Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Brendan Smialowski / AFP

„Kamala Harris nemcsak felnőtt a feladathoz, hanem méltó vezetője lett Amerika sötétség elleni küzdelmének. Mintha megérezték volna a politikai és közéleti nagyságok: van méltó vezetője a demokratikus Amerikának, sorra szólaltak fel a demokrata jelölőgyűlésen. Még ez sem minden, hanem Trump megkapta az igazi antitézisét, aki földbe döngölte.

(...) Üresen kopognak a bevándorlási krízisről szóló szavak, mert Trump buktatta meg a kétpárti Biden-Harris törvényt, amelyet a republikánusokkal közösen készítettek, mert Trump azt akarta, hogy a határon a helyzet ne változzon, hogy kampányolni tudjon vele.

(...) Nem lehet megjósolni a novemberi elnökválasztás eredményét, mert a választás most is a billegő államokban dől el, nem az abszolút szavazatok száma alapján. Nem lehet tudni, mit vetnek még be az oroszok Trump megsegítésére. De egy biztos, Amerikában a szabadság és a demokrácia eszméje erős, földindulásszerű Trump-győzelem már nem lesz, ahogy az sem várható, hogy Trump mindenféle ellenállás nélkül fasizálja Amerikát.

Ha a mostani jelölőgyűlés hihetetlen ereje és pozitív kisugárzása mindenhol legalább 5-6 százalékot hoz Kamala Harrisnek, és ha megnyeri a szeptember 10-i televíziós vitát Trump ellen, valami váratlan dolog nem történik, jó esély van arra, hogy Kamala Harris nyerjen. Most a demokraták vannak lendületben, Trump pedig beleragadt saját mocsarába.”

***