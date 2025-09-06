Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán őszödi Magyar Péter beszéd

Öveket becsatolni, Magyar Péter nem nyugszik: brutális hergeléssel próbálja felülírni a Tisza példátlan botrányát

2025. szeptember 06. 05:55

Tarr Zoltán etyeki beszéde leleplezte a párt valódi szándékait – ami súlyos válságot idézett elő az ellenzéki erőben.

2025. szeptember 06. 05:55
null
Kovács András
Kovács András

És csodák csodájára a nadrágtartóját is sikerült eltávolítanom. Amikor véget ért a szám, kezdtem visszaadogatni a dolgait. Tárca… Fésű… Notesz… Majd, amikor már ment volna a helyére, visszahívtam. – Ez is az öné uram? – kérdeztem, és büszkén előhúztam a világ legkoszosabb, legszakadtabb, biztosítótűvel összetűzött nadrágtartóját. Az utolsó mutatvány is sikerült. Talán egy kicsit csalt, de jól csinálta. Most bizonyára együtt van a régi társasággal, abban a régi-régi cirkuszban. Nicsak!

Magyar
Hatalmas pofonba szaladt bele Magyar Péter, kiszivárogtak a valódi terveik

Példátlan botrány Magyar táborában

Bő egy hete látott napvilágot, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt annak érdekében, hogy a korábbi hónapokban belengetett több százmilliárdos, de egyes gazdasági elemzők szerint több ezermilliárdos választási ígéreteiket valahogyan teljesítsék, jelentős adóemelésre készülnek.

Hamar kiderült, hogy az adóemelés nemcsak a milliárdosokat, hanem az átlagkeresettel rendelkezőket is húsbavágóan érintené.

A brutális adótervek kiszivárgása után több videófelvétel jelent meg, amelyeken Tarr Zoltán, valamint a Tisza Párt más szakértői arról beszéltek, hogy az adóemelés mindenképpen szükséges, de a konkrét tervekről nem lehet beszélni, mert akkor megbuknak.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Még mielőtt valaki itt elkezdene engem álhírgyártással vádolni, szögezzük is le ismét:

mindezt nem egy nevenincs Tisza szigetes tag mondta a kamerába, hanem az ellenzéki párt második embere, valamint egyik vezető gazdasági szakértője.

Nem vicceskedve, nem terelésként, hanem teljesen komolyan közölte a közönségével, hogy nem beszélhetnek a részletekről, mert abba bele fognak bukni. Bizony, ezt a magát legnagyobb ellenzéki pártként definiáló formáció második embere közölte velünk! Elcsépeltnek tűnik, de

egy normális ügymenetben a pártja ezt a figurát lemondásra kéri, majd pedig ha ezt nem teszi meg, akkor kizárja a soraiból,

és minden kapcsolatot megszakítanak vele. Persze tudjuk, hogy a baloldalon Gyurcsány őszödi beszéde óta nincsen következménye semminek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Tarr Zoltán etyeki beszédének egyik legfőbb eredménye, hogy megkímélt minket egy újabb őszödi döbbenettől. Míg Gyurcsány egyfajta Rodolfóként másfél évig trükkök százaival próbálta megmenteni saját és pártja hatalmát, addig most a tiszás EP-képviselő mindezt megelőzve még a parlamenti választások előtt közölte velünk a tutit:

teljesen mindegy, miket hadoválunk itt össze a választási kampányban, ha győzünk, akkor bizony ebből semmit sem fogunk teljesíteni,

mert miénk a hatalom, és akkor bármit megtehetünk. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az etyeki beszéd egy olyan pillanatban csapott be Magyar Péterbe, amikor a nyári hónapokban lendületét vesztette a Tisza Párt. Már a baloldali, liberális elemzők is nyíltan kimondták, hogy az ellenzéki erő súlyos humán- és intézményi válsággal küzd. Bár hétről hétre azt próbálja bizonyítani Magyar, hogy ők igenis felkészültek a kormányzásra, de

Kulja András, Ruszin-Szendi Romulusz és többek között Kulcsár Krisztián kapcsán nem kompetens szakembereket látunk, hanem csupán harmad- vagy éppen negyedvonalbeli intellektusokat,

akik maximum a főnök unalmas paneljeit tudják felmondani, de improvizációra és jó értelemben vett meglepetésre már nem képesek. 

„Az utolsó mutatvány is sikerült. Talán egy kicsit csalt, de jól csinálta” – ezt a rodolfói elvet követve látott neki Magyar Péter a válságkezeléshez. A pártelnököt alapvetően leforrázta a mindenki számára könnyen érthető botrány. Mindennek a legfőbb jele az volt, hogy 5 másodpercen belül sikerült a következő két állítást tennie: Tarr Zoltán mondatait összevágták, nem láttam a felvételt.

Ha az elemi logikai szabályait figyelembe vesszük, akkor Magyar egyik kijelentése szinte biztosan nem igaz. Ha Tarr mondatait összevágták, akkor a Tisza-vezérnek látnia kellett a felvételt. Ha pedig nem látta a felvételt, akkor honnan tudja, hogy az alelnöke szavait összevágták. 

Magyar azonban nem állt meg itt: bejelentette, hogy a minimálbért keresőknél 9 százalékra csökkenti a személyi jövedelemadót, a mediánbér alatt keresőknél is mérsékli a terhet, az átlagbér felett keresőknél pedig marad a mostani 15 százalék. Csakhogy idén tavasszal a Tisza Párt közvélemény-kutatásán, a Nemzet Hangja nevű szavazáson 1,1 millióan mondták el a véleményüket – állítólag –, 81,9 százalékuk pedig igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy „egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó egységesen 9 százalékra csökkenjen”. Magyar Péter az eredményvárón azt ígérte, a Tisza-kormány programjának sarokkövei lesznek az emberek válaszai – az általa felvázolt adóreform viszont minden, csak nem egységes 9 százalék...

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Miután jól láthatóan ezek a mellébeszélések és terelések sem működtek, Magyar Péter visszatért a régi jól bevált útra: a legjobb figyelemelterelés a hergelés és hangulatkeltés. Míg korábban egy-egy váratlan akciója valóban okozott meglepetést a politikai riválisai körében, addig a most kitalált vészforgatókönyv: Kötcsére szervez rendezvényt arra az időpontra, amikor a kormánypártok a hagyományos politikai szezonkezdő rendezvényüket tartják, egyáltalán nem keltett nagy vihart.

Sőt: pont Magyarról állított ki lesújtó bizonyítványt, hogy ebben a helyzetben csak ezt sikerült kitalálnia. 

Mivel egy olyan súlyos csapás, mint amit Tarr mondatai jelentenek, nem orvosolhatóak úgy, hogy az érintettet eltávolítják, ezért nem marad más menekülőútja a Tisza-vezérnek, mint hogy valami olyan dolgot lépjen, ami teljesen felülírja az adóemelési terveikről szóló híradásokat. Azonban a politikai helyzet ma már teljesen más, mint egy évvel ezelőtt.

2024 őszén még bőven elég lett volna a botrányt lecsillapítania azzal, ha mond valami nagyon durvát a kormányra. Ma már ez nem megy.

Mégpedig ezért nem megy, mert a választások közeledtével a teljesen elkötelezett szavazókat leszámítva szépen lassan mindenki elkezd számolni. 

Amit biztosan tudunk:

Ezeket tudjuk, és vannak azok a tételek, amikről (ugyebár) inkább nem beszélnek, mivel akkor abba belebuknának. Egy ilyen helyzetben bizony a szavazók egy jelentős része már elkezd mérlegelni, hogy tényleg érdemes-e az esetleges változás érdekében az eddigi stabil életszínvonalamat feláldozni.

Ezt a kérdést egyre többen teszik fel, és jól láthatóan ezzel arányosan kezdett el fogyatkozni a Tisza tábora. 

A hergelés, az agresszivitás, a valós tények teljesen nyilvánvaló tagadása arra vélhetőleg elég, hogy a magszavazók megmaradjanak Magyar mellett. A csendes többség megnyeréséhez azonban ez már kevés. Ők konkrét terveket, és olyan víziót szeretnének látni, amelynek révén tényleg egyről a kettőre juthatnak. A mögöttünk hagyott hónapok pedig egyértelműen megmutatták: Magyar ilyennel nem rendelkezik,

sőt, ezt már egyik legelszántabb híve, Puzsért Róbert is megfogalmazta.

„Az utolsó mutatvány is sikerült. Talán egy kicsit csalt, de jól csinálta” – Magyart ismerve nem ez lesz az utolsó mutatvány;

de hogy jól csinálja, abban egyre többen kételkednek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Markovics Gábor/Mediaworks)

***

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a straight cold player
•••
2025. szeptember 06. 07:18 Szerkesztve
Annak idején meglepett a Tisza hirtelen felemelkedése. És az is, hogy sok értelmes, reálisan gondolkodó nemzeti oldali ismerősöm megijedt, hogy jajj mi lesz ha ez az ember (mert lássuk be a Tisza 1 db ember) megnyeri a választásokat. És hiába mondtam, hogy figyelj, tedd ezt a puhapöcsű pléhboyt Orbán mellé! Totál más liga! Orbán gyakorlatilag a valaha volt legnagyobb politikusok közé tartozik világ szinten! Ennél sokkal nehezebb helyzeteket megoldott, 35 éve van a pályán. Igen, de MP-t az EU is támogatja mindennel! Jött a válasz. Miért az eddigieket (Gyurcsány, Márky, Karácsony, stb. Momentum stb.) Nem támogatta? És hol vannak ezek a nobodyk? Nagyon-nagyon meglepődnék, ha nem lenne meg a 2/3. Még azt sem tartom kizártnak, hogy ez is az orbáni stratégia része. Ugyanez volt 2021-ben. Nem lehet véletlen. Akkor is ünnepelt az ellenzék, hogy most bizony nyerni fognak. Aztán 22-ben lett ami lett. Mintha a választások előtt ~1évvel, O.V. kicsit hagyná, hogy az ellenzék ünnepeljen.
Válasz erre
1
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 06. 06:57 Szerkesztve
Z. Milyen nagyságrenben akar uszítani, hergelni, botrányt csinálni hétvégén Kötcsén, ha nem elég védelem ez ellen a rendőrség??? A TEK-nek kell felügyelni a mocsadék hazaáruló férget!!! Ez még a Sátánnál is gonoszabb "ember"!!! 💯❗🤮
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. szeptember 06. 06:56
Ezek is csak a hiszékenység vámszedői, ahogy a netes és egyéb csalók is. Valószínű, azoknak is ugyanazok az orruknál fogva megvezethetők dőlne be a leginkább, akik ezeknek a csápolói. Azon se csodálkoznék, ha vastag átfedés lenne a netes és mindenféle csalók, meg az ilyen politikai szélhámosok között. Csak hát egy ország bedöntését a hiszékenyek által, megszívná mindenki más is.
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 06. 06:52
Ha Tarr féleszű milyenek a szavazói?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!