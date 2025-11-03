Megerősítette a legfőbb ügyész, hogy mivel gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt
Nagy Gábor Bálint azt is elárulta, hol tart az ügy.
Szerintem akinek valóban_kabinetje_van, az nem arról forgat „vicces” videót, hogy ő Halloween alkalmából tök helyett narancsot farag, haha, érted.
„KABINET
Egészen mókás ez az öndédelgetés – de szerintem akinek valóban_kabinetje_van, az nem arról forgat »vicces« videót, hogy ő Halloween alkalmából tök helyett narancsot farag, haha, érted.”
