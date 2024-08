Már hivatalosan is Kamala Harris a demokraták elnökjelöltje

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Kamala Harris Chicagóban, a demokraták nemzeti kongresszusán (DNC) hivatalosan is elfogadta az elnökjelöltségét. Beszédében Harris kijelentette, hogy támogatja Ukrajnát, és azt mondta, hogy „erősen ki fog állni Ukrajna és NATO-szövetségesek mellett” – számolt be a The Kiyv Independent. Harris lett az esélyes jelölt, miután Joe Biden elnök múlt hónapban kiszállt a versenyből, így megnyílt a lehetősége, hogy ő legyen az első női elnök az Egyesült Államok történetében.

„Főparancsnokként biztosítani fogom, hogy Amerikának mindig a világ legerősebb, leghalálosabb harci ereje legyen”

– jelentette ki Harris.

„Öt nappal azelőtt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, találkoztam Zelenszkij elnökkel, hogy figyelmeztessem őt Oroszország inváziós tervére. Segítettem mozgósítani egy globális választ, több mint 50 országot, hogy megvédjük magunkat Putyin agressziója ellen” – mondta Harris. „És elnökként határozottan ki fogok állni Ukrajna és NATO-szövetségeseink mellett” – tette hozzá.