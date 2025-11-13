Ft
Tisza Párt Magyarország jobboldal Magyar Péter interjú ellenzék Fidesz Orbán Viktor baloldal népszerűség

Kínos: kiszivárgott Magyar Péter panaszáradata – megirigyelte Orbán Viktor népszerűségét

2025. november 13. 18:52

Egyre rosszabb hangulat uralkodik a Tisza Pártban.

2025. november 13. 18:52
null

„Egy olyan nárcisztikus ember, mint Magyar Péter, nehezen viseli, ha nincs a figyelem középpontjában” – állapította meg Facebook-oldalán Deák Dániel.

„Márpedig az elmúlt időszak nem róla szólt, hanem például Orbán Viktor washingtoni útjáról vagy például a miniszterelnök ATV-s interjújáról, amit már 800 ezren láttak, négyszer többen, mint Magyar Péter interjúját. De még Orbán Viktor interjú közben készített rajza is nagyobb figyelmet kapott, azt elemezték sokan, még pulcsit is készítenek róla.

A hozzám eljutó információk szerint Magyar Péter ezt nehezen viseli,

mint egy közeli munkatársának fogalmazott idegesen: »Még Orbán Viktor firkájával is többet foglalkoznak, mint velem!« De ezen felül jobban zavarja, hogy már a baloldali közvélemény-kutatók is azt jelzik: a Fidesz lendületet vett és erősödik– írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

llnnhegyi
2025. november 13. 19:50
Teljes zűrzavar a libbcsikommcsi bagázsban. Egyenes Beszéd című műsorában Szőlős Györgyi vendégei ATV Csintalan Sándor és Fodor Gábor SZDSZ. -:)))))))) Balfaszok mind!
jetilovag
2025. november 13. 19:35
poloska petyi egy mentálisan beteg skizofrén pszihopata köcsög..........
Sróf
2025. november 13. 19:23
Hát ez nem jó hír. :( Nekem minden reményem a Péterbe van. kettőskereszt hashtag péterneaddfel!
tapir32
2025. november 13. 19:20
Mit tett Magyar Péter az adatszivárgás ügyben? Semmit! Magyar Péternek kellett volna intézkednie. Ő áll kapcsolatban az ukránokkal. Az adatszivárgás felelőssége Magyar Péteré. A Tiszát kivégzi az adatbotrány.
