Kulja András majdnem elmenekült, de végül csak sikerült elcsípnünk: hevesen tagadott mindent is (VIDEÓ)

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
Magyar Péter EP-képviselője igyekezett gyorsan kereket oldani a Mandiner riportere elől.
Hétfőn robbant a hír az Indexen, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy
az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.
Mint kiderült, az adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is.
Móna Márk, a Mandiner riportere Strasbourgban Kulja Andrástól, a Tisza Párt EP-képviselőjétől azt szerette volna megtudni, hogy miért ukrán céggel fejlesztették a párt applikációját, a Tisza Világot.
Kulja először kitérő választ szeretett volna adni,
majd tagadni kezdte, hogy az applikációnak bármi köze is lenne az Index által megnevezett ukrán céghez.
Majd a riporter azon felvetésére, hogy Magyar Péter pártelnök ezt a kapcsolatot eddig egyetlen posztjában sem tagadta, Kulja András semmit sem reagált. Arra a kérdésre pedig, hogy, mit tenne a Tisza, ha választást nyernének, úgy kerülte ki az eredetileg orvos végzettségű politikus a válaszadást, hogy megnyomta a lift egyik gombját, mire annak az ajataja bezáródott.
A vonatkozó videót alább tekintheti meg:
A Tisza Párt számára különösen kellemetlen a mostani eset, mivel nem ez az első alkalom, hogy aktivistáik adatait nem sikerült biztonságosan kezelni. Júniusban számoltunk be arról, hogy a párt egyik Discord-szerveréről több száz aktivista személyes adata került nyilvánosságra.
Magyar Péter akkor azzal érvelt, hogy egy lejárató akcióról van szó, és a Fidesz mindent megtesz, hogy bűncselekménnyel, orosz módszerekkel próbálja meg szétverni és elbizonytalanítani a Tisza közösségét”.
