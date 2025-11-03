Magyar Péter fejében a tiszás adatszivárgásért is Orbán a hibás – Replika (VIDEÓ!)

Magyar Péter szerint ugyanis személyesen Orbán Viktor, valamint az oroszok felelősek azért, hogy kiszivárgott a Tisza applikációját letöltő valamennyi felhasználó (összesen kétszázezer ember) érzékeny személyes adata – névhez tartozó e-mail címek, telefonszámok százezrei.

Még véletlenül sem merül fel az ukrán hadiipari üzletekhez kötődő fejlesztő, vagy a beszerző, maga a Tisza Párt felelőssége.

Hasonlóképpen a múlt héten derült ki, hogy a Tisza holdudvarához tartozó szakértők egyértelműen nyugdíjcsökkentést irányoznának elő, ha Magyar Péterék kormányra kerülnek. Ezt persze tagadják, ahogy azt is, hogy a szóban forgó közszereplők valójában az ellenzéki párt szakértői lennének.

Ezekre replikáztunk a legújabb műsorban.