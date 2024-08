Hidegzuhany az amerikai baloldalnak: még Kennedy is Trumpot támogatja Harris helyett

Nyitókép: Bastien INZAURRALDE / AFP

Robert F. Kennedy Jr. független elnökjelölt kijelentette, hogy felfüggeszti választási kampányát és Donald Trumpot támogatja, ezzel potenciálisan erősítve a republikánus volt elnököt – számolt be a Wall Street Journal. „Megígértem az amerikai népnek, hogy visszalépek a versenytől, ha ártalmassá válok” – mondta Kennedy egy pénteki nagygyűlésen.

Szívem mélyén már nem hiszem, hogy reális utam van a választási győzelemhez ezzel a könyörtelen, szisztematikus cenzúrával és a médiával szemben”

– tette hozzá. „Szeretném, ha mindenki tudná, hogy nem fejezem be a kampányomat. Egyszerűen csak felfüggesztem, de nem fejezem be” – mondta ifjabb RFK. „A nevem a legtöbb államban továbbra is szerepel a szavazólapon. Ha valaki kék államban él, szavazhat rám anélkül, hogy ártana vagy segítene Trump elnöknek vagy Harris alelnöknek” – fogalmazott.

Kennedy szerint körülbelül 10 olyan csatatérállamban, ahol a jelenléte rontó tényező lenne, így az érintett államokban le fogja venni a nevét a szavazólapokról, és már el is kezdte ezt a folyamatot, és arra kérte a választókat, hogy ne szavazzanak rá.

Trump mögé áll be Kennedy

Trump melletti döntését indokolva Kennedy azt mondta, hogy azok az elvek, amelyek arra késztették, hogy elhagyja a Demokrata Pártot és függetlenként induljon, most arra késztetik, hogy a volt elnököt támogassa. Példaként említette többek között a szólásszabadság védelmét.

A közvélemény-kutatások szerint Kennedy távozása valószínűleg Trumpot fogja segíteni, ami örvendetes hír egy olyan jelölt számára, aki eddig nehezen tudta ellensúlyozni demokrata ellenfele, Kamala Harris alelnök lendületét. Az ő belépése a versenybe a múlt hónapban Biden elnök helyett a feje tetejére állította a választást. Most számos országos felmérésben vezet, és a létfontosságú csatatérállamokban is jobb számokat mutat.