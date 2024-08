Trump: Kennedyvel együtt harcolunk a korrupt politikai rendszer ellen

Nyitókép: Trump és Kennedy /Olivier TOURON / AFP

Robert F. Kennedy Jr. (Közkedvelt becenevén RFK) néhány órával azután, hogy felfüggesztette elnöki kampányát már színpadra is lépett Donald Trump arizonai gyűlésén. A Kennedy klán fekete bárányát lelkesen fogadta Trump közönsége – számolt be a New York Post.

Trump Kennedyt az „amerikai értékek bajnokának” és „nagyszerű embernek” nevezte, mielőtt felhozta volna a színpadra.

Kennedy elmondta: a republikánus elnökjelölt elleni merénylet után több beszélgetésük is volt, és igyekeztek olyan témákat megtárgyalni, amelyek összekötik őket. A korábban demokrata színekben is induló politikus elmondta: Trump ígéretet tett arra, hogy megszabadítja az amerikai ételeket a különböző negatív kémiai összetevőktől, és felszámolja a vállalati korrupciót a szabályozással foglalkozó ügynökségekben.

Kennedy emellett Trump ígéretét is méltatta, miszerint távol tartja az Egyesült Államokat a külföldi háborúktól, véget vet a cenzúrának és megvédi „Amerika szabadságát” a „totalitarizmustól”.

Kennedy rövid felszólalása után Trump azt jósolta, hogy egykori riválisának „hatalmas befolyása” lesz a kampányára – „sokkal nagyobb, mint amit a felmérésekben látni lehet."