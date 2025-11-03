Magyar Péter szerint meghozta az emberek kedvét a Tisza alkalmazásához az adatszivárgási botrány és több ezer új regisztráló van

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az adatszivárgás a Tisza Párt jelöltállítási folyamatát sem lassította le, holott ezeket a képviselőket pont a Tisza Világ applikáción keresztül szavazhatták volna meg a felhasználók. A párt elnöke hozzátette, hogy szerinte semmi jelentősége nincs annak, hogy november 10-én, vagy 17-én jelentik be a jelöltjeiket, akiknek az ismertetését korábban már elhalasztotta a Tisza Párt.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP