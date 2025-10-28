Orbán Viktor tarol, Magyar Péter elképesztő zuhanásban! – így állunk a sorsdöntő választás előtt

Így jutottunk el a nemzeti ünnepig. Magyar Péter az 1990 utáni legnagyobb tömegrendezvényt ígérte. A Békemenetnek nem voltak ilyen előzetes céljai, de a legfontosabb cél az volt, hogy a talán kicsit elbizonytalanodott Fidesz-KDNP táborba lelkesedést öntsön. Nem meglepő módon a többi politikai szereplő nem vállalkozott arra, hogy olyan helyszínre szervezzen nagyobb rendezvényt, ahol minimum több ezer embernek kellene megjelennie, hogy nem tűnjön csúfos bukásnak a demonstráció.

A Tisza Párt ígérete a rendezvény méretéről csúfosan megbukott. Ami tény, hogy nem sikerült az előzetes célt teljesíteniük: nem volt rendkívül nagy tömeg a demonstrációjukon. Magyar Péternek egyetlen kijelentése sem maradt meg a széles közvélemény fejében pedig 70 percig beszélt úgy, hogy igazából érdemit nem tudott elárulni pártja valódi terveiről.

Ezzel szemben a Békemenet minden korábbi várakozást felülmúlt. A tömeg mérete világosan mutatta, hogy a kormánypártok tábora egyáltalán nem roppant meg, és az ellenzék részéről meglehetősen elhamarkodott lenne, ha már most győztest hirdetne saját maga személyében. Főleg annak tükrében, hogy a Tiszának se jelöltjei, se komolyan vehető programja nincsen.

Óriási tömeg volt az idei Békemeneten

Az őszi politikai menetelést eddig egyértelműen a pápával és Donald Trumppal tárgyaló Orbán Viktor és a Fidesz nyerte. A Tisza Párt semmilyen érdemi sikert, vagy eredményt nem tudott felmutatni. Egyetlen pici sikere Magyar Péternek az lehet, hogy az úgynevezett óbaloldal továbbra is tetszhalott állapotban van, és olyan mély letargiában vannak, hogy a cselekvés minimumára sem hajlandók. Mindez azonban nem oldja még meg azt a helyzetet, miszerint úgy tűnik, teljes ellenzéki összefogás nélkül jelentősen csökkennének a Tisza győzelmi esélyei.

Magyar egyelőre nem akar semmilyen összefogást pedig legalább közepesen ismert jelölteket tudna így lízingelni a pártjába. A következő hónapok nagy kérdése, végül összeállnak-e az ellenzéki pártok, vagy pedig külön próbálnak sikert elérni.

A Fidesz-KDNP komoly lendületben van, sorra jönnek az újabb és újabb kormányzati bejelentések. Mindezzel párhuzamosan Orbán Viktor a saját mozgásterének megfelelően folyamatosan tárgyal annak érdekében, hogy egyszer valaha legalább béke legyen Ukrajnában. A következő hetekben a kormánypárti politikusok tovább fokozzák a tempót a nemzeti konzultáció és a háborúellenes aláírásgyűjtéssel. Ezzel szemben az ellenzéki oldalon továbbra is a belső válságaik és a választási indulás mikéntje továbbra is legfőbb kérdés.