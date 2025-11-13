Kínos: kiszivárgott Magyar Péter panaszáradata – megirigyelte Orbán Viktor népszerűségét

„Egy olyan nárcisztikus ember, mint Magyar Péter, nehezen viseli, ha nincs a figyelem középpontjában” – állapította meg Facebook-oldalán Deák Dániel.

„Márpedig az elmúlt időszak nem róla szólt, hanem például Orbán Viktor washingtoni útjáról vagy például a miniszterelnök ATV-s interjújáról, amit már 800 ezren láttak, négyszer többen, mint Magyar Péter interjúját. De még Orbán Viktor interjú közben készített rajza is nagyobb figyelmet kapott, azt elemezték sokan, még pulcsit is készítenek róla.

A hozzám eljutó információk szerint Magyar Péter ezt nehezen viseli,

mint egy közeli munkatársának fogalmazott idegesen: »Még Orbán Viktor firkájával is többet foglalkoznak, mint velem!« De ezen felül jobban zavarja, hogy már a baloldali közvélemény-kutatók is azt jelzik: a Fidesz lendületet vett és erősödik” – írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.