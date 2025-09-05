Ft
09. 05.
péntek
09. 05.
péntek
Tarr Zoltán ellentámadás Tisza Párt Tisza-adó alelnök kampány Magyar Péter Fidesz Kötcse

Már a Telex is kénytelen beismerni: Magyar Pétert megroppantotta a kiszivárgott Tisza-adó

2025. szeptember 05. 11:13

Bohócfejek felkészülnek 3,2,1...

2025. szeptember 05. 11:13
null

A Telex egy hosszabb cikkében arról ír, hogy a Magyar Péter személyét támadó kampányok eddig hatástalanok voltak, viszont a Tisza-adóra épített kampányával a Fidesz magához tudta ragadni a kezdeményezést. Most először tudták védekezésre kényszeríteni az ellenzék vezérét egy fontos közéleti kérdésben. 

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt több mint egy hete, egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. 

Mint ismert, Magyar igyekezett cáfolni a cikkben foglaltakat – hamisítványnak és mesterséges intelligencia által generált tartalomnak nevezte többek között a napvilágot látott felvételeket – , de hiába, egyre több olyan elemzés és összefoglaló születi, amely arra világít rá, hogy a belengetett tiszás adópolitikai fordulatokat mennyire rosszul érintenék a magyar társadalom jelentős részét. 

A Telex cikkében arra is rámutattak, hogy az sem jött jól Magyar Péteréknek, hogy egyik fontos politikusuk „komoly politikai hibába” szaladt bele. Idézték a lapunk által leközölt videót, amiben Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője az etyeki tiszás fórumon azt mondja, hogy 

a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, ilyen például az adókérdés is, de majd ha megnyerik a választás, akkor mindent lehet.

A lap továbbá úgy fogalmazott, hogy a Fidesz egyenesen a Tisza „őszödi beszédéről” beszélt, szerintük Tarr Zoltán ezzel beismerte, hogy adóemelésre készülnek. 

A történtek kapcsán felidézték Orbán Viktor miniszterelnök reakcióját is, aki úgy fogalmazott,

Ez már nem gyerekség, ez már véresen komoly. Készülnek az adóemelésre, jön a Tisza-adó”.

Így próbálja visszaszerezni az irányítást Magyar Péter

A lap szerint Magyar Péter is érzékelhette, hogy az adóemelésről szóló Index-cikk és Tarr Zoltán kiragadott mondatai együtt már komoly politikai károkat okozhatnak a Tiszának, mivel a Fidesz adóemelős kampánya pont azt a választói réteget, a bizonytalanokat célozta meg, akikre ők is hajtanak. Ezért jelentette be az adózási terveiket, majd pedig telefonos kampánnyal és szja-kalkulátorral kezdték népszerűsíteni a programjukat.

Hozzátették, a Tisza-vezér vélhetően nem most és nem így akarta nyilvánosságra hozni, hogyan képzelik el az adórendszert, hiszen 

a Tiszának hivatalosan még nincs gazdasági szakpolitikusa. 

Nem tudni, hogy kormányalakítás esetén Magyar Péter kire bízná a gazdaságpolitika vezetését – ismerte be a portál.

Cikkükben végül arra is kitértek, hogy az is jelzi, hogy ez a kampány mennyire „mélyre vágott”, hogy Magyar Péter azonnal megpróbálta visszaszerezni a kezdeményezést, és ellentámadásba ment át. Bejelentette, hogy Kötcsén, a fideszes holdudvar összejövetelével egy időben fogja bemutatni a Tisza új arcait – olvasható a Telex összeállításában.

Nyitókép:  MTI/Purger Tamás

