Becstelenséggel vádolja egyik magyar klub a másikat – nem kellett sokat várni a reakcióra

A Budafok labdarúgócsapata vasárnap 4–0-ra kikapott idegenben a Szeged-Csanád Grosics Akadémiától az NB II-ben, és visszaesett a tabella utolsó helyére. A fővárosi klub a találkozó után nem sokkal közleményt jelentetett meg, amelyben azt kifogásolta, hogy a Tisza-parti egyesület nem járult hozzá a mérkőzés egy nappal későbbre halasztásához.

„(…) A mérkőzés előtt több héttel szóban, majd írásban is kértük a szegedi vezetőket, hogy a november 2-i mérkőzést egy nappal később játsszuk le. Első számú indokunk a sportolók egészségének megőrzése volt. Amikor tudomást szereztünk arról, hogy a Videoton ugyanerre az indokra a Szegednek (!) igent mondott, felgyorsultak az események. A Magyar Labdarúgó-szövetség illetékes vezetői maximális támogatásukról biztosították csapatunkat, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. A Szeged sportigazgatója, Adem Kapic telefonon, majd írásban is vállalta, hogy nem az ő döntése volt. A sportszerűség és egymás kölcsönös tisztelete a labdarúgásban is becsület kérdése, ami örök érvényű erkölcsi érték” – olvasható a budapesti együttes Facebook-oldalán.

A szegediek válaszára hétfő délutánig kellett várni: