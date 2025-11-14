Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
diplomata Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország interjú magyar Fegyir Sándor kisebbség törvény Kárpátalja

Ukrán nagykövet a kárpátaljai magyarokról: „Nem az önökéi, hanem a mieink”

2025. november 14. 13:14

Fegyir Sándor azt is elárulta, teljesítik-e a magyar kormány összes feltételét az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez.

2025. november 14. 13:14
null

Ukrajna budapesti nagykövete, Sándor Fegyir interjút adott a 24.hu-nak, amelyben a lap munkatársa többek között felidézte, hogy Sándor 2023 nyarán az ukrán hírügynökségnek adott interjújában azt mondta, a magyarok 73 százaléka inna Ukrajna győzelmére. Mára ez a szám véleménye szerint tovább nőtt, annak ellenére is, hogy „Ukrajna-ellenes kormányzati kampány zajlik”. A diplomata szerint napjainkban már a magyarok 97 százaléka inna a szomszédos ország győzelmére. 

A nagykövet egyetértett az újságíró azon kijelentésével, hogy az említett kampány kontraproduktív, hatástalan. Véleménye szerint, 

az emberek szeretik Ukrajnát, (...) egyre jobban értik: tőlünk függ a kényelmük, a biztonságuk”.

Majd reagált Orbán Viktor azon kijelentésére, hogy hála a Jóistennek, hogy Magyarországnak nincs olyan szomszédja, mint Oroszország. 

Azt a vágyat, hogy önöknek ne legyen olyan szomszédja, mint Oroszország, mi teljesítjük. 

És a baráti, szomszédos népek kérésére ezt folytatni fogjuk” – hangzott el.

Sándor Fegyir valamivel később arról beszélt, hogy „április 13-án változni fog a divat”. Erre a 24.hu munkatársa külön rá is kérdezett úgy, hogy „a hatalom változik, vagy a kampánynak lesz vége, és mindentől függetlenül változik majd a helyzet?”. Fegyir minderre azt felelte, „szeretem, amikor az emberek logikusan gondolkoznak”.

Emlékezetes, hogy korábban a HVG-nek ennél pontosabban fogalmazott: a szeptember végi interjúban azt mondta, „április 13-a után azonban vége lesz az egésznek, úgy, mintha valaki fel- vagy lekapcsolná a villanyt”. Ezzel pedig beismerte, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak drukkol. Ez nem is véletlen, hiszen amíg a Fidesz van kormányon, addig Ukrajnának esélye sincs arra, hogy az EU tagja legyen.

Ugyanakkor érdekes mód egy nappal korábban, a diplomata által is támogatott Magyar Péter a 24.hu-nak adott nagyinterjújában egy szóval nem említette meg sem Ukrajnát, sem a kárpátaljai magyarokat. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Oroszország semmiképp sem fog győzni”

Az interjúban Sándor Fegyir azt is leszögezte, hogy „Oroszország semmiképpen sem fog győzni. Egyszerűen nem lesz képes rá. Minden variációt áttekintve sem, még akkor sem, ha elfoglalja Ukrajnát. 

A győzelem akkor lehetséges, amikor Oroszország szét fog hullani. 

Csak egy picikét meg kell lökni ehhez. Az oroszok értik, mi történik, és aggódnak. Ugyanúgy, ahogy 1991-ben, a Szovjetunió szétesése idején is aggódtak” – vont párhuzamot. 

Mit jelentenek Ukrajnának az ott élő magyarok?

Sándor Fegyir azt is elárulta, hogy mit jelentenek országának az ukrajnai magyarok. „Ők elsősorban ukrán állampolgárok, ott fizetnek adót, ott élnek. Nem jobbak és nem rosszabbak, mint mások, akik Ukrajnában élnek. 

Mi imádjuk őket, mert a mieink. 

Nem az önökéi, hanem a mieink. Százezer ukrajnai magyar. Harcolnak a hadseregben, védik Ukrajnát”.

A nagykövet arra is rámutatott, hogy 

78 magyar halt meg Ukrajnáért, az orosz hadseregben nulla. Ez egy mutató”.

Ezután azt is elárulta, hogy az ukránok mit szeretnének a magyar kisebbségtől. „Nem akarjuk, hogy elhagyják Ukrajnát. És Ukrajna magyarjai nem szegény emberek, vannak gyárosok, nagybirtokosok. Miért engednénk mi el a gazdag embereket? Éppen ezért kényelmes feltételeket adunk a számukra, de olyanokat, amik nem mennek szembe az ukrán törvényekkel”. 

A nagykövet a fentiekhez azt is hozzáfűzte, „a magyarok szabadon beszélnek magyarul az utcákon. Annyit akarunk, hogy az adófizetők ne hagyják el az országot. (...) Mi nem bezárni akarjuk őket, hanem hogy büszkék legyenek a nyelvükre, de integrálódjanak is” – húzta alá.

Sándor Fegyir kérdésre válaszolva elárulta, teljesítik-e a magyar kormány összes feltételét az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez a a tervezett kisebbségi törvénnyel kapcsolatban. Mint az interjúból kiderül, nem fogják teljesíteni az összes feltételt. „Ez azt jelenti, hogy megtaláltuk az arany középutat. Miben is nyilvánul ez meg? Minden, amire szükségük van a gyermekeknek, az iskolásoknak, és amit az általános európai követelmények a nemzeti kisebbségekkel szemben támasztanak, teljesítve lesz. De ennél nem több. Ez a tükörszabály” – hangsúlyozta a részben magyar származású diplomata.

A teljes interjút ITT olvashatja el.

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 94 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tomekjosef
2025. november 14. 14:52
Undorító ez a tetű!
Válasz erre
0
0
tamagaba
2025. november 14. 14:50
Fegyir - milyen név ez baszod. Barátkozz Putyinnal mert más nem lesz nektek ott
Válasz erre
0
0
FreedomE3
2025. november 14. 14:47
Gyilkos. Az egesz bandatok tömeggyilkos. Áprilisra lesz változás. Putyin atküld benneteket a pokol fenekére.
Válasz erre
1
0
Unknown
2025. november 14. 14:46
valósághajlítás ukrán módra....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!