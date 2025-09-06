Öveket becsatolni, Magyar Péter nem nyugszik: brutális hergeléssel próbálja felülírni a Tisza példátlan botrányát

„És csodák csodájára a nadrágtartóját is sikerült eltávolítanom. Amikor véget ért a szám, kezdtem visszaadogatni a dolgait. Tárca… Fésű… Notesz… Majd, amikor már ment volna a helyére, visszahívtam. – Ez is az öné uram? – kérdeztem, és büszkén előhúztam a világ legkoszosabb, legszakadtabb, biztosítótűvel összetűzött nadrágtartóját. Az utolsó mutatvány is sikerült. Talán egy kicsit csalt, de jól csinálta. Most bizonyára együtt van a régi társasággal, abban a régi-régi cirkuszban. Nicsak!”

Hatalmas pofonba szaladt bele Magyar Péter, kiszivárogtak a valódi terveik

Példátlan botrány Magyar táborában

Bő egy hete látott napvilágot, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt annak érdekében, hogy a korábbi hónapokban belengetett több százmilliárdos, de egyes gazdasági elemzők szerint több ezermilliárdos választási ígéreteiket valahogyan teljesítsék, jelentős adóemelésre készülnek.

Hamar kiderült, hogy az adóemelés nemcsak a milliárdosokat, hanem az átlagkeresettel rendelkezőket is húsbavágóan érintené.

A brutális adótervek kiszivárgása után több videófelvétel jelent meg, amelyeken Tarr Zoltán, valamint a Tisza Párt más szakértői arról beszéltek, hogy az adóemelés mindenképpen szükséges, de a konkrét tervekről nem lehet beszélni, mert akkor megbuknak.