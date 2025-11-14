A három legfőbb ok: ezért volt égetően nagy szüksége Magyar Péternek a kamuinterjúra és a közvélemény-kutatásra

Magyar Péter előhúzta a szokásos trükköt: amikor bajban van a Tisza Párt vagy személyesen ő, azonnal közzéteszi valamelyik baloldali elemzőcég a friss közvélemény-kutatást, amely alapján szinte már a választást sem kell megtartani, akkora hátrányban van a Fidesz; esetleg jön egy baráti interjú valamelyik „független és objektív” portál asszisztálásával.

Most is ez történt, igaz, a 24.hu talán túlzásba vitte Magyar Péter támogatását: Nagy József az 50 ezer karakteres interjúban a gyerekkorától elkezdve számtalan témában hagyta áradozni a Tisza Párt elnökét, ám

arra már nem jutott idő, hogy például arról érdeklődjön, mi a véleménye a háború kérdéséről, Orbán Viktor washingtoni alkujáról, esetleg Ukrajna EU-csatlakozásáról, amit a Tisza-szimpatizánsok többsége támogatna, több mint 2 millió választópolgár viszont határozottan nem.

Ezzel szemben a baloldali közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztaljának tagja, az IDEA kicsit „elmérte”: bár továbbra is azt állítja, hogy simán vezet a Tisza Párt, azért az adatokból az látszik, hogy még a kormányellenes kutatók szerint is erősödik a Fidesz, Magyar Péterék pedig gyengülnek.