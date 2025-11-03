Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Magyar Péter nyugdíj adatszivárgás Hoppál Hunor

Magyar Péter fejében a tiszás adatszivárgásért is Orbán a hibás – Replika (VIDEÓ!)

2025. november 03. 16:28

Vasárnap este kétszázezer ember adata szivárgott ki a Tisza applikációjából. A pártvezér magyarázkodása pedig egyre kínosabb.

2025. november 03. 16:28
null

Magyar Péter szerint ugyanis személyesen Orbán Viktor, valamint az oroszok felelősek azért, hogy kiszivárgott a Tisza applikációját letöltő valamennyi felhasználó (összesen kétszázezer ember) érzékeny személyes adata – névhez tartozó e-mail címek, telefonszámok százezrei.

Még véletlenül sem merül fel az ukrán hadiipari üzletekhez kötődő fejlesztő, vagy a beszerző, maga a Tisza Párt felelőssége.

Hasonlóképpen a múlt héten derült ki, hogy a Tisza holdudvarához tartozó szakértők egyértelműen nyugdíjcsökkentést irányoznának elő, ha Magyar Péterék kormányra kerülnek. Ezt persze tagadják, ahogy azt is, hogy a szóban forgó közszereplők valójában az ellenzéki párt szakértői lennének.

Ezekre replikáztunk a legújabb műsorban.

Nézze vissza a Replika új adását a Kontextus YouTube-csatornáján!

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. november 03. 17:04
M.Péter egyre kínosabb. Sikerül alulmúlnia önmagát is.
Válasz erre
2
0
states-2
2025. november 03. 17:00
Ez a pszichopa pojáca beleőrül Orbánba még a választások előtt.
Válasz erre
3
0
csulak
2025. november 03. 16:45
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. november 03. 16:45
A gazdaság van az emberekért és nem az emberek a gazdaságért. A visszamaradott gondolkodású Tiszás gazdasági okoskodók még nem jutottak el a szellemi evolúció azon szintjére, ahol ez evidens módon belátható. Tompa agy, Tiszás vagy!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!