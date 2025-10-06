Ft
10. 06.
hétfő
Kulja András majdnem elmenekült, de végül csak sikerült elcsípnünk: hevesen tagadott mindent is (VIDEÓ)

2025. október 06. 20:54

Magyar Péter EP-képviselője igyekezett gyorsan kereket oldani a Mandiner riportere elől.

2025. október 06. 20:54
null

Hétfőn robbant a hír az Indexen, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra. 

Mint kiderült, az adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is.

Móna Márk, a Mandiner riportere Strasbourgban Kulja Andrástól, a Tisza Párt EP-képviselőjétől azt szerette volna megtudni, hogy miért ukrán céggel fejlesztették a párt applikációját, a Tisza Világot. 

Kulja először kitérő választ szeretett volna adni,

 majd tagadni kezdte, hogy az applikációnak bármi köze is lenne az Index által megnevezett ukrán céghez. 

Majd a riporter azon felvetésére, hogy Magyar Péter pártelnök ezt a kapcsolatot eddig egyetlen posztjában sem tagadta, Kulja András semmit sem reagált. Arra a kérdésre pedig, hogy, mit tenne a Tisza, ha választást nyernének, úgy kerülte ki az eredetileg orvos végzettségű politikus a válaszadást, hogy megnyomta a lift egyik gombját, mire annak az ajataja bezáródott.

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

Nem először szivárogtak ki érzékeny információk

A Tisza Párt számára különösen kellemetlen a mostani eset, mivel nem ez az első alkalom, hogy aktivistáik adatait nem sikerült biztonságosan kezelni. Júniusban számoltunk be arról, hogy a párt egyik Discord-szerveréről több száz aktivista személyes adata került nyilvánosságra.

Magyar Péter akkor azzal érvelt, hogy egy lejárató akcióról van szó, és a Fidesz mindent megtesz, hogy bűncselekménnyel, orosz módszerekkel próbálja meg szétverni és elbizonytalanítani a Tisza közösségét”.

Nyitókép: Képernyőfotó

robertdenyiro
2025. október 06. 21:56
Kuladoktor az agyhalott prototípusa.
Hohokam
2025. október 06. 21:29
Ez a pofa, hajviselet - egy bájgúnár ostoba faszkalap.
Burg_kastL71-C
2025. október 06. 21:26
Van jó oldala is, mivel említették, hogy nincs meg a képesítése, így nem gyógyíthat. A betegei már ' megmenekültek. Az ország csak tavasszal.
hexahelicene
2025. október 06. 21:25
- Mi a különbség Magyar Péter és Pinokkió között? - Pinokkiónak fából van az orra.
