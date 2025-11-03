Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vadászgépek Ukrajna nato Hollandia F-16-osok Románia

Döbbenetes: egy euróért vásárolt vadászgépeket Románia, Zelenszkijék örülhetnek

2025. november 03. 19:59

A harci repülőgépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre használják.

2025. november 03. 19:59
null

A román védelmi minisztérium megkötötte a 18 darab F-16-os harci repülőgép egy euró jelképes áron történő beszerzésére vonatkozó szerződést a holland kormánnyal – jelentette be hétfőn Ionut Mosteanu, a tárca vezetője.

A negyedikgenerációs harci repülőgépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre használják 

– írta Facebook-oldalán a tárcavezető. Úgy értékelte, hogy az F-16-osok beszerzése fontos lépés a fetesti-i pilótakiképző központ számára, amely regionális központként szolgál a NATO-tagországok és partnereik számára.

Ezt is ajánljuk a témában

A román védelmi miniszter arról is beszámolt, hogy a harcigépeket részben az ukrán pilóták kiképzésére fogják használni.

Hangsúlyozta, hogy Románia további védelmi befektetéseket eszközöl, és hogy az F-16-osok megléte újabb lépés az F-35-ös harci repülőgépek beszerzéséhez.

A bukaresti védelmi minisztérium június végén jelentette be, hogy Hollandia év végéig átadja Romániának a fetesti-i pilótakiképző központ számára kölcsönzött 18 F-16-os harci repülőgép tulajdonjogát.

A román légierőnél 2019-ben kezdődött meg az átállás a szovjet gyártmányú MiG-21-esekről az amerikai F-16-osokra. Románia ugyanakkor tavaly novemberben államközi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal 32 darab ötödik generációs F-35-ös lopakodó harci repülőgép beszerzéséről.

(MTI)

Nyitókép: Iakovos Hatzistavrou / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 03. 20:30 Szerkesztve
Románia a lekötött 32db. F-35-ös és majd megvásárolandó vadászgéppel nem az orosz ellen fegyverkezik -- mivel azoknak összességében, ha jól emlékszem, vagy 1500 van -- hanem a hűségét akarja bizonyítani az USA felé -- amivel ugye mindig voltak problémák -- de Moldávia bekebelezése is napirenden van. Másrészt, nem utolsó sorban Erdély megtartását kell majd biztosítsa velük minden áron. Ellensúlyozza a jó tucat JAS-39 ünket. Nem mintha holnap megindulnánk, de a hasmenésük az állandó. Mindemellett, hogy az államháztartásuk a padlón, hát ilyenkor kell modern vadászgépeket vásárolni, hogy a többi megrendelt nehézfegyverzetről már ne is beszéljünk, .. de hát ez legyen az ő problémájuk. Szórják a más pénzét, dupla hűségeskü.
Válasz erre
2
0
nuevoreynuevaley
2025. november 03. 20:22
Orkek inkabb 100 millio euroert veszik darabjat, a hulye romanok meg 1ert Igaz a romanoknak mar most 5x annyi gepuk van
Válasz erre
0
3
vi-ktt
2025. november 03. 20:17
Azért nem kéne mindenkit hülyére venni! Nyilván kiváltaná a román nép tiltakozását, hogy idegen haderő gyakorlatozik az ország egén. Ezért kitalálták ezt a kamu dumát, hogy "furfangosan megkaparintották" a gépeket! Így már le lehetett nyomni az egyszerű román torkán a büdös zoknit...
Válasz erre
1
0
zsugabubus-2
•••
2025. november 03. 20:13 Szerkesztve
Oké, vettek olcsón röpcsit, de üzemanyagot kitől fognak ezekhez lopni, most, hogy az amerikaiak szedik a pútyerkájukat?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!