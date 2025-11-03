Magyar Péter ukrán barátja is rajta lehet a kiszivárgott listán

A hírek szerint Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kémgyanús barátja ugyancsak rajta van a hétvégén kiszivárgott listán, amelyen a Tisza Világ applikáció 200 ezer felhasználójának személyes adatai szerepelnek.

Tseber korábban szoros kapcsolatba került Magyar Péterrel, olyannyira, hogy tavaly segített megszervezni a Tisza Párt vezérének ukrajnai utazását, sőt, Tisza-szigetet is szervezett. A kárpátaljai férfi a közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben gyakran közeli barátjaként említette Magyart, akivel állítólagos együttműködésben képviselnek bizonyos ukrán érdekeket.

Tsebert még a tavasszal kitiltották Magyarország területéről,

miután kiderült, hogy a férfinek négy útlevele is van, valamint az ukrán titkosszolgálat legmagasabb fokáig érnek a kapcsolatai.