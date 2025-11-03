Ft
Donald Trump Amerikai Egyesült Államok vám Legfelsőbb Bíróság usa

A Legfelsőbb Bíróságon fog eldőlni Trump vámjainak sorsa, minden pénztárca beleremeg

2025. november 03. 17:59

A taláros testületre néz az amerikai intézkedésektől sújtott világ.

2025. november 03. 17:59
null

Szerdán dönt az amerikai Legfelsőbb Bíróság Donald Trump elnök legfontosabb politikai célkitűzése, a vámok ügyében – jelenti az Axios. A bírák arról döntenek majd, hogy az elnök vezethet-e be rendeleti úton, vészhelyzetre hivatkozva vámokat, vagy azokról csak a Kongresszus dönthet. Az elnök szerint „a valaha volt legfontosabb perről” van szó, amely – ha Trump akaratával szemben döntenek –

kaotikus vámvisszatérítési eljárásokat, költségvetési bevételek elveszítését vonhatja maga után, valamint alááshat már megkötött kereskedelmi megállapodásokat.

A per kontextusa, hogy Trump vámintézkedéseinek jelentős részét elnöki rendeletként, az 1977-es nemzetközi vészhelyzeti gazdasági felhatalmazási törvény alapján hozta meg – ami ebben a formában precedens nélküli, korábban ezt a felhatalmazást nem használták vámok bevezetésére. Egy fellebbviteli bíróság augusztusban többségi döntéssel illegálisnak is nyilvánította a vámokat:

négy bíró szerint a törvény nem ad felhatalmazást vámok kivetésére egyáltalán, további három szerint csak a konkrét vámok kivetése volt törvénytelen.

A döntés az amerikai demokrácia ősi alapelvét is érinti: azt, hogy lehetséges-e adót kivetni a választott kongresszusi képviselők hozzájárulása nélkül. Az amerikai igazságügyi minisztérium a vámintézkedések védelmében arra hivatkozik, hogy ha az elnök egy helyzetet vészhelyzetnek nyilvánít, a bíróságoknak nem szabad megkérdőjelezniük ebbéli döntését.

Scott Bessent pénzügyminiszter a Fox News vasárnapi adásában arról beszélt: a helyzet olyan, mint ha az akkori elnök 2006-ban vagy 2007-ben azt jelentette volna ki, hogy az ország lakhatási válság küszöbén áll – ebben az értelemben véve lát most Trump kereskedelmi válságot.

„Erre valók a vészhelyzeti felhatalmazások”, hogy ilyenkor az elnök cselekedhessen – vélekedett Bessent.

Ha a bíróság elkaszálja az elnöki vámintézkedéseket, az a fentebb vázolt közvetlen következmények mellett ahhoz is elvezet majd, hogy

a Fehér Ház a továbbiakban nem tud lényegében előzetes bejelentés nélkül, meglepetésszerűen vámfegyvert bevetni,

hanem publikus, nehéz kongresszusi tárgyalásokkal tud csak kereskedelmi törvények részeként ilyen intézkedéseket életbe léptetni.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

