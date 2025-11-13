Úgy tűnik, a „független-objektív” 24. hu 50 ezer karakteres Magyar Péter-interjújába Ukrajna kérdése már nem fért bele

Felpörögtek az orosz hadműveletek, Ukrajna már azért küzd, hogy átvészelje a telet
Sötét és fagyos időszak elé néz az ukrán vezetés, ha Moszkva a kellő mértékben meg tudja bénítani az energiaellátást.
A legfontosabb kérdések közül néhány kimaradt, ami erősen azt az érzetet kelti, mintha ez lett volna az interjú feltétele.
Terjedelmes portréinterjút készített a „független-objektív” a 24.hu Magyar Péterrel – csak épp a legfontosabb kérdések közül néhány kimaradt.
Bár az interjú részletesen foglalkozik Magyar gyermekkorával, iskolás éveivel, családi emlékeivel, személyes motivációival és kormánykritikájával,
„meglepő módon” nem esik szó például Ukrajnáról, a háborúról vagy Magyarország külpolitikai álláspontjáról.
Pedig éppen ezek azok a témák, amelyekről egy politikai szereplőtől a közélet joggal várna el világos állásfoglalást, különösen akkor, ha az illető országos politikai ambíciókat dédelget.
A hiányzó kérdések – például Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnával, uniós politikával vagy orosz kapcsolatokkal kapcsolatos álláspontja –
azt az érzetet keltik, mintha talán ez lett volna az interjú feltétele.
Magyar Péter láthatóan tudatosan kerüli az olyan kényes külpolitikai kérdéseket, mint Ukrajna, vagy éppen az EU-val vagy Oroszországgal való viszony. Ennek oka valószínűleg az, hogy ezek a témák könnyen megoszthatnák a potenciális Tisza-szavazókat.
Magyar tehát egyelőre inkább mindenütt a „nemzeti összefogás” és a „morális megújulás” üzenetét hangsúlyozza, miközben tudatosan elkerüli azokat a konkrét állásfoglalásokat, amelyek árnyalhatnák vagy szűkíthetnék a politikai mozgásterét. Ez a stratégia rövid távon működhet,
hosszabb távon viszont elkerülhetetlen lesz, hogy egyértelműen pozicionálja magát e kérdésekben is.
