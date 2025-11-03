„Az imént az Egyenes beszédben Magyar Péter semmiféle hibát nem ismert el, ma délelőtt is csak azért kért elnézést, mert a személyes adatok nyilvánosságra hozatala miatt a szimpatizánsok közül többen megijedtek. A hatalom és az oroszok a hibásak, hallhattuk megint. És a műsorvezető sem teljesen vétlen, amiért nem engedi, hogy Magyar Péter hosszas monológot tartson. A felelősségelhárítás jogilag ugyanakkor szükséges lehet, ha tényleg jön az adatvédelmi hatóság vizsgálata. A kérdés az, hogy a Tisza párt megtett-e minden tőle telhetőt, elvárhatót a rendkívül súlyos adatvédelmi incidens elhárítására.

Persze, a választások szempontjából fontosabb lehet, mennyire sérült annak a kétszázezer személynek a Tisztába vetett bizalma, akik a személyes adatait megadták az applikáción és/vagy a honlapon és ezeknek az adatoknak a zártságát a Tisza képtelen volt teljesíteni. Egy ilyen nagyon nehéz helyzetben egy higgadt, erős vezető nem méltatlankodik a műsorvezető kérdésfeltevési technikája miatt, hanem a kétszáz ezer ember felé igyekszik minél empatikusabb, megnyerőbb viselkedést tanúsítani. Meg kellett volna nyugtatni azokat a közszereplésre nem vágyó tiszásokat, akiknek a lakcíme kikerült és akik közül a kiszolgáltatottabb helyzetben lévők most esetleg tartanak a helyi fideszesek bosszújától vagy más hátrányos következménytől. Mert most ők lettek volna a legfontosabbak, nem pedig a Szőllősi Györgyivel folytatott szócsata megnyerése.”