Hírek
Vélemények
Hetilap
Gyömrő polgármester győzelem

Tegnap a Mi Hazánk jelöltjét Gyömrő polgármesterévé választották, de ez nem számít

2025. szeptember 29. 09:42

Nagyon alacsony volt a részvétel (39%), és nem indult a Tisza.

2025. szeptember 29. 09:42
null
Hont András
Hont András
„Tegnap a Mi Hazánk jelöltjét Gyömrő polgármesterévé választották, de ez nem számít, hiszen NAGYON ALACSONY volt a részvétel (39%), és nem indult a Tisza, viszont az európai értelemben vett európai erők fölényes győzelmet arattak Moldovában NAGYON MAGAS részvétel mellett (52%), és csupán két pártot zártak ki napokkal a választás előtt. Gyömrőig ugyan nem merészkednék, de ebben a pillanatban itt állok a kisinyovi buszpályaudvar mellett, hogy lássam, merre az arra.”

csulak
2025. szeptember 29. 10:43
a lenyeg, hogy nem baloldali a polgarmester ! remelem jo gazdaja lesz Gyomronek !
Válasz erre
1
0
Totenkopf
2025. szeptember 29. 10:30
Fosik a büdös zsidó.
Válasz erre
0
3
Dixtroy
2025. szeptember 29. 10:28
Ez most gondolom valami gunyoros vicc volt.
Válasz erre
1
0
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 29. 10:23
"Nagyon alacsony volt a részvétel (39%), és nem indult a Tisza." Akkor a Tisza 61+39%-ot kapna, ha indulna.
Válasz erre
7
0
