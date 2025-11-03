A Legfelsőbb Bíróságon fog eldőlni Trump vámjainak sorsa, minden pénztárca beleremeg

Trump megadta a kilövési engedélyt: interkontinentális ballisztikus rakéták indulnak az Egyesült Államokból
Kiadta a parancsot az amerikai elnök.
A taláros testületre néz az amerikai intézkedésektől sújtott világ.
Szerdán dönt az amerikai Legfelsőbb Bíróság Donald Trump elnök legfontosabb politikai célkitűzése, a vámok ügyében – jelenti az Axios. A bírák arról döntenek majd, hogy az elnök vezethet-e be rendeleti úton, vészhelyzetre hivatkozva vámokat, vagy azokról csak a Kongresszus dönthet. Az elnök szerint „a valaha volt legfontosabb perről” van szó, amely – ha Trump akaratával szemben döntenek –
kaotikus vámvisszatérítési eljárásokat, költségvetési bevételek elveszítését vonhatja maga után, valamint alááshat már megkötött kereskedelmi megállapodásokat.
A per kontextusa, hogy Trump vámintézkedéseinek jelentős részét elnöki rendeletként, az 1977-es nemzetközi vészhelyzeti gazdasági felhatalmazási törvény alapján hozta meg – ami ebben a formában precedens nélküli, korábban ezt a felhatalmazást nem használták vámok bevezetésére. Egy fellebbviteli bíróság augusztusban többségi döntéssel illegálisnak is nyilvánította a vámokat:
négy bíró szerint a törvény nem ad felhatalmazást vámok kivetésére egyáltalán, további három szerint csak a konkrét vámok kivetése volt törvénytelen.
A döntés az amerikai demokrácia ősi alapelvét is érinti: azt, hogy lehetséges-e adót kivetni a választott kongresszusi képviselők hozzájárulása nélkül. Az amerikai igazságügyi minisztérium a vámintézkedések védelmében arra hivatkozik, hogy ha az elnök egy helyzetet vészhelyzetnek nyilvánít, a bíróságoknak nem szabad megkérdőjelezniük ebbéli döntését.
Scott Bessent pénzügyminiszter a Fox News vasárnapi adásában arról beszélt: a helyzet olyan, mint ha az akkori elnök 2006-ban vagy 2007-ben azt jelentette volna ki, hogy az ország lakhatási válság küszöbén áll – ebben az értelemben véve lát most Trump kereskedelmi válságot.
„Erre valók a vészhelyzeti felhatalmazások”, hogy ilyenkor az elnök cselekedhessen – vélekedett Bessent.
Ha a bíróság elkaszálja az elnöki vámintézkedéseket, az a fentebb vázolt közvetlen következmények mellett ahhoz is elvezet majd, hogy
a Fehér Ház a továbbiakban nem tud lényegében előzetes bejelentés nélkül, meglepetésszerűen vámfegyvert bevetni,
hanem publikus, nehéz kongresszusi tárgyalásokkal tud csak kereskedelmi törvények részeként ilyen intézkedéseket életbe léptetni.
