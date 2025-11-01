„Most megfizet az orosz hadsereg” – ellentámadásba lendültek az ukránok

Folyamatban van egy átfogó hadművelet az orosz erők kiszorítására a Donyeck megyei Pokrovszk városból – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szombaton a Facebookon.

A főparancsnok beszámolt arról, hogy újabb látogatást tett a Donyeck megyei frontvonalon.

Elmondása szerint a pokrovszki és mirnohradi agglomerációban az ukrán katonáknak az a feladatuk, hogy visszaszorítsák a több ezer fős ellenséges csapatokat, amelyek továbbra is igyekeznek betörni lakott területekre, és elvágni az ukrán hadsereg utánpótlási útvonalait

„Ugyanakkor nincs körbezárás vagy blokád a városok körül, mindent megteszünk a logisztika biztosítása érdekében” – hangsúlyozta Szirszkij. Kiemelte, hogy átfogó művelet zajlik, amelynek célja az orosz csapatok kiszorítása Pokrovszkból. „A fő terhet az ukrán fegyveres erők egységei viselik, különösen a drónkezelők és a rohamosztagok. Ugyanakkor az utasításomra a város védelmébe bekapcsolódtak a Különleges Műveleti Erők (SZSZO), a katonai rendfenntartók, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a katonai hírszerzés és más védelmi erők is” – fejtette ki.

Szirszkij szavai szerint az orosz erők Pokrovszkban