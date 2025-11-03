Ft
11. 03.
hétfő
Szergej Lavrov Financial Times Háború Ukrajnában békefeltétel Ukrajna Budapesti békecsúcs orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Kiszivárgott az oroszok békefeltétele: kiderült, miért nem jött össze elsőre a budapesti békecsúcs

2025. november 03. 11:51

Az amerikai külügyminiszter ismertette a helyzetet.

2025. november 03. 11:51
null

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti csúcstalálkozóját az Egyesült Államok lemondta, miután Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kemény feltételeket közölt Ukrajnával kapcsolatban – írja a Financial Times.

Az orosz feltételek között területi engedmények szerepeltek, valamint Ukrajna NATO-csatlakozásának kizárása.

Ráadásul Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Moszkva nem mutatott kompromisszumkészséget. Trump csalódottságát fejezte ki az orosz álláspont miatt, de nyitott maradt a további tárgyalásokra. A cikk kiemeli, hogy a helyszín Budapest lett volna.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Sergei KARPUKHIN / POOL / AFP

pandalala
2025. november 03. 12:54
ekkora marhaságot!!!! praktice ez már évek óta így van .... az oroszok sosem mondanak mást!! .... :-DDD
orokkuruc-2
2025. november 03. 12:52
JAJMÁN EZEK AZ usaKOK.. nagyon régen voltak olyan nyerő sorozatban, mint most Putyin! Hát persze, hogy nem fog bukóval kiszállni! Minden orosz lakta hely, plusz puffer, plusz nyista NATO! Különben mogyorózás!
feketerigo
2025. november 03. 12:51
honnan lehet tudni h egy hiroldal orosz propagandát terjeszt a háborús hirekkel kapcsolatban? ✅ Tipikus jelek, hogy egy hírportál orosz propaganda lehet 1. Narratíva és keretezés Állandóan „náciknak”, „Soros-báboknak” vagy „Nyugat provokációjának” nevezi Ukrajnát vagy a NATO-t Orosz agressziót védekezésként állítja be Ukraine / Zelenszkij démonizálása, Putyin rendszeres dicsőítése Például: „Oroszország kényszerből lépett, hogy megvédje magát a NATO-tól.” 2. Túl jó orosz hadi sikerek – túl rossz ukrán kilátások Ukrajna állandóan veszít, összeomlóban, „minden nap 1000 drónt lőnek le” Orosz veszteségek tagadása vagy bagatellizálása Gyakori „bombasztikus” hadijelentések bizonyíték nélkül Tipikus: „Az orosz hadsereg megsemmisítette az összes ukrán tankot.” 3. „Névtelen források” és bizonyíték nélküli állítások „A szakértők szerint…” – de nem nevezi meg őket „Bizonyíték, hogy az USA irányítja Ukrajnát!” – semmi forrás Egymásra hivatkozó propagandaportálok köre (echo chamber)
namégmitnem
2025. november 03. 12:31
Trump és az ukránok nem is számithattak másra. A politikai józanság amellett szól, hogy csakis ez lehet az orosz tárgyalási alap.
