Sejtetések, szűrt kérdések, és egy meglepő beismerés – Komáromban járt Magyar Péter (VIDEÓ)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Ódor Lajos volt szlovákiai miniszterelnök, a Progresszív Szlovákia EP-képviselője, a szlovák Napunk és a Denník N lapok által szervezett rendezvényen beszélgetett Komáromban. Ez volt az első alkalom, hogy a Tisza Párt elnöke határontúli magyarokhoz látogatott. A beszélgetés moderátora Munk Veronika a Telex egykori főszerkesztője volt.

Munk azzal kezdte, úgy tudja Keszegh Béla Komárom polgármestere be akarta tiltani a rendezvényt. A moderátor állítása azonban már csak azért sem tűnik hihetőnek, mert Keszegh a rendezvényt megelőzően nem sokkal éppen arról írt cikket az ujszo.com oldalon, hogy elszomorítja, hogy egyesek szerint egyenesen be kéne tiltani a Magyar Péter–Ódor Lajos-vitaestet Komáromban.

A város polgármestere azt írta: „természetesen minden radikális nézet ellen vagyok, amely gyűlöletet vagy kirekesztést hirdet, de egy politikai vitaest a legfontosabb szereplőkkel mindig érdekes lehet (viszont nem kötelező elmenni)”. Keszegh szerint a konstruktív eszmecsere alapja, ha meghallgatjuk az adott szereplőket.

A beszélgetés során egy másik témával kapcsolatban is érdekes gondolatok hangoztak el. Az utóbbi hetekben az ellenzéki sajtó is felkapta, hogy botrányos nyelvtörvény készülhet Szlovákiában. Ezzel kapcsolatban éppen Ódor cáfolta meg a kormánykritikus sajtó állításai. A politikus szerint az egész csak egy „cirkuszi mutatvány”, mivel Orbán Viktor és Robert Fico most a „legjobb barátok”, aminek Ódor szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök az oka. A politikus azt is hozzátette, hogy „a szlovák nacionalisták egymás vállát veregetik, mert mindkét ország kelet felé megy”. Ódor szerint a „miniszter asszony, aki ezen a tervezeten dolgozik, ő elhiszi, amit ír”. De szerinte

a kormány soha nem fogja megengedni, hogy a törvényjavaslat átmenjen a parlamenten, mivel ezt a barátságot nem szeretnék veszélybe sodorni.

Ezek szerint mégiscsak van eredménye a magyar külpolitikának az ellenzéki sajtó állításaival szemben.

A beszélgetésen egyébként kérdezni is lehetett a résztvevőktől, a feltett kérdéseket viszont a szervezők válogatták ki, jelezte egy a helyszínen résztvevő olvasónk, aki szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter csak számára kedvező kérdéseket kapott. Olvasónk is szeretett volna kérdezni a Tisza Párt elnökétől, az ő kérdései azonban nem kerültek sorra. Csupán két témában válaszolt a pártelnök: az egyik a női szavazók meggyőzésére vonatkozott, a másikra válaszul pedig megismételhette a magyarországi jogállamra vonatkozó európai uniós kritikákat.