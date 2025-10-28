Ft
Tisza Párt Magyar Péter Fidesz-KDNP Orbán Viktor

Orbán Viktor tarol, Magyar Péter elképesztő zuhanásban! – így állunk a sorsdöntő választás előtt

2025. október 28. 14:03

Október 23-án Magyar Péter nagy dobásra készült, de a Tisza Párt rendezvénye végül saját válságának szimbólumává vált. Miközben Orbán Viktor és a Fidesz lendületben, az óbaloldal széthullóban van, a 2026-os választások előtt a politikai térkép soha nem látott átrendeződés előtt áll.

2025. október 28. 14:03
Kovács András
Kovács András

***

Magyar Péter végső csapást szeretett volna bevinni a kormánypártoknak fél évvel a 2026-os parlamenti választás előtt október 23-án, de Orbán Viktor kiütése helyett saját magának sikerült bevinnie egy méretes balhorgot. A mögöttünk hagyott nemzeti ünnep körüli politikai harc a betetőzése lett annak a folyamatnak, ami a Tisza Párt belső és külső válságáról szólt. Az elmúlt hónapok tendenciái alapján a magát legnagyobb ellenzéki erőként aposztrofáló párt további hasadását és mélyülő krízisét hozhatja. Mindezek mellett vajon a teljes magyar politikai tér, hogyan készül az egyre inkább közeledő országos voksolásra? 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor komoly munkát végzett nyáron és ősszel

Orbán Viktor erős nyarat zárt

A nyári hónapok egyértelműen Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP offenzíváival teltek. A kormányfő Tusnádfürdőn, Esztergomban az MCC Feszten és több nagyívű interjúban jelölte ki a választás tétjét, és mozgósította a patrióta oldal híveit. Ezzel párhuzamosan létrejöttek a Digitális Polgári Körök és a Harcosok Klubja is a tavaszihoz képest sokkal nagyobb sebességre kapcsolt. 

A folyamatosan csökkenő infláció, az emelkedő reálbérek, és mind a lakossági, mind a vállalati gazdasági várakozások javulása pedig mind a kormánypártokat erősítették. 

Ezzel párhuzamosan a Tisza Párt is megpróbálta a nyári politikai szezont dominálni, de nagy székesfehérvári és erdélyi fellépésüket mérsékelt érdeklődés követte, majd pedig a tehetetlenségből újabb országjárásba kezdő Magyar még a korábbiakhoz képest is kevesebben figyelték. A párt belső válságát csak tetézte, hogy nyáron sem sikerült az egyéni jelöltjeiket bemutatniuk, pedig Magyar még 2024 márciusában beszélt arról, hogy már meg is vannak az indulóik. 

Ebben a helyzetben futottak bele a pártok az őszbe. A parlamenti szezonkezdet gyakorlatilag az utolsó lehetőséget kínálta a Tiszán kívüli ellenzéknek, hogy felhívja magára a figyelmet, és valami olyasmivel rukkoljanak elő, ami önállóan berepítheti őket a következő választás után a parlamentbe. Egy ocsmány, minden elemében valótlan álhírre épülve a figyelemfelhívás a DK-nak sikerült a Szőlő utca kapcsán. A párt hetekig tartó kampányt épített egy teljes egyértelmű álhírre,

 de a népszerűségük jól láthatóan nem emelkedett ettől: továbbra is a bejutási küszöb környékén billegnek. 

A 2022-es baloldali összefogásban résztvevő többi párt (MSZP, Jobbik, Momentum, LMP és Párbeszéd) közül a Momentum hivatalosan is megerősítette, hogy befejezik a politizálást és nem indulnak a választáson. A párt egyes prominensei abban reménykednek, hogy egy kormányváltás után a Tisza személyesen fogja meghálálni nekik ezt a cselekedetüket. Az LMP gyakorlatilag megszűnt, míg a Párbeszéd is egyéni ambíciók révén próbál valahogy túlélni. Az MSZP és a Jobbik egyelőre azt bizonygatja, hogy önállóan indulnak, de mivel teljesen láthatatlanok, így nagy eredményben nem reménykedhetnek. 

Lendületben a Fidesz

Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP ott folytatta szeptembertől, ahol augusztusban abbahagyták. Az Otthon Start Program beindulásával, a családi adókedvezmények 50 százalékos emelésével, majd pedig az adócsökkentés folytatásával egyértelműen diktálták a tempót. Minden politikai elemző számára egyértelmű volt, hogy október 23-a lesz a következő igazi erőpróbája a kormánypártoknak. Ott nyerhet megerősítést az elmúlt hónapok új politikája, vagy pedig szenvedhet kudarcot. 

Nemcsak a Fidesz, hanem a Tisza is ott folytatta a szeptembert, ahol befejezték az augusztust. A nyár végén került nyilvánosságra az a felvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere arról beszélt, hogy „nem mondhatják el a programjukat, mert abba belebuknának”. Mindezt kiegészítették olyan felvételek, ahol adóemelésről, az édesanyák szja-mentességének megszüntetéséről, a 9 százalékos társaságiadó-emeléséről, valamint a 13. havi nyugdíj megszüntetéséről és a nyugdíjak megadóztatásáról szóltak. 

  • Magyar Péter teljes defenzívába szorult, és úgy próbálta menteni a helyzetet, hogy egyrészt össze vissza beszélt a felvételek valódiságáról, majd pedig a korábbi ígéreteit megduplázta. 
  • A teljes értelmetlen ígérgetések kapcsán pedig már olyan szakértők is felhívták a figyelmet azok tarthatatlanságára, akiket finoman szólva nem lehetett kormánypártisággal vádolni. 

Egyetlen új témával sem sikerült előjönnie a Tiszának, ráadásul folyamatosan azt kellett bizonygatniuk, hogy az embereik által elmondott megszorítások kapcsán igazából mit is terveznek. 
 

MAGYAR Péter
Magyar Péternek továbbra sincsenek jelöltjei


A súlyos hitelességi válság tetején már csak egy kis finom hab volt az, hogy továbbra sem sikerült egyetlen egyéni képviselőjelölttel előállnia Tiszának, pedig azokat szeptember végére ígérték. Sőt előválasztást is ígértek, de egyelőre abból sem lesz semmi. A teljes káoszt csak tetőzte, hogy a párt nagyon gyorsan eltüntette a Takács Péterrel szemben megsemmisítő vereséget szenvedő Kulja Andrást, és a csúnyán lebukó Tarr Zoltánt. Mindez azért is volt roppant kínos a párt számára, mert mindkét szereplőről azt mondták, hogy nagyon jól végzik a dolgukat, és semmilyen hibát sem követtek el. Akkor mégis mért tűntek el a közvélemény szeme elől? 

Ha már közvélemény. A kutatások egy része nagyon komoly Tisza-előnyt mért ősszel is. Főleg ennek tükrében teljesen érthetetlen, hogy miért nem indult el a párt egyetlen időközi választáson. Amiben a különféle felmérések teljes mértékben egyeznek: Budapesten nagyon komoly előnnyel vezet a Tisza. Józsefvárosban szeptember végén volt egy komoly erőfelmérő a pártok között. Az eredmény szinte sokkolta az ellenzéki közvéleményt, mivel a kormánypártok abban a fővárosban szereztek több mint 50 százalékot, ahol mint már említettem, minden kutatóintézet jelentős ellenzéki előnyt mér. 

Csúfosan megbukott Magyar Péter ígérete

Október 23-a előtt még jelentősen alakította át a politikai teret Donald Trump bejelentése, miszerint Budapesten szeretne találkozni Vlagyimir Putyinnal. Önmagában a bejelentés ténye is világpolitikai tényezővé tette Orbán Viktort, és teljesen háttérbe szorította a válságba süllyedt Tisza Pártot. Bár a budapesti békecsúcs időpontja még nem ismert, de azt egyértelműen mutatja, hogy a magyar kormány békepárti álláspontja igenis nemzetközi téren is kifizetődő. 

Így jutottunk el a nemzeti ünnepig. Magyar Péter az 1990 utáni legnagyobb tömegrendezvényt ígérte. A Békemenetnek nem voltak ilyen előzetes céljai, de a legfontosabb cél az volt, hogy a talán kicsit elbizonytalanodott Fidesz-KDNP táborba lelkesedést öntsön. Nem meglepő módon a többi politikai szereplő nem vállalkozott arra, hogy olyan helyszínre szervezzen nagyobb rendezvényt, ahol minimum több ezer embernek kellene megjelennie, hogy nem tűnjön csúfos bukásnak a demonstráció. 

A Tisza Párt ígérete a rendezvény méretéről csúfosan megbukott. Ami tény, hogy nem sikerült az előzetes célt teljesíteniük: nem volt rendkívül nagy tömeg a demonstrációjukon. Magyar Péternek egyetlen kijelentése sem maradt meg a széles közvélemény fejében pedig 70 percig beszélt úgy, hogy igazából érdemit nem tudott elárulni pártja valódi terveiről. 

Ezzel szemben a Békemenet minden korábbi várakozást felülmúlt. A tömeg mérete világosan mutatta, hogy a kormánypártok tábora egyáltalán nem roppant meg, és az ellenzék részéről meglehetősen elhamarkodott lenne, ha már most győztest hirdetne saját maga személyében. Főleg annak tükrében, hogy a Tiszának se jelöltjei, se komolyan vehető programja nincsen. 

Óriási tömeg volt az idei Békemeneten

Az őszi politikai menetelést eddig egyértelműen a pápával és Donald Trumppal tárgyaló Orbán Viktor és a Fidesz nyerte. A Tisza Párt semmilyen érdemi sikert, vagy eredményt nem tudott felmutatni. Egyetlen pici sikere Magyar Péternek az lehet, hogy az úgynevezett óbaloldal továbbra is tetszhalott állapotban van, és olyan mély letargiában vannak, hogy a cselekvés minimumára sem hajlandók. Mindez azonban nem oldja még meg azt a helyzetet, miszerint úgy tűnik, teljes ellenzéki összefogás nélkül jelentősen csökkennének a Tisza győzelmi esélyei. 

Magyar egyelőre nem akar semmilyen összefogást pedig legalább közepesen ismert jelölteket tudna így lízingelni a pártjába. A következő hónapok nagy kérdése, végül összeállnak-e az ellenzéki pártok, vagy pedig külön próbálnak sikert elérni. 

A Fidesz-KDNP komoly lendületben van, sorra jönnek az újabb és újabb kormányzati bejelentések. Mindezzel párhuzamosan Orbán Viktor a saját mozgásterének megfelelően folyamatosan tárgyal annak érdekében, hogy egyszer valaha legalább béke legyen Ukrajnában. A következő hetekben a kormánypárti politikusok tovább fokozzák a tempót a nemzeti konzultáció és a háborúellenes aláírásgyűjtéssel. Ezzel szemben az ellenzéki oldalon továbbra is a belső válságaik és a választási indulás mikéntje továbbra is legfőbb kérdés. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szánthó Miklós

Idézőjel

A Békemenet, mint a trendforduló valósága

Öt pontban, miért is mutatja a hazai politikai trendek változását a Békemenet sikere.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Hont András

Idézőjel

Tegnap a Mi Hazánk jelöltjét Gyömrő polgármesterévé választották, de ez nem számít

Nagyon alacsony volt a részvétel (39%), és nem indult a Tisza.

Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

 



 

 

