Ez a nap is eljött: hiába minden támogatás, Tarr Zoltán csúnyán megalázta a Telexet

Bár a magát függetlennek és objektívnek nevező média – élén a Telex – mindent megtesz Magyar Péter és a Tisza Párt támogatása érdekében, egyre inkább úgy tűnik, hogy hiába várnak hálát a baloldali hírportálok.

Maga a Telex panaszolta el, hogy hiába kereste Tarr Zoltánt, a párt alelnökét a botrányos mondatai után:

Tarr Zoltánt többször próbáltuk elérni telefonon is, hogy az etyeki tiszás fórumon elhangzott kijelentéseiről kérdezzük. A Tisza Párt sajtóosztálya azt írta nekünk, hogy Tarr ma nem kíván nyilatkozni, helyette egy általa írt közleményt küldtek nekünk.

Egy nappal később viszont Tarr Zoltán hivatalos Facebook-oldalán azon gúnyolódott, hogy ha a Hír TV ott lett volna az Európai Parlament tanácskozásán, akkor szívesen beszélt volna a Tisza-adóról – ezek szerint csak az őt támogató sajtóval nem áll szóba Magyar Péter kulcsembere.

Bár Magyar Péter mindent megtesz azért, hogy a lehető legkevesebbet beszéljenek róla, a Tisza-adó óriási károkat okozna a magyar családoknak. Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadójának számításai szerint a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené. Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.

Nem véletlen, hogy Tarr Zoltán a terveikkel kapcsolatban azt mondta, nem árulhat el mindent, mert akkor megbuknának. Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon megkérdezte a jelenlévőket, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.

Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet

– jelentette ki.