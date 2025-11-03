Döbbenetes: egy euróért vásárolt vadászgépeket Románia, Zelenszkijék örülhetnek

A román védelmi minisztérium megkötötte a 18 darab F-16-os harci repülőgép egy euró jelképes áron történő beszerzésére vonatkozó szerződést a holland kormánnyal – jelentette be hétfőn Ionut Mosteanu, a tárca vezetője.

A negyedikgenerációs harci repülőgépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre használják

– írta Facebook-oldalán a tárcavezető. Úgy értékelte, hogy az F-16-osok beszerzése fontos lépés a fetesti-i pilótakiképző központ számára, amely regionális központként szolgál a NATO-tagországok és partnereik számára.