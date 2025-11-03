Ft
labdarúgó NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia Adem Kapic Budafoki MTE

Becstelenséggel vádolja egyik magyar klub a másikat – nem kellett sokat várni a reakcióra

2025. november 03. 19:53

A Budafoki MTE nem vette jó néven, hogy a Szeged-Csanád Grosics Akadémia nem járult hozzá a két csapat vasárnapi NB II-es meccsének egy nappal későbbre történő halasztásához.

2025. november 03. 19:53
null

A Budafok labdarúgócsapata vasárnap 4–0-ra kikapott idegenben a Szeged-Csanád Grosics Akadémiától az NB II-ben, és visszaesett a tabella utolsó helyére. A fővárosi klub a találkozó után nem sokkal közleményt jelentetett meg, amelyben azt kifogásolta, hogy a Tisza-parti egyesület nem járult hozzá a mérkőzés egy nappal későbbre halasztásához.

„(…) A mérkőzés előtt több héttel szóban, majd írásban is kértük a szegedi vezetőket, hogy a november 2-i mérkőzést egy nappal később játsszuk le. Első számú indokunk a sportolók egészségének megőrzése volt. Amikor tudomást szereztünk arról, hogy a Videoton ugyanerre az indokra a Szegednek (!) igent mondott, felgyorsultak az események. A Magyar Labdarúgó-szövetség illetékes vezetői maximális támogatásukról biztosították csapatunkat, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. A Szeged sportigazgatója, Adem Kapic telefonon, majd írásban is vállalta, hogy nem az ő döntése volt. A sportszerűség és egymás kölcsönös tisztelete a labdarúgásban is becsület kérdése, ami örök érvényű erkölcsi érték” – olvasható a budapesti együttes Facebook-oldalán.

 

A szegediek válaszára hétfő délutánig kellett várni: 

visszautasították a becstelenségről szóló vádakat, és azt mondják, ha valakinek, akkor nekik lett volna indokolt halasztást kérniük a sorozatterhelés miatt, de ezt nem tették meg.

„A budapesti csapat a legutóbbi négy mérkőzését – ami valójában csak három volt, mivel az egyik elmaradt! – október 17. és november 2. között játszotta le. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia utolsó négy meccsére – és mi valóban négy mérkőzést játszottunk – két nappal kevesebb idő jutott, hiszen a 10. fordulóban játékosaink nem október 17-én, hanem 19-én léptek pályára. 

Röviden összefoglalva: klubunk két nappal kevesebb idő alatt egy mérkőzéssel többet játszott. A sűrű program miatt nekünk is lett volna indokunk halasztást kérni korábban, de nem tettük.

Nem igaz a közlemény állítása, hogy a sűrű meccsnaptárra hivatkozva a Videotontól a 11. fordulóban a mérkőzésünk időpontjának megváltoztatását kértük. A mérkőzés napját az MLSZ változtatta meg, ezzel kapcsolatban a klubunk semmilyen kérést nem fogalmazott meg sem a Videoton, sem a szövetség irányába, erről MLSZ-határozat döntött.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia a fentiek nyomán határozottan visszautasítja a méltatlan, jogtalan és megalapozatlan kijelentéseket, melyekkel a Budafoki MTE Adem Kapic sportigazgatónkat illette közleményében” – szól a szegediek állásfoglalása.

 

A Tisza-parti alakulat egyébként jelenleg a negyedik helyen áll a tabellán, négy ponttal lemaradva következő ellenfelétől, a listavezető Budapest Honvédtól.

Nyitókép: Facebook / Budafoki MTE

 

