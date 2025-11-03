Kiszivárgott az oroszok békefeltétele: kiderült, miért nem jött össze elsőre a budapesti békecsúcs

„Most megfizet az orosz hadsereg” – ellentámadásba lendültek az ukránok
„A lehető legdrágább árat fizetik” – közölte az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.
Az amerikai külügyminiszter ismertette a helyzetet.
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti csúcstalálkozóját az Egyesült Államok lemondta, miután Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kemény feltételeket közölt Ukrajnával kapcsolatban – írja a Financial Times.
Az orosz feltételek között területi engedmények szerepeltek, valamint Ukrajna NATO-csatlakozásának kizárása.
Ráadásul Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Moszkva nem mutatott kompromisszumkészséget. Trump csalódottságát fejezte ki az orosz álláspont miatt, de nyitott maradt a további tárgyalásokra. A cikk kiemeli, hogy a helyszín Budapest lett volna.
