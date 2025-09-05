Már a Telex is kénytelen beismerni: Magyar Pétert megroppantotta a kiszivárgott Tisza-adó

A Telex egy hosszabb cikkében arról ír, hogy a Magyar Péter személyét támadó kampányok eddig hatástalanok voltak, viszont a Tisza-adóra épített kampányával a Fidesz magához tudta ragadni a kezdeményezést. Most először tudták védekezésre kényszeríteni az ellenzék vezérét egy fontos közéleti kérdésben.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt több mint egy hete, egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte.