Magyar Péter ukrán barátja is rajta lehet a kiszivárgott listán

Hivatalos: Magyar Péter ukrán barátja ukrán kém
Holló István hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van, neve ellenére színtiszta ukrán állampolgár.
A férfit korábban kitiltották Magyarországról.
A hírek szerint Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kémgyanús barátja ugyancsak rajta van a hétvégén kiszivárgott listán, amelyen a Tisza Világ applikáció 200 ezer felhasználójának személyes adatai szerepelnek.
Tseber korábban szoros kapcsolatba került Magyar Péterrel, olyannyira, hogy tavaly segített megszervezni a Tisza Párt vezérének ukrajnai utazását, sőt, Tisza-szigetet is szervezett. A kárpátaljai férfi a közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben gyakran közeli barátjaként említette Magyart, akivel állítólagos együttműködésben képviselnek bizonyos ukrán érdekeket.
Tsebert még a tavasszal kitiltották Magyarország területéről,
miután kiderült, hogy a férfinek négy útlevele is van, valamint az ukrán titkosszolgálat legmagasabb fokáig érnek a kapcsolatai.
Ezt is ajánljuk a témában
Holló István hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van, neve ellenére színtiszta ukrán állampolgár.
Ezt is ajánljuk a témában
A nyíltan Magyar Péternek drukkoló, Magyarországról kiutasított Tseber Roland Ivanovics patkányozva fenyegeti Magyarország miniszterelnökét és kormánypártját.
A férfi a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Volodimir Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Tseber egyébként elég dühösen reagált a vele kapcsolatban megjelent hírekre. Egy facebook-bejegyzésben azt írta:
Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém”
– majd a posztja végén megjelölte Orbán Viktor miniszterelnököt.
Fotó: Tseber Roland Facebook-oldala