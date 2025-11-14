Ukrán nagykövet a kárpátaljai magyarokról: „Nem az önökéi, hanem a mieink”

Ukrajna budapesti nagykövete, Sándor Fegyir interjút adott a 24.hu-nak, amelyben a lap munkatársa többek között felidézte, hogy Sándor 2023 nyarán az ukrán hírügynökségnek adott interjújában azt mondta, a magyarok 73 százaléka inna Ukrajna győzelmére. Mára ez a szám véleménye szerint tovább nőtt, annak ellenére is, hogy „Ukrajna-ellenes kormányzati kampány zajlik”. A diplomata szerint napjainkban már a magyarok 97 százaléka inna a szomszédos ország győzelmére.

A nagykövet egyetértett az újságíró azon kijelentésével, hogy az említett kampány kontraproduktív, hatástalan. Véleménye szerint,

az emberek szeretik Ukrajnát, (...) egyre jobban értik: tőlünk függ a kényelmük, a biztonságuk”.

Majd reagált Orbán Viktor azon kijelentésére, hogy hála a Jóistennek, hogy Magyarországnak nincs olyan szomszédja, mint Oroszország.