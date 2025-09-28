Egykori televíziós foglalhatja el a polgármesteri széket Gyömrőn az időközi választás után

A polgármester-választást a Mi Hazánk jelöltje, Kisberk Szabolcs nyerte, aki korábban a Magyar Nemzetnél és a Hír Tv-nél is dolgozott újságíróként, illetve riporterként.

A valasztas.hu adatai szerint Kisberk 1838 szavazatot kapott (30,68 százalék), ezzel megelőzte Váradi Attilát, akire 1639-en (27,36 százalék) voksoltak. Az új településvezető közösségi oldalán már meg is köszönte a bizalmat.

A 2. számú egyéni választókerületben a HEGY – Hajnal Egyesület Gyömrőért jelöltje, Szekrényes Gábor lett a befutó. Míg a 6. számú EVK-ban Lovász László független jelölt 20 szavazattal előzte meg a Fidesz-KDNP indulóját.

Független jelöltek kerülnek a polgármesteri székbe Bezeréden és Tótszerdahelyen