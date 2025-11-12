Érdekes részletet árult el Péterfalvi Attila a Tisza hozzáállásáról az adatvédelmi botrány kapcsán (VIDEÓ)

A NAIH elnöke megismételte, hogy a hatóság már a Tisza Párt első adatvédelmi incidense után egy nappal, október 7-én megindította a vizsgálatot, majd ezután jött a másik ügy, amelyről kiderült, hogy sokkal nagyobb kategóriába tartozik, mert 50-200 ezer ember adata szivároghatott ki.

Az biztos, hogy az nyilvánosságban való megjelenése jogellenes és bűncselekmény is lehet egyben – mondta Péterfalvi, utalva egyben az időközben elindult nyomozásra.

Jelezte: a Tisza párt felelőssége is felmerül, hiszen az Európai Unió adatvédelmi rendelete szerint

az adatkezelőnek olyan biztonságot kell nyújtania, amely megvédi az adatokat az illetéktelen hozzáférésektől.

A nyomozóhatóságnak kell majd eldöntenie, hogy a Tisza párt részéről történt-e ilyen jellegű bűncselekmény – tette hozzá az elnök.