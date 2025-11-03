Magyar Péter szerint meghozta az emberek kedvét a Tisza alkalmazásához az adatszivárgási botrány és több ezer új regisztráló van

Magyar Péter ukrán barátja is rajta lehet a kiszivárgott listán
A férfit korábban kitiltották Magyarországról.
A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy az adatszivárgás a párt jelöltállítási folyamatát sem lassította le.
Magyar Péter az Egyenes Beszéd hétfő esti adásában úgy fogalmazott, hogy a szivárgások ellenére egy nap alatt több ezer feliratkozóval bővült a Tisza Világ applikáció felhasználási bázisa.
A mai nap több ezer támogató üzenetet kaptunk”
– szabadkozott a Tisza-vezér.
Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az adatszivárgás a Tisza Párt jelöltállítási folyamatát sem lassította le, holott ezeket a képviselőket pont a Tisza Világ applikáción keresztül szavazhatták volna meg a felhasználók. A párt elnöke hozzátette, hogy szerinte semmi jelentősége nincs annak, hogy november 10-én, vagy 17-én jelentik be a jelöltjeiket, akiknek az ismertetését korábban már elhalasztotta a Tisza Párt.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP