„Tegnap a Mi Hazánk jelöltjét Gyömrő polgármesterévé választották, de ez nem számít, hiszen NAGYON ALACSONY volt a részvétel (39%), és nem indult a Tisza, viszont az európai értelemben vett európai erők fölényes győzelmet arattak Moldovában NAGYON MAGAS részvétel mellett (52%), és csupán két pártot zártak ki napokkal a választás előtt. Gyömrőig ugyan nem merészkednék, de ebben a pillanatban itt állok a kisinyovi buszpályaudvar mellett, hogy lássam, merre az arra.”