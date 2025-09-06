Öveket becsatolni, Magyar Péter nem nyugszik: brutális hergeléssel próbálja felülírni a Tisza példátlan botrányát

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Tarr Zoltán etyeki beszéde leleplezte a párt valódi szándékait – ami súlyos válságot idézett elő az ellenzéki erőben.
Bő egy hete látott napvilágot, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt annak érdekében, hogy a korábbi hónapokban belengetett több százmilliárdos, de egyes gazdasági elemzők szerint több ezermilliárdos választási ígéreteiket valahogyan teljesítsék, jelentős adóemelésre készülnek.
Hamar kiderült, hogy az adóemelés nemcsak a milliárdosokat, hanem az átlagkeresettel rendelkezőket is húsbavágóan érintené.
A brutális adótervek kiszivárgása után több videófelvétel jelent meg, amelyeken Tarr Zoltán, valamint a Tisza Párt más szakértői arról beszéltek, hogy az adóemelés mindenképpen szükséges, de a konkrét tervekről nem lehet beszélni, mert akkor megbuknak.
Jó is, ha épp szilenciumra ítélték, mert így legalább nekiláthat utánaolvasni a valóságnak. Francesca Rivafinoli írása.
Még mielőtt valaki itt elkezdene engem álhírgyártással vádolni, szögezzük is le ismét:
mindezt nem egy nevenincs Tisza szigetes tag mondta a kamerába, hanem az ellenzéki párt második embere, valamint egyik vezető gazdasági szakértője.
Nem vicceskedve, nem terelésként, hanem teljesen komolyan közölte a közönségével, hogy nem beszélhetnek a részletekről, mert abba bele fognak bukni. Bizony, ezt a magát legnagyobb ellenzéki pártként definiáló formáció második embere közölte velünk! Elcsépeltnek tűnik, de
egy normális ügymenetben a pártja ezt a figurát lemondásra kéri, majd pedig ha ezt nem teszi meg, akkor kizárja a soraiból,
és minden kapcsolatot megszakítanak vele. Persze tudjuk, hogy a baloldalon Gyurcsány őszödi beszéde óta nincsen következménye semminek.
Lendvai Ildikónak az volt a benyomása Balatonőszödön, hogy „ezt most túljátszotta a Feri”.
Tarr Zoltán etyeki beszédének egyik legfőbb eredménye, hogy megkímélt minket egy újabb őszödi döbbenettől. Míg Gyurcsány egyfajta Rodolfóként másfél évig trükkök százaival próbálta megmenteni saját és pártja hatalmát, addig most a tiszás EP-képviselő mindezt megelőzve még a parlamenti választások előtt közölte velünk a tutit:
teljesen mindegy, miket hadoválunk itt össze a választási kampányban, ha győzünk, akkor bizony ebből semmit sem fogunk teljesíteni,
mert miénk a hatalom, és akkor bármit megtehetünk.
Schiffer András és Magyar Péter között gyors üzenetváltás zajlott, és nem a Tisza Párt vezére jött ki belőle győztesen. Nagyon nem.
Az etyeki beszéd egy olyan pillanatban csapott be Magyar Péterbe, amikor a nyári hónapokban lendületét vesztette a Tisza Párt. Már a baloldali, liberális elemzők is nyíltan kimondták, hogy az ellenzéki erő súlyos humán- és intézményi válsággal küzd. Bár hétről hétre azt próbálja bizonyítani Magyar, hogy ők igenis felkészültek a kormányzásra, de
Kulja András, Ruszin-Szendi Romulusz és többek között Kulcsár Krisztián kapcsán nem kompetens szakembereket látunk, hanem csupán harmad- vagy éppen negyedvonalbeli intellektusokat,
akik maximum a főnök unalmas paneljeit tudják felmondani, de improvizációra és jó értelemben vett meglepetésre már nem képesek.
„Az utolsó mutatvány is sikerült. Talán egy kicsit csalt, de jól csinálta” – ezt a rodolfói elvet követve látott neki Magyar Péter a válságkezeléshez. A pártelnököt alapvetően leforrázta a mindenki számára könnyen érthető botrány. Mindennek a legfőbb jele az volt, hogy 5 másodpercen belül sikerült a következő két állítást tennie: Tarr Zoltán mondatait összevágták, nem láttam a felvételt.
Ha az elemi logikai szabályait figyelembe vesszük, akkor Magyar egyik kijelentése szinte biztosan nem igaz. Ha Tarr mondatait összevágták, akkor a Tisza-vezérnek látnia kellett a felvételt. Ha pedig nem látta a felvételt, akkor honnan tudja, hogy az alelnöke szavait összevágták.
Magyar azonban nem állt meg itt: bejelentette, hogy a minimálbért keresőknél 9 százalékra csökkenti a személyi jövedelemadót, a mediánbér alatt keresőknél is mérsékli a terhet, az átlagbér felett keresőknél pedig marad a mostani 15 százalék. Csakhogy idén tavasszal a Tisza Párt közvélemény-kutatásán, a Nemzet Hangja nevű szavazáson 1,1 millióan mondták el a véleményüket – állítólag –, 81,9 százalékuk pedig igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy „egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó egységesen 9 százalékra csökkenjen”. Magyar Péter az eredményvárón azt ígérte, a Tisza-kormány programjának sarokkövei lesznek az emberek válaszai – az általa felvázolt adóreform viszont minden, csak nem egységes 9 százalék...
Kapkodó kríziskommunikációba kezdett a Tisza-vezér.
Izzadtságszagú védekezés a Tisza-vezértől.
Miután jól láthatóan ezek a mellébeszélések és terelések sem működtek, Magyar Péter visszatért a régi jól bevált útra: a legjobb figyelemelterelés a hergelés és hangulatkeltés. Míg korábban egy-egy váratlan akciója valóban okozott meglepetést a politikai riválisai körében, addig a most kitalált vészforgatókönyv: Kötcsére szervez rendezvényt arra az időpontra, amikor a kormánypártok a hagyományos politikai szezonkezdő rendezvényüket tartják, egyáltalán nem keltett nagy vihart.
Sőt: pont Magyarról állított ki lesújtó bizonyítványt, hogy ebben a helyzetben csak ezt sikerült kitalálnia.
Mivel egy olyan súlyos csapás, mint amit Tarr mondatai jelentenek, nem orvosolhatóak úgy, hogy az érintettet eltávolítják, ezért nem marad más menekülőútja a Tisza-vezérnek, mint hogy valami olyan dolgot lépjen, ami teljesen felülírja az adóemelési terveikről szóló híradásokat. Azonban a politikai helyzet ma már teljesen más, mint egy évvel ezelőtt.
2024 őszén még bőven elég lett volna a botrányt lecsillapítania azzal, ha mond valami nagyon durvát a kormányra. Ma már ez nem megy.
Mégpedig ezért nem megy, mert a választások közeledtével a teljesen elkötelezett szavazókat leszámítva szépen lassan mindenki elkezd számolni.
Amit biztosan tudunk:
Ezeket tudjuk, és vannak azok a tételek, amikről (ugyebár) inkább nem beszélnek, mivel akkor abba belebuknának. Egy ilyen helyzetben bizony a szavazók egy jelentős része már elkezd mérlegelni, hogy tényleg érdemes-e az esetleges változás érdekében az eddigi stabil életszínvonalamat feláldozni.
Ezt a kérdést egyre többen teszik fel, és jól láthatóan ezzel arányosan kezdett el fogyatkozni a Tisza tábora.
A hergelés, az agresszivitás, a valós tények teljesen nyilvánvaló tagadása arra vélhetőleg elég, hogy a magszavazók megmaradjanak Magyar mellett. A csendes többség megnyeréséhez azonban ez már kevés. Ők konkrét terveket, és olyan víziót szeretnének látni, amelynek révén tényleg egyről a kettőre juthatnak. A mögöttünk hagyott hónapok pedig egyértelműen megmutatták: Magyar ilyennel nem rendelkezik,
„Az utolsó mutatvány is sikerült. Talán egy kicsit csalt, de jól csinálta” – Magyart ismerve nem ez lesz az utolsó mutatvány;
de hogy jól csinálja, abban egyre többen kételkednek.
Bohócfejek felkészülnek 3,2,1...
Kocsis Máté megjegyezte Magyar Péterről és társairól: „Nektek kampó van.”
A Tisza Párt átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. A következmények sajnos egyértelműek.
