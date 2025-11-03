Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Ceglédi Zoltán vélemény

Egészen mókás ez az öndédelgetés

2025. november 03. 21:41

Szerintem akinek valóban_kabinetje_van, az nem arról forgat „vicces” videót, hogy ő Halloween alkalmából tök helyett narancsot farag, haha, érted.

2025. november 03. 21:41
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„KABINET

Egészen mókás ez az öndédelgetés – de szerintem akinek valóban_kabinetje_van, az nem arról forgat »vicces« videót, hogy ő Halloween alkalmából tök helyett narancsot farag, haha, érted.”

Forrás: Ceglédi Zoltán Facebook-oldala

Nyitókép: Ceglédi Zoltán Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

kiss.istvan770
2025. november 03. 22:21
Annyira nem hülye, hogy a nyakán lévő tököt farigcsálja.
Válasz erre
2
0
Ehetős Odó
2025. november 03. 21:54
Ez hülye.
Válasz erre
1
0
