Egykori televíziós foglalhatja el a polgármesteri széket Gyömrőn az időközi választás után
Vasárnap három településen is időközi választást tartottak – ők lettek az új polgármesterek és képviselők.
Nagyon alacsony volt a részvétel (39%), és nem indult a Tisza.
„Tegnap a Mi Hazánk jelöltjét Gyömrő polgármesterévé választották, de ez nem számít, hiszen NAGYON ALACSONY volt a részvétel (39%), és nem indult a Tisza, viszont az európai értelemben vett európai erők fölényes győzelmet arattak Moldovában NAGYON MAGAS részvétel mellett (52%), és csupán két pártot zártak ki napokkal a választás előtt. Gyömrőig ugyan nem merészkednék, de ebben a pillanatban itt állok a kisinyovi buszpályaudvar mellett, hogy lássam, merre az arra.”
Ezt is ajánljuk a témában
Vasárnap három településen is időközi választást tartottak – ők lettek az új polgármesterek és képviselők.
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán