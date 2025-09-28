Egykori televíziós foglalhatja el a polgármesteri széket Gyömrőn az időközi választás után

Beköszöntött az új korszak: fotókon a BMW debreceni gyára (GALÉRIA)
Vasárnap három településen is időközi választást tartottak – ők lettek az új polgármesterek és képviselők.
Három településen rendeztek szeptember 28-án, vasárnap időközi önkormányzati választást: Gyömrőn polgármestert és két egyéni választókerületben képviselőket, Tótszerdahelyen és Bezeréden pedig polgármestert választottak.
A Pest vármegyei Gyömrőn a 2024-ben megválasztott polgármester, Tóth János (Jó Itt Élni Egyesület) július 15-ei hatállyal lemondott. Az időközi választáson négy jelölt indult:
A polgármester-választáson 15 500 választópolgár vehetett részt.
A városban a 2. és a 6. számú egyéni választókerületekben a képviselők lemondása miatt szintén időközi választást tartottak. A 2. számú választókerületben két jelölt indult és több mint 1800-an szerepeltek a választói névjegyzékben, a 6. számú választókerületben pedig három jelölt volt, és kétezer helybéli szavazhatott.
A polgármester-választást a Mi Hazánk jelöltje, Kisberk Szabolcs nyerte, aki korábban a Magyar Nemzetnél és a Hír Tv-nél is dolgozott újságíróként, illetve riporterként.
A valasztas.hu adatai szerint Kisberk 1838 szavazatot kapott (30,68 százalék), ezzel megelőzte Váradi Attilát, akire 1639-en (27,36 százalék) voksoltak. Az új településvezető közösségi oldalán már meg is köszönte a bizalmat.
A 2. számú egyéni választókerületben a HEGY – Hajnal Egyesület Gyömrőért jelöltje, Szekrényes Gábor lett a befutó. Míg a 6. számú EVK-ban Lovász László független jelölt 20 szavazattal előzte meg a Fidesz-KDNP indulóját.
Szecsődi Krisztiánt választották polgármesternek vasárnap Bezeréden – tájékoztatta a nagykapornaki közös önkormányzati hivatal jegyzője az MTI-t.
Kövécsné Kozma Gyöngyi elmondta:
a két független jelölt közül az új polgármester 62 voksot gyűjtött, Fekete János pedig 46 szavazatot kapott.
A voksoláson a 137 választásra jogosult polgár közül 109-en vettek részt, egyvalaki érvénytelen szavazólapot adott le.
A zalai kistelepülésen azért kellett időközi választást kiírni, mert a 2024-ben megválasztott Kálmánné Németh Erika (független) polgármester személyes okok miatt lemondott hivataláról.
Az eddig képviselőként és alpolgármesterként tevékenykedő Mihovics Istvánt (független) választották meg Tótszerdahely új települési vezetőjének vasárnap – közölte a falu jegyzője.
Stricz Zoltán elmondta:
a zalai településen 919 szavazópolgár voksolhatott, közülük 504-en járultak az urnákhoz.
Öt független jelölt mérette meg magát, közülük Mihovics István 209 szavazatot szerzett, kilenccel többet, mint a második legtöbb voksot gyűjtő Proszenyák Gábor.
A jegyző jelezte azt is, hogy a polgármesteri megbízatása miatt Mihovics István helyére új képviselő kerül a testületbe, a 2024-es önkormányzati választáson a legtöbb szavazatot elnyert olyan képviselőjelölt, aki akkor nem nyerte el ezt a megbízatást.
Tótszerdahelyen azért írtak ki időközi polgármester-választást, mert a települést 2019 óta irányító Havasi Viktória (független) júliusban indoklás nélkül lemondott tisztségéről.
