11. 13.
csütörtök
nagy józsef portréinterjú kormánykritika gyermekkor Ukrajna Magyar Péter

Úgy tűnik, a „független-objektív” 24. hu 50 ezer karakteres Magyar Péter-interjújába Ukrajna kérdése már nem fért bele

2025. november 13. 15:01

A legfontosabb kérdések közül néhány kimaradt, ami erősen azt az érzetet kelti, mintha ez lett volna az interjú feltétele.

2025. november 13. 15:01
null

Terjedelmes portréinterjút készített a „független-objektív” a 24.hu Magyar Péterrel – csak épp a legfontosabb kérdések közül néhány kimaradt. 

Bár az interjú részletesen foglalkozik Magyar gyermekkorával, iskolás éveivel, családi emlékeivel, személyes motivációival és kormánykritikájával, 

„meglepő módon” nem esik szó például Ukrajnáról, a háborúról vagy Magyarország külpolitikai álláspontjáról.

Pedig éppen ezek azok a témák, amelyekről egy politikai szereplőtől a közélet joggal várna el világos állásfoglalást, különösen akkor, ha az illető országos politikai ambíciókat dédelget.

A hiányzó kérdések – például Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnával, uniós politikával vagy orosz kapcsolatokkal kapcsolatos álláspontja – 

azt az érzetet keltik, mintha talán ez lett volna az interjú feltétele.

Magyar Péter láthatóan tudatosan kerüli az olyan kényes külpolitikai kérdéseket, mint Ukrajna, vagy éppen az EU-val vagy Oroszországgal való viszony. Ennek oka valószínűleg az, hogy ezek a témák könnyen megoszthatnák a potenciális Tisza-szavazókat.

Magyar tehát egyelőre inkább mindenütt a „nemzeti összefogás” és a „morális megújulás” üzenetét hangsúlyozza, miközben tudatosan elkerüli azokat a konkrét állásfoglalásokat, amelyek árnyalhatnák vagy szűkíthetnék a politikai mozgásterét. Ez a stratégia rövid távon működhet, 

hosszabb távon viszont elkerülhetetlen lesz, hogy egyértelműen pozicionálja magát e kérdésekben is.

Nyitókép: Nagy József Facebook-oldala

 

Összesen 4 komment

Horst_Tappert
2025. november 13. 16:55
Annyira nagyot szólt az ATV-s Orbán interjú, hogy gyorsan ki kellett jönni egy kamu kutatással, meg ezzel a faszleszopós mesedélutánnal, nehogy a szektás birkák elkenődjenek... Vége van, Pöti, ezen már ez sem segít.
neszteklipschik
•••
2025. november 13. 16:51 Szerkesztve
"Független-objektív" interjú = a cselédsajtó médiaprostituáltja felszopja a "Kedves Vezetőt" és "alákérdez" az előre jóváhagyott kérdésekkel. :-)))
kobi40
2025. november 13. 16:48
“ nemzeti összefogás” és a „morális megújulás” A rinocérosz sírva könyörög az ilyen “megújuló” vastag bőrért.
kuzmics
•••
2025. november 13. 16:45 Szerkesztve
Ez a nagyjózsii objektivitás. De a többiek is ritka nagyarcok
