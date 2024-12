Egy magyarellenes szlovák társaság székházában áll a felvidéki magyarok elé Magyar Péter

És Komáromban is van jócskán sérelme a magyaroknak: a központban a körforgalomban ott díszeleg Cirill és Metód szobra. A városban az említett szláv hittérítők sosem jártak, a település és magyar lakossága, meg persze a vezetése is kimondottan ellenezte a szobrok felállítását, amelyek ebben a kontextusban kizárólag az erőszakos, szimbolikus nacionalista térfoglalás szobrai voltak, semmi más. Előbb előbb éppen a most szóban forgó Matica-székház bejárata fölött állították fel, szintén engedély nélkül; innen végül jogi trükkel vitték az állami tulajdonú útkereszteződés épülő körforgalmához 2010-ben a lakosság heves tiltakozása ellenére, ahol most is van. S végül még magyar feliratot sem engedtek elhelyezni rajta a magyar többségű városban, csak hogy a megaláztatás teljes legyen.