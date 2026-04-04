Karácsony Gergely pár éve alatt Budapest teljesen lerohadt

– Költségvetés-szakmai szempontból ez a visszalépés nem indokolható pusztán átmeneti forráshiánnyal, mivel az úthálózat állapotából fakadó felújítási szükséglet nem csökkent egyik évről a másikra. A forráscsökkenés sokkal inkább azt jelzi, hogy az útfelújítás kikerült a stratégiai költségvetési prioritások köréből, és a tervezés rövid távú, éves logikára szűkült – olvasható az elemzésben.

A tendencia 2022-ben tovább folytatódott, amikor az előirányzat 6,8 milliárd forintra csökkent, ezzel párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorult az átlátható, összehasonlítható tervezés.

A valódi metodikai váltás azonban 2023-tól következett be, amikor a költségvetési rendelet már kizárólag a tárgyévi előirányzatot tartalmazta, megszűnt az ezer forintos bontású, részletező táblázati struktúra, és az útfelújítás forintban kimutatott összegei 2023-ban 1,84 milliárd, 2024-ben 0,29 milliárd, 2025-ben 4,3 milliárd, 2026-ban pedig 1,6 milliárd forint már nem egy átfogó beruházási koncepciót, hanem csupán rendeleti technikát tükröznek.

Ez a gyakorlat költségvetés-szakmailag súlyosan kifogásolható, mivel ellehetetleníti a többéves kötelezettségek és a felújítási elmaradások pénzügyi következményeinek nyomon követését.

Mint írták, összességében megállapítható, hogy 2018 és 2020 között az útfelújítás még érdemi költségvetési prioritásként jelent meg, 2020-ban rövid időre felismerhetővé vált egy stabil, éves nagyságrendre épülő programlogika, amely azonban 2021-től eltűnt, majd 2023-tól a tervezés rendeleti szintre és kizárólag tárgyévi szemléletre szűkült. Ez a folyamat nemcsak a források csökkenését, hanem a költségvetési felelősség és a hosszú távú fenntarthatóság feladását is jelzi, és szakmailag komoly kérdéseket vet fel a fővárosi költségvetés megalapozottságával és hitelességével kapcsolatban.

Hova tűnik a pénz?

Budapest irányítása megbukott. Ami ma a városban történik, az 2019 előtt elképzelhetetlen lett volna. Tarlós István főpolgármestersége alatt figyeltünk a fejlesztésekre, a közbiztonságra és a köztisztaságra – ezeknek ma már alig van nyoma.

Bárhol járunk a városban, a belvárosban vagy a külső kerületekben, mindannyian a saját bőrünkön érezzük, hogy a Főváros kezelésében lévő közterületek állapota siralmas, elhanyagoltak, sokszor egyértelműen gazdátlanok

– fogalmazott a Mandinernek Szepesfaly Anna. A fideszes fővárosi képviselő szerint egyáltalán nem véletlen, hogy a Radical Storage 2025 végi nemzetközi listáján Budapestet a világ legkoszosabb nagyvárosának nyilvánította, éppen az elhanyagolt állapotokkal és a hiányos karbantartással indokolva. – Közben jogos a kérdés: hova tűnik a pénz? A főváros évente több százmilliárd forintból gazdálkodik, az iparűzési adó bevételei pedig az elmúlt években jelentősen nőttek. Mégsem látszik mindez a városon. Reggelig lehetne sorolni a pazarló gazdálkodásból fakadó hibákat és korrupciógyanús ügyeket is. Pont úgy, ahogy a szakmai hozzá nem értésről árulkodó, összességében több százmilliós közbeszerzési bírságokat, amit kifizetett a Városháza, ahelyett, hogy a fővárosiakra költötte volna – sorolta, hozzátéve, a pénz kapcsán mindenképpen meg kell említeni, hogy

Karácsony Gergelyék felelőtlen csődpolitikája közben azért mégis ki tudnak fizetni több mint 50 milliárdot a rákosrendezői szeméttelepre.

Karácsony Gergely ragaszkodott Rákosrendezőhöz, de semmi nem történt a területtel. (Forrás: Facebook)

Szepesfalvy Anna szerint tehát van pénze a fővárosnak, csak épp nem a budapestiekre költik. Felidézte, a Budapest Branden keresztül is tízmilliókat szórtak el prémiumokra, rezsitámogatásra. Luxusparkolót béreltek egy lakás áráért. – Mi ez, ha nem a budapestiek kinevetése és kihasználása? Mindehhez pedig a TISZA-Vitézy tandem asszisztál.

Budapest hanyatlása soha nem látott mértékű, ráadásul úgy, hogy sem egy valamire való önálló fejlesztés, sem érdemi felújítás nem történt az elmúlt években.

Példa nélküli még a baloldali városvezetés sorában is, hogy ennyire ne kötődjön a városvezetés nevéhez fejlesztés. Elképesztő ugyanis, hogy minden beruházás, minden előre lépés, amely a fővárosiak érdekében történt az elmúlt 15 évben, az Magyarország kormányának érdeme, annak támogatásával készült el. Ez nem túlzó, ez a realitás, a tények – hangsúlyozta a politikus. Rámutatott,

az elmúlt 15 évben a kormány 3 ezer milliárd forintot költött Budapest fejlesztésére, számos, az egészségügyet, köznevelést, kultúrát, közlekedést, sportot és infrastruktúrát érintő beruházás valósult meg, illetve vette kezdetét, és a következő 10 évben a kormány további 3 ezer milliárd forint értékben tervez még fejlesztéseket.

– Az Egészséges Budapest Programra például 140 milliárd forintot biztosított, ebben 13 kórház, 11 országos intézet, és 32 szakrendelő érintett. De ott van a csodálatos műemlék, a Várkert Bazár, vagy a nemzetközi elismeréseket bezsebelő és a budapesti családok körében méltán népszerű Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum, a Városliget teljes parkrekonstrukciója. Hasonlóképp lenyűgöző lesz a Budai Várpalota megújulása. Budapest századfordulós pompája újjáéled, még olyan épületek is megépültek, amiket csak terveztek elődeink. Közlekedési szempontból kiemelkedő volt az M3-as metró felújítása, a Déli összekötő vasúti Duna-híd. Minden élhető tér, ahová fiatalok és a családok pihenni, szórakozni járnak kormányzati fejlesztés Budapesten – sorolta, hozzátéve,