Úgy tűnik, a „független-objektív” 24. hu 50 ezer karakteres Magyar Péter-interjújába Ukrajna kérdése már nem fért bele

Terjedelmes portréinterjút készített a „független-objektív” a 24.hu Magyar Péterrel – csak épp a legfontosabb kérdések közül néhány kimaradt.

Bár az interjú részletesen foglalkozik Magyar gyermekkorával, iskolás éveivel, családi emlékeivel, személyes motivációival és kormánykritikájával,

„meglepő módon” nem esik szó például Ukrajnáról, a háborúról vagy Magyarország külpolitikai álláspontjáról.

Pedig éppen ezek azok a témák, amelyekről egy politikai szereplőtől a közélet joggal várna el világos állásfoglalást, különösen akkor, ha az illető országos politikai ambíciókat dédelget.

A hiányzó kérdések – például Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnával, uniós politikával vagy orosz kapcsolatokkal kapcsolatos álláspontja –