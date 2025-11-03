Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tisza Világ szivárgás botrány Magyar Péter Egyenes Beszéd

Magyar Péter szerint meghozta az emberek kedvét a Tisza alkalmazásához az adatszivárgási botrány és több ezer új regisztráló van

2025. november 03. 21:58

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy az adatszivárgás a párt jelöltállítási folyamatát sem lassította le.

2025. november 03. 21:58
null

Magyar Péter az Egyenes Beszéd hétfő esti adásában úgy fogalmazott, hogy a szivárgások ellenére egy nap alatt több ezer feliratkozóval bővült a Tisza Világ applikáció felhasználási bázisa.

A mai nap több ezer támogató üzenetet kaptunk”

– szabadkozott a Tisza-vezér.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az adatszivárgás a Tisza Párt jelöltállítási folyamatát sem lassította le, holott ezeket a képviselőket pont a Tisza Világ applikáción keresztül szavazhatták volna meg a felhasználók. A párt elnöke hozzátette, hogy szerinte semmi jelentősége nincs annak, hogy november 10-én, vagy 17-én jelentik be a jelöltjeiket, akiknek az ismertetését korábban már elhalasztotta a Tisza Párt.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2025. november 03. 22:31
Hát persze, miután az összes tiszás adata kiszivárgott, ezután még maradt olyan hülye az országban, hogy a lakcímét, nevét, emailcímét rábízza ezekre. Pötyi, ezzel a trágyával már nem etetsz meg senkit.
Válasz erre
0
0
Kétes
2025. november 03. 22:26
Akkor a pöcsfej nyugodtan kiposztolhatja a neveket! Hamarosan úgyis nyilvánosságra kerül.
Válasz erre
1
0
FredShine
2025. november 03. 22:20
Tiszás gondolkodás: "Jelent, lehallgat, nyomkövet, megfigyel... ez kell nekem".
Válasz erre
4
0
Dermedve
•••
2025. november 03. 22:15 Szerkesztve
Sokan az ujjlenyomatukat és arcképüket is megadták. Aki ezek után regisztrál az fatalista. De hát magyarok vagyunk...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!