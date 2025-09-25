Ft
Ukrajna Sándor Fegyir Oroszország Magyar Péter

Brutális interjút adott Sándor Fegyir: szerinte Moszkvának kéne egy Trianon, tagadja a magyar kisebbség ellen elkövetett kegyetlenkedéseket, és tűkön ülve várja, hogy Magyar Péter nyerjen a választásokon

2025. szeptember 25. 07:52

Mindezt a HVG hasábjain fejtette ki Sándor Fegyir. Az ellenzéki lap egyik állítására sem kérdezett vissza, Fegyir meg büszkén hirdeti, ő nyitott az együttműködésre.

2025. szeptember 25. 07:52
null

Sándor Fegyir hosszú interjút adott a HVG-nek, amelyben letette a hrivnyát Magyar Péter mellett – többek között. Fegyir ugyanis kifejtette, hogy nem Magyarország és Ukrajna között rossz a kapcsolat, hanem a magyar és ukrán kormány között, a történelem folyamán pedig nem voltak „igazán nagy tragédiák” a kétoldalú kapcsolatokban, csak „helyi összetűzések”, „de arra nem volt példa, hogy a magyarok vagy az ukránok kegyetlenkedtek volna a másik nemzethez tartozókkal.” 

Fegyir szerint viszont jön a magyarországi választás, „április 13-a után azonban vége lesz az egésznek, úgy, mintha valaki fel- vagy lekapcsolná a villanyt.” 

A nagykövet arról is beszélt, hogy ő Volodimir Zelenszkij képviselője itthon, Zelenszkij pedig azért őt nevezte ki, „mert azt akarta mutatni, hogy az ukrán fél nyitott az együttműködésre”.

A Kárpátalján tapasztalható „kisebbségtiprás” kapcsán Fegyir kifejtette, hogy „ami most Ukrajnában történik, az a lex Apponyi ukrán változata”, „ha valaki magyarnak tartja magát, az így is megmarad annak, ha meg nem, egyébként is beolvadna a többségi nemzetbe”.

A háború pedig Sándor Fegyir szerint nem a harci cselekmények beszüntetésekor, nem is a békénél ér majd véget, hanem akkor, „ha Oroszország szétesik, és eljön Moszkva Trianonja”. „Az oroszok ugyanis úgy gondolják – és ez nem politika náluk, hanem vallás –, hogy szükség van arra, hogy másokat feláldozzanak, megöljenek. Így volt az Orosz Birodalom, illetve a Szovjetunió idején is, s ha nem tudnak másokat pusztítani, akkor az orosz társadalmon belül támadnak majd ellentétek” – magyarázta.

Az ukrán állapotokról megjelent sajtóinformációknak is ellentmondott a nagykövet, szerinte ugyanis náluk van világítás, az üzemek még akkor is működnek, ha bombázzák az országot – a tűzszünet meg akkor lesz, „amikor Oroszországban véget ér a kényelem, nem lesz benzin, áram meg vodka, és járhatatlanná válnak az utak, mert minden a frontra megy. Oroszországban ekkor robbanás megy majd végbe.”

A nagykövet úr munkásságáról ide kattintva olvashat többet.

