoskodás legjobb módja, ha megakadályozzuk, hogy az emberek menekültekké váljanak” – fűzte hozzá.

(MTI)

