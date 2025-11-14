Ukrán nagykövet a kárpátaljai magyarokról: „Nem az önökéi, hanem a mieink”

Úgy tűnik, a „független-objektív” 24. hu 50 ezer karakteres Magyar Péter-interjújába Ukrajna kérdése már nem fért bele
A legfontosabb kérdések közül néhány kimaradt, ami erősen azt az érzetet kelti, mintha ez lett volna az interjú feltétele.
Fegyir Sándor azt is elárulta, teljesítik-e a magyar kormány összes feltételét az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez.
Ukrajna budapesti nagykövete, Sándor Fegyir interjút adott a 24.hu-nak, amelyben a lap munkatársa többek között felidézte, hogy Sándor 2023 nyarán az ukrán hírügynökségnek adott interjújában azt mondta, a magyarok 73 százaléka inna Ukrajna győzelmére. Mára ez a szám véleménye szerint tovább nőtt, annak ellenére is, hogy „Ukrajna-ellenes kormányzati kampány zajlik”. A diplomata szerint napjainkban már a magyarok 97 százaléka inna a szomszédos ország győzelmére.
A nagykövet egyetértett az újságíró azon kijelentésével, hogy az említett kampány kontraproduktív, hatástalan. Véleménye szerint,
az emberek szeretik Ukrajnát, (...) egyre jobban értik: tőlünk függ a kényelmük, a biztonságuk”.
Majd reagált Orbán Viktor azon kijelentésére, hogy hála a Jóistennek, hogy Magyarországnak nincs olyan szomszédja, mint Oroszország.
Azt a vágyat, hogy önöknek ne legyen olyan szomszédja, mint Oroszország, mi teljesítjük.
És a baráti, szomszédos népek kérésére ezt folytatni fogjuk” – hangzott el.
Sándor Fegyir valamivel később arról beszélt, hogy „április 13-án változni fog a divat”. Erre a 24.hu munkatársa külön rá is kérdezett úgy, hogy „a hatalom változik, vagy a kampánynak lesz vége, és mindentől függetlenül változik majd a helyzet?”. Fegyir minderre azt felelte, „szeretem, amikor az emberek logikusan gondolkoznak”.
Emlékezetes, hogy korábban a HVG-nek ennél pontosabban fogalmazott: a szeptember végi interjúban azt mondta, „április 13-a után azonban vége lesz az egésznek, úgy, mintha valaki fel- vagy lekapcsolná a villanyt”. Ezzel pedig beismerte, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak drukkol. Ez nem is véletlen, hiszen amíg a Fidesz van kormányon, addig Ukrajnának esélye sincs arra, hogy az EU tagja legyen.
Ugyanakkor érdekes mód egy nappal korábban, a diplomata által is támogatott Magyar Péter a 24.hu-nak adott nagyinterjújában egy szóval nem említette meg sem Ukrajnát, sem a kárpátaljai magyarokat.
Az interjúban Sándor Fegyir azt is leszögezte, hogy „Oroszország semmiképpen sem fog győzni. Egyszerűen nem lesz képes rá. Minden variációt áttekintve sem, még akkor sem, ha elfoglalja Ukrajnát.
A győzelem akkor lehetséges, amikor Oroszország szét fog hullani.
Csak egy picikét meg kell lökni ehhez. Az oroszok értik, mi történik, és aggódnak. Ugyanúgy, ahogy 1991-ben, a Szovjetunió szétesése idején is aggódtak” – vont párhuzamot.
Sándor Fegyir azt is elárulta, hogy mit jelentenek országának az ukrajnai magyarok. „Ők elsősorban ukrán állampolgárok, ott fizetnek adót, ott élnek. Nem jobbak és nem rosszabbak, mint mások, akik Ukrajnában élnek.
Mi imádjuk őket, mert a mieink.
Nem az önökéi, hanem a mieink. Százezer ukrajnai magyar. Harcolnak a hadseregben, védik Ukrajnát”.
A nagykövet arra is rámutatott, hogy
78 magyar halt meg Ukrajnáért, az orosz hadseregben nulla. Ez egy mutató”.
Ezután azt is elárulta, hogy az ukránok mit szeretnének a magyar kisebbségtől. „Nem akarjuk, hogy elhagyják Ukrajnát. És Ukrajna magyarjai nem szegény emberek, vannak gyárosok, nagybirtokosok. Miért engednénk mi el a gazdag embereket? Éppen ezért kényelmes feltételeket adunk a számukra, de olyanokat, amik nem mennek szembe az ukrán törvényekkel”.
A nagykövet a fentiekhez azt is hozzáfűzte, „a magyarok szabadon beszélnek magyarul az utcákon. Annyit akarunk, hogy az adófizetők ne hagyják el az országot. (...) Mi nem bezárni akarjuk őket, hanem hogy büszkék legyenek a nyelvükre, de integrálódjanak is” – húzta alá.
Sándor Fegyir kérdésre válaszolva elárulta, teljesítik-e a magyar kormány összes feltételét az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez a a tervezett kisebbségi törvénnyel kapcsolatban. Mint az interjúból kiderül, nem fogják teljesíteni az összes feltételt. „Ez azt jelenti, hogy megtaláltuk az arany középutat. Miben is nyilvánul ez meg? Minden, amire szükségük van a gyermekeknek, az iskolásoknak, és amit az általános európai követelmények a nemzeti kisebbségekkel szemben támasztanak, teljesítve lesz. De ennél nem több. Ez a tükörszabály” – hangsúlyozta a részben magyar származású diplomata.
