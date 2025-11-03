Ft
tisza párti Ukrán kémbotrány személyes adat Magyar Péter adatszivárgás

Magyar Péter ukrán barátja is rajta lehet a kiszivárgott listán

2025. november 03. 21:11

A férfit korábban kitiltották Magyarországról.

2025. november 03. 21:11
null

A hírek szerint Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kémgyanús barátja ugyancsak rajta van a hétvégén kiszivárgott listán, amelyen a Tisza Világ applikáció 200 ezer felhasználójának személyes adatai szerepelnek. 

Tseber korábban szoros kapcsolatba került Magyar Péterrel, olyannyira, hogy tavaly segített megszervezni a Tisza Párt vezérének ukrajnai utazását, sőt, Tisza-szigetet is szervezett. A kárpátaljai férfi a közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben gyakran közeli barátjaként említette Magyart, akivel állítólagos együttműködésben képviselnek bizonyos ukrán érdekeket.

Tsebert még a tavasszal kitiltották Magyarország területéről, 

miután kiderült, hogy a férfinek négy útlevele is van, valamint az ukrán titkosszolgálat legmagasabb fokáig érnek a kapcsolatai.

Ezt is ajánljuk a témában

A férfi a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Volodimir Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Tseber egyébként elég dühösen reagált a vele kapcsolatban megjelent hírekre. Egy facebook-bejegyzésben azt írta: 

Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém”

– majd a posztja végén megjelölte Orbán Viktor miniszterelnököt.

Fotó: Tseber Roland Facebook-oldala

