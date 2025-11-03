Ft
Nagy Attila Tibor Magyar Péter adatszivárgás vélemény

Magyar Péter nehéz percei

2025. november 03. 20:44

Az imént az Egyenes beszédben Magyar Péter semmiféle hibát nem ismert el, ma délelőtt is csak azért kért elnézést, mert a személyes adatok nyilvánosságra hozatala miatt a szimpatizánsok közül többen megijedtek.

2025. november 03. 20:44
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Az imént az Egyenes beszédben Magyar Péter semmiféle hibát nem ismert el, ma délelőtt is csak azért kért elnézést, mert a személyes adatok nyilvánosságra hozatala miatt a szimpatizánsok közül többen megijedtek. A hatalom és az oroszok a hibásak, hallhattuk megint. És a műsorvezető sem teljesen vétlen, amiért nem engedi, hogy Magyar Péter hosszas monológot tartson. A felelősségelhárítás jogilag ugyanakkor szükséges lehet, ha tényleg jön az adatvédelmi hatóság vizsgálata. A kérdés az, hogy a Tisza párt megtett-e minden tőle telhetőt, elvárhatót a rendkívül súlyos adatvédelmi incidens elhárítására.

Persze, a választások szempontjából fontosabb lehet, mennyire sérült annak a  kétszázezer személynek a Tisztába vetett bizalma, akik a személyes adatait megadták az applikáción és/vagy a honlapon és ezeknek az adatoknak a zártságát a Tisza képtelen volt teljesíteni. Egy ilyen nagyon nehéz helyzetben egy  higgadt, erős vezető nem méltatlankodik a műsorvezető kérdésfeltevési technikája miatt, hanem a kétszáz ezer ember felé igyekszik minél empatikusabb, megnyerőbb viselkedést tanúsítani. Meg kellett volna nyugtatni azokat a közszereplésre nem vágyó tiszásokat, akiknek a lakcíme kikerült és akik közül a kiszolgáltatottabb  helyzetben lévők most esetleg tartanak a helyi fideszesek bosszújától vagy más hátrányos következménytől. Mert most ők lettek volna a legfontosabbak, nem pedig a Szőllősi Györgyivel folytatott szócsata megnyerése.”

madas
2025. november 03. 21:46
"akiknek a lakcíme kikerült és akik közül a kiszolgáltatottabb helyzetben lévők most esetleg tartanak a helyi fideszesek bosszújától" Mert a Fideszesek szoktak akasztással, lámpavassal, teherautóplatókkal fenyegetni vagy a Tiszások? Amúgy meg nem a Fideszesek "bosszújától" félnek az agyhalottak, hanem az ukrán maffiától, amire minden okuk meg is van!
Válasz erre
0
0
pctroll
2025. november 03. 21:43
Szarattilatibor imígyen szól: ‘…most esetleg tartanak a helyi fideszesek bosszújától vagy más hátrányos következménytől.’ Persze, a kiskundorozsmai fideszesek már fenik a kést. Borzalom! Mentsük meg szegény tiszásokat a gonosz fidesztől!
Válasz erre
2
0
Hohokam
2025. november 03. 21:40
Ez a nyavékoló simlis rosszfogú vitaminhiányos fasz bár belül zokog.... ahelyett, hogy felvállalná, hogy (a) utálja Orbánt és a Fideszt, de (b) ez egy mindenre alkalmatlan közveszélyes elmebeteg, aki mindenen keresztültörtetve csak a saját beteg ambícióit akarja rögeszmésen kielégíteni.
Válasz erre
1
0
maximalista
2025. november 03. 21:30
Nem érdekli őket, hogy ki a jelöltjük. Ezt már bebizonyították az európai parlamenti választásokon is. Lehet az ellenfelük, akár Mátyás király is a választókerületben, akkor is a tiszásra fognak szavazni. Minden választókerületben 50% feletti Fidesz győzelemre kell törekedni. Sok munka vár még ránk!!! Megfontoltan, szervezetten hajrá!
Válasz erre
6
0
