„Ez övön aluli”: durván szigoríthatják a szlovák nyelvtörvényt, kiakadtak a magyarok

Baljós árnyak

Márpedig akármit ígért a miniszter Gyimesinek négyszemközt, akármit kommunikáltak aztán a nyilvánossággal, a helyzetre jól rálátó informátorunk szerint több jel arra utal, hogy nem lesz itt szép szó és békesség.

Hiszen a törvénytervezet indoklása kapcsán is elhangzott a minisztérium részéről, hogy „különösen sérülnek a nyilvánosságnak szánt tájékoztatással kapcsolatos rendelkezések, ahol nem tartják be az államnyelvű szöveg betűméretét és tartalmi azonosságát a más nyelvű szöveggel”, ilyen például a magyar nyelvű kampányplakátok ügye is.

Vagy – kiindulva abból, hogy magánszemélyek is szankcionálhatók – más hirdetések is. S azt is álságosnak tartja, hogy Šimkovičová közösségi oldalán arról posztol, hogy nem akarnak hozzányúlni a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó törvényhez: hiszen az egyrészt nem is a kulturális minisztérium hatásköre, és nem is írja felül az államnyelv védelmére hivatkozva hozott törvényt, ha életbe lép a szigorítás:

ha az államnyelvet favorizálja, azzal minden más nyelvet hátrányosan különböztet meg, így az őshonos magyar közösség anyanyelvét is.

Általános vélekedés egyébként a törvénymódosítás kapcsán, hogy az nem más célt szolgál, mint a Fico-kormány konszolidáló intézkedéseiről elterelni a figyelmet a magyarkártya előhúzásával, elvégre komoly áfaemelés és sokakat érintő megszorításcsomag lép életbe hamarosan.

Ám forrásunk is, aki – amellett, hogy egyetértett a politikusokkal, miszerint teljesen feleslegesnek tűnik a két nemzet és a két kormány között normalizálódott viszonyt mondvacsinált okokból felrúgni – úgy véli, a történtek mögött még csak nem is ez áll.

S úgy tudja, még kevésbé Fico „szervezte ki” a projektet az SNS-nek, ellenkezőleg, a miniszterelnöknek magának is nagyon kellemetlen ez az egész.

Hanem egyszerűen arról van szó, hogy a nemzeti párt „kulturális szárnyának” régi, magyarellenes veteránjai szülték ezt a javaslatot, vagyis egyszerűen felszínre tört az ideig-óráig takargatott hungarofóbia és a szlovák nyelv dominanciájának mindenáron való bizonygatása. Információk vannak arról is, hogy megtöbbszöröznék a bírságokat, és kiterjesztenék azt a magánszemélyekre, vagyis az egyéni vállalkozókra; s emellett szigorítanák az ellenőrzés mikéntjét is.

Vagyis a jelenlegi maximum 2500 eurós, jellemzően nem kirótt bírság helyett mondjuk 10 ezer eurós bírságok kezdhetnek repkedni olyan dolgokért, minthogy egy vízvezetékszerelő Komáromban egy köztéri plakátra kisebb betűkkel írja ki szlovákul, hogy vízvezetékszerelést vállal, mint magyarul.

„A néhány generációval ezelőtti nacionalisták fejkörmérővel ellenőrizték, kellőképpen árja-e valaki, most meg úgy néz ki, betűmértékkel mászkálnak, és kiírásokat, plakátokat méricskélnek” – fakadt ki forrásunk. Mindez pedig ahhoz vezet, hogy ismét visszaszorulhat a magyar nyelv a közterekről, hiszen a felvidéki magyar ember nem nagyon olvas jogszabályokat, viszont inkább meglapul, s akár túl is teljesít ilyen esetekben, lévén bőségesen van rossz történelmi tapasztalata arról, milyen következményekkel jár, ha nem így tesz.