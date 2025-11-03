Ft
11. 04.
kedd
Vályi István Magyar Péter adatszivárgás

„Van itt egy kis logikai bukfenc” – az álhírterjesztő Vályi István bevédte Magyar Pétert az adatszivárgási botrányban (VIDEÓ)

2025. november 03. 23:02

Az autós újságíró szerint az ukránok nem lophatták el a felhasználók adatait...

2025. november 03. 23:02
null

Vályi István, az álhírterjesztő autós újságíró az Instagram-oldalán reagált a Tisza Párt botrányos adatszivárgására. Mint ismert, mintegy 200 ezer honfitársunk személyes adatai kerültek ki az internetre a hozzájárulásuk nélkül, és az adatbázis elemzése szerint az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. 

Van itt egy kis logikai bukfenc. Ezt a pletykát hallottam ma a narancsospultnál. Biztos hülye vagyok hozzá...”

– írta a videóhoz Vályi, aki szerint az ukránok nem lophatták el a felhasználók adatait, hiszen azok eleve náluk voltak.

Nyitókép: képernyőfotó

pctroll
2025. november 04. 00:02
Tényleg hülye! Attól, hogy ukránok fejlesztették a szoftvert az adatokat nem birtokolhatják, hacsak a felhasználók nem járultak hozzá ehhez. Az adatok nem megfelelő kezeléséért végső soron a megbízó, a tisza a felelős. Ja nem, persze, hogy a tóni, az orosz hekkereivel.
sanoki
2025. november 03. 23:47
Lefizettek bazdmeg és úgy maradtál. Egy kibaszott hazaáruló lettél.
cint04
2025. november 03. 23:45
Ez a majom már IT szakembernek hiszi magát? Mondjuk ehhez igen szerények a szellemi képességei. Szóval van itt egy kis logikai bukfenc, te nagyképű bohóc. Attól, hogy az adataimat az AWS-en, vagy GCP-n tárolom még nem kerülnek az adataim az Amazon vagy a Gugli tulajdonába. Sőt - te szerencsétlen - ezek úgy vannak megszerkesztve, hogy bármilyen gyüttment bele sem tud nézni. Még az adatokon dolgozó fejlesztők is csak pszeudonimizálva látják a szenzitív infókat (kivéve amikor az ukrán tolvaj vagy a simlis zuglói vállalkozó csinálja). Tehát, ha az ukránok letöltik, felhasználják, továbbadják azt úgy hívják lopás és minden civilizált országban annyit kapsz érte a műanyag lakat rád rohad. A kevésbé civilizált helyeken pl az USA meg egy rakás ügynök rúgja rád az ajtót aztán bepakolnak valami kóterbe, hogy még az ügyvédeid is nehezen tudják meg hova.
meteor
2025. november 03. 23:43
Vályúhoz tiszások, etetés!
