Döbbenetes: egy euróért vásárolt vadászgépeket Románia, Zelenszkijék örülhetnek

Az elnök közölte, hogy Ukrajna párhuzamos tárgyalásokat folytat Svédországgal, Franciaországgal és az Egyesült Államokkal a vadászgépek beszerzéséről.
A harci repülőgépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre használják.
A román védelmi minisztérium megkötötte a 18 darab F-16-os harci repülőgép egy euró jelképes áron történő beszerzésére vonatkozó szerződést a holland kormánnyal – jelentette be hétfőn Ionut Mosteanu, a tárca vezetője.
A negyedikgenerációs harci repülőgépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre használják
– írta Facebook-oldalán a tárcavezető. Úgy értékelte, hogy az F-16-osok beszerzése fontos lépés a fetesti-i pilótakiképző központ számára, amely regionális központként szolgál a NATO-tagországok és partnereik számára.
A román védelmi miniszter arról is beszámolt, hogy a harcigépeket részben az ukrán pilóták kiképzésére fogják használni.
Hangsúlyozta, hogy Románia további védelmi befektetéseket eszközöl, és hogy az F-16-osok megléte újabb lépés az F-35-ös harci repülőgépek beszerzéséhez.
A bukaresti védelmi minisztérium június végén jelentette be, hogy Hollandia év végéig átadja Romániának a fetesti-i pilótakiképző központ számára kölcsönzött 18 F-16-os harci repülőgép tulajdonjogát.
A román légierőnél 2019-ben kezdődött meg az átállás a szovjet gyártmányú MiG-21-esekről az amerikai F-16-osokra. Románia ugyanakkor tavaly novemberben államközi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal 32 darab ötödik generációs F-35-ös lopakodó harci repülőgép beszerzéséről.
