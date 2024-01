Visszalépett Ron DeSantis: Donald Trump népszerűsége az egekben

Ron DeSantis, Florida kormányzója visszalépett a republikánus elnökjelöltségért zajló versenyből – írja a The Wall Street Journal.

Ron DeSantis vasárnap a döntéséről a közösségi médián keresztül tájékoztatta a világot. „Ma felfüggesztem a kampányomat” – mondta DeSantis. „Egyértelmű vált a számomra a republikánus előválasztás alatt, hogy a szavazók többsége újabb esélyt akar adni Donald Trumpnak”.

Ezt követően kijelentette, hogy ő is támogatni fogja Donald Trumpot.

A Mandiner vasárnap számolt be arról is, hogy Trump előnye kétszámjegyűre nőtt republikánus kihívójával szemben New Hampshire-ben. Trump 50 százalékos támogatottságot élvez a republikánus előválasztók körében, a riválisa Nikki Haley jelenleg csupán 39 százalékon áll.

***