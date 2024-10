Amerikai elnökválasztás: Trump vagy Harris?

Kicsik, de nem is erősek

Az Egyesült Államokban közismerten kétpárti pártrendszer van, ennek ellenére léteznek a Demokrata és a Republikánus párton kívüli szervezett politikai közösségek is, valamint vannak független politikusok is. Több tucat egyéb párt is létezik az Egyesült Államokban,

vannak etnikai alapon szerveződő pártok, vannak szeparatista pártok (például Hawaii, és Alaszka államokban), de még Kommunista Párt is létezik.

A kis pártok közül a Libertariánus, a Zöld Párt a leginkább ismert, de szakértők szerint ezek is csak legkisebb csatatér államokban gyakorolhatnak hatást a választási eredményekre. Gyakorolnak is: Robert F. Kennedy Jr. (Közkedvelt becenevén RFK) visszalépett, szintén Trump javára, sőt, a kampányban is mellé állt.