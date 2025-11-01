Ft
háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában orosz hadsereg Donyeck Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón Olekszandr Szirszkij

„Most megfizet az orosz hadsereg” – ellentámadásba lendültek az ukránok

2025. november 01. 21:48

„A lehető legdrágább árat fizetik” – közölte az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

2025. november 01. 21:48
null

Folyamatban van egy átfogó hadművelet az orosz erők kiszorítására a Donyeck megyei Pokrovszk városból – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szombaton a Facebookon.

A főparancsnok beszámolt arról, hogy újabb látogatást tett a Donyeck megyei frontvonalon.

Elmondása szerint a pokrovszki és mirnohradi agglomerációban az ukrán katonáknak az a feladatuk, hogy visszaszorítsák a több ezer fős ellenséges csapatokat, amelyek továbbra is igyekeznek betörni lakott területekre, és elvágni az ukrán hadsereg utánpótlási útvonalait

„Ugyanakkor nincs körbezárás vagy blokád a városok körül, mindent megteszünk a logisztika biztosítása érdekében” – hangsúlyozta Szirszkij. Kiemelte, hogy átfogó művelet zajlik, amelynek célja az orosz csapatok kiszorítása Pokrovszkból. „A fő terhet az ukrán fegyveres erők egységei viselik, különösen a drónkezelők és a rohamosztagok. Ugyanakkor az utasításomra a város védelmébe bekapcsolódtak a Különleges Műveleti Erők (SZSZO), a katonai rendfenntartók, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a katonai hírszerzés és más védelmi erők is” – fejtette ki.

Szirszkij szavai szerint az orosz erők Pokrovszkban

a lehető legdrágább árat fizetik azért, hogy teljesítsék a Kreml diktátorának az ukrajnai Donyec-medence megszállására vonatkozó parancsát”.

„Folytatjuk a terület felszabadítását és megtisztítását a dobropilljai magaslaton. Pokrovszkot és Mirnohradot ellenőrzésünk alatt tartjuk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között rendkívül fontos az egységek közötti hatékony együttműködés és a kitűzött feladatok összehangolt végrehajtása. Megerősítjük az agglomeráció védelmét további egységekkel, fegyverekkel, haditechnikával, beleértve a drónokat és az egyéb pilóta nélküli rendszereket” – zárta bejegyzését a főparancsnok.

(MTI)

Nyitókép: GENYA SAVILOV / AFP

tésztagyári szakmunkás
2025. november 01. 22:40
Mindenki nyugodjon meg, holnapra Moszkva alatt lesznek! Vlagyivosztok elkezdte a kiürítést.
kobi40
2025. november 01. 22:40
Tom és Jerryt akar játszani?!🤣
figyelő4322
2025. november 01. 22:38
Arról, hogy a ruszkik drága árat fognak fizetni... Sem a parancsnokot, sem a főnökét nem érdekli, hogy ha Putyin begorombul, akkor Ukrajna SOKKAL nagyobb árat fog fizetni? Na jó, ez költői kérdés volt... Persze, hogy nem érdekli egyiket sem. Legalábbis nem eléggé ahhoz, hogy megfontolják, hogy mennyire hasznos ez a háború Ukrajna népének. Nem érdekli őket, hogy naponta százával pusztulnak el... Zselé nem akar békét, mert akkor véget érne a pünkösdi királysága!
diodoro3
2025. november 01. 22:38
Fekete lovag tàmad!!!
