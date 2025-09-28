Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
televíziós Gyömrő Mi Hazánk Mozgalom időközi választás képviselő Kisberk Szabolcs szavazat polgármester

Egykori televíziós foglalhatja el a polgármesteri széket Gyömrőn az időközi választás után

2025. szeptember 28. 22:01

Vasárnap három településen is időközi választást tartottak – ők lettek az új polgármesterek és képviselők.

2025. szeptember 28. 22:01
null

Három településen rendeztek szeptember 28-án, vasárnap időközi önkormányzati választást: Gyömrőn polgármestert és két egyéni választókerületben képviselőket, Tótszerdahelyen és Bezeréden pedig polgármestert választottak.

A Pest vármegyei Gyömrőn a 2024-ben megválasztott polgármester, Tóth János (Jó Itt Élni Egyesület) július 15-ei hatállyal lemondott. Az időközi választáson négy jelölt indult: 

  • Váradi Attila (független),
  • Horváth István Attila (Hajnal Egyesület Gyömrőért),
  • Kisberk Szabolcs (Mi Hazánk Mozgalom), 
  • és Répás Tamás János (Jó Itt Élni Egyesület). 

A polgármester-választáson 15 500 választópolgár vehetett részt.

A városban a 2. és a 6. számú egyéni választókerületekben a képviselők lemondása miatt szintén időközi választást tartottak. A 2. számú választókerületben két jelölt indult és több mint 1800-an szerepeltek a választói névjegyzékben, a 6. számú választókerületben pedig három jelölt volt, és kétezer helybéli szavazhatott.

A polgármester-választást a Mi Hazánk jelöltje, Kisberk Szabolcs nyerte, aki korábban a Magyar Nemzetnél és a Hír Tv-nél is dolgozott újságíróként, illetve riporterként.

A valasztas.hu adatai szerint Kisberk 1838 szavazatot kapott (30,68 százalék), ezzel megelőzte Váradi Attilát, akire 1639-en (27,36 százalék) voksoltak. Az új településvezető közösségi oldalán már meg is köszönte a bizalmat.

A 2. számú  egyéni választókerületben a HEGY – Hajnal Egyesület Gyömrőért jelöltje, Szekrényes Gábor lett a befutó. Míg a 6. számú EVK-ban Lovász László független jelölt 20 szavazattal előzte meg a Fidesz-KDNP indulóját. 

Független jelöltek kerülnek a polgármesteri székbe Bezeréden és Tótszerdahelyen

Szecsődi Krisztiánt választották polgármesternek vasárnap Bezeréden – tájékoztatta a nagykapornaki közös önkormányzati hivatal jegyzője az MTI-t.

Kövécsné Kozma Gyöngyi elmondta: 

a két független jelölt közül az új polgármester 62 voksot gyűjtött, Fekete János pedig 46 szavazatot kapott.

A voksoláson a 137 választásra jogosult polgár közül 109-en vettek részt, egyvalaki érvénytelen szavazólapot adott le.

A zalai kistelepülésen azért kellett időközi választást kiírni, mert a 2024-ben megválasztott Kálmánné Németh Erika (független) polgármester személyes okok miatt lemondott hivataláról.

Az eddig képviselőként és alpolgármesterként tevékenykedő Mihovics Istvánt (független) választották meg Tótszerdahely új települési vezetőjének vasárnap – közölte a falu jegyzője.

Stricz Zoltán elmondta: 

a zalai településen 919 szavazópolgár voksolhatott, közülük 504-en járultak az urnákhoz.

Öt független jelölt mérette meg magát, közülük Mihovics István 209 szavazatot szerzett, kilenccel többet, mint a második legtöbb voksot gyűjtő Proszenyák Gábor.

A jegyző jelezte azt is, hogy a polgármesteri megbízatása miatt Mihovics István helyére új képviselő kerül a testületbe, a 2024-es önkormányzati választáson a legtöbb szavazatot elnyert olyan képviselőjelölt, aki akkor nem nyerte el ezt a megbízatást.

Tótszerdahelyen azért írtak ki időközi polgármester-választást, mert a települést 2019 óta irányító Havasi Viktória (független) júliusban indoklás nélkül lemondott tisztségéről.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
2025. szeptember 28. 22:34
Jövőre a Mi Ha be fog jutni a " kiilleszkedettek " miatt. Sok helyen sanyargatnak.
Válasz erre
0
0
diodoro3
2025. szeptember 28. 22:33
Tisza megint nem indult?
Válasz erre
0
0
laurahann
2025. szeptember 28. 22:22
A tisztelet és szabadság pártja nem győzött sehol? Hát nem. Annyira titok, h fosos sem tudja ki az?! Nincs is olyan, h tisza párt. egytagú párt létezik? :D
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!