A Legfelsőbb Bíróságon fog eldőlni Trump vámjainak sorsa, minden pénztárca beleremeg

Szerdán dönt az amerikai Legfelsőbb Bíróság Donald Trump elnök legfontosabb politikai célkitűzése, a vámok ügyében – jelenti az Axios. A bírák arról döntenek majd, hogy az elnök vezethet-e be rendeleti úton, vészhelyzetre hivatkozva vámokat, vagy azokról csak a Kongresszus dönthet. Az elnök szerint „a valaha volt legfontosabb perről” van szó, amely – ha Trump akaratával szemben döntenek –

kaotikus vámvisszatérítési eljárásokat, költségvetési bevételek elveszítését vonhatja maga után, valamint alááshat már megkötött kereskedelmi megállapodásokat.

A per kontextusa, hogy Trump vámintézkedéseinek jelentős részét elnöki rendeletként, az 1977-es nemzetközi vészhelyzeti gazdasági felhatalmazási törvény alapján hozta meg – ami ebben a formában precedens nélküli, korábban ezt a felhatalmazást nem használták vámok bevezetésére. Egy fellebbviteli bíróság augusztusban többségi döntéssel illegálisnak is nyilvánította a vámokat: