Botrányos nyelvtörvény készülhet Szlovákiában

Nyitóképen: Szlovák lobogó a pozsonyi vár előterében. Fotó: AFP / Kisbenedek Attila, AFP / Andriy Yermak

Október eleje volt, amikor a reneszánszát élő jó szlovák–magyar viszonyt egy groteszk dokumentum zavarta meg: a pozsonyi kulturális minisztériumból kiszivárgott törvénymódosítás-tervezet megdöbbenést keltett a magyarok körében határon innen és túl. Lapunk megkeresésére Őry Péter, a Magyar Szövetség szakpolitikusa úgy fogalmaz, a dokumentum „a vad nacionalista mečiari időket” idézi. A kilencvenes években, Vladimír Mečiar miniszterelnöksége idején egy kirekesztő államnyelvtörvényt fogadtak el, ezt az 1998-ban felálló kormányzat tagjaként a Magyar Koalíció Pártja ütötte úgy-ahogy helyre, ám 2009-ben, Robert Fico miniszterelnöksége alatt szigorítottak rajta.

Most ismét Fico van hatalmon az Irány – Szociál­demokrá­ciából (Smer-SD), a Hang – Szociáldemokráciából (Hlas-SD) és a Szlovák Nemzeti Pártból (SNS) álló kormánykoalíció élén. Utóbbi formáció a legújabb törvénytervezet ötlet­gazdája. A hajmeresztő részletek több formában szivárogtak ki, ami a legfontosabb rendelkezéseket illeti: minden emléktáblán, feliraton, reklámban az első helyen kellene szerepelnie a szlovák szövegnek, utóbbiak esetében nagyobb betűkkel; a postákon, a közösségi közlekedésben csak szlovákul lehetne beszélni; az iskolai dokumentáció csak szlovákul lenne kiadható, tehát a magyar iskolák kétnyelvű bizonyítványait is megszüntetnék. A jogszabály megsértéséért 50 helyett 1000 eurótól, vagyis 20 ezer helyett 400 ezer forinttól indulna a büntetés, a felső határa pedig akár 20 ezer euró, vagyis 8 millió forint is lehet.

Mindez sok tekintetben észszerűtlen és megvalósíthatatlan is – mutat rá Őry. „Például rengeteg a munkaerőhiány miatt felvett ukrán buszsofőr. Ők hogyan beszélnek majd szlovákul? A hatóság emberei meg majd mennek betűméreteket méricskélni?” Úgy véli, a tervezet egyrészt az SNS-es politikusok csoportjainak szolgálhat reklámként. Ugyan korábban is szó volt a törvénytervezetről, de akkor még az angol nyelv térhódítását akarták volna vissza­szorítani – emlékeztet a politikus, hozzátéve: ehhez képest még a szlovák hazafiak által irányított kulturális tárca doménneve is angol.