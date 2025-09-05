Már a Telex is kénytelen beismerni: Magyar Pétert megroppantotta a kiszivárgott Tisza-adó

Így próbálja visszaszerezni az irányítást Magyar Péter
A lap szerint Magyar Péter is érzékelhette, hogy az adóemelésről szóló Index-cikk és Tarr Zoltán kiragadott mondatai együtt már komoly politikai károkat okozhatnak a Tiszának, mivel a Fidesz adóemelős kampánya pont azt a választói réteget, a bizonytalanokat célozta meg, akikre ők is hajtanak. Ezért jelentette be az adózási terveiket, majd pedig telefonos kampánnyal és szja-kalkulátorral kezdték népszerűsíteni a programjukat.
Hozzátették, a Tisza-vezér vélhetően nem most és nem így akarta nyilvánosságra hozni, hogyan képzelik el az adórendszert, hiszen
a Tiszának hivatalosan még nincs gazdasági szakpolitikusa.
Nem tudni, hogy kormányalakítás esetén Magyar Péter kire bízná a gazdaságpolitika vezetését – ismerte be a portál.
Cikkükben végül arra is kitértek, hogy az is jelzi, hogy ez a kampány mennyire „mélyre vágott”, hogy Magyar Péter azonnal megpróbálta visszaszerezni a kezdeményezést, és ellentámadásba ment át. Bejelentette, hogy Kötcsén, a fideszes holdudvar összejövetelével egy időben fogja bemutatni a Tisza új arcait – olvasható a Telex összeállításában.