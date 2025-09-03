Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Telex Tisza Párt Tisza-adó Magyar Péter

Ez a nap is eljött: hiába minden támogatás, Tarr Zoltán csúnyán megalázta a Telexet

2025. szeptember 03. 10:37

A botrányos mondatairól elhíresült Tarr Zoltán a Tisza-adóval kapcsolatban nem vette fel a telefont, amikor a Telex kereste, a Hír TV-nek viszont szívesen nyilatkozott volna. Legalábbis ő ezt állítja.

2025. szeptember 03. 10:37
null

Bár a magát függetlennek és objektívnek nevező média – élén a Telex – mindent megtesz Magyar Péter és a Tisza Párt támogatása érdekében, egyre inkább úgy tűnik, hogy hiába várnak hálát a baloldali hírportálok.

Maga a Telex panaszolta el, hogy hiába kereste Tarr Zoltánt, a párt alelnökét a botrányos mondatai után:

Tarr Zoltánt többször próbáltuk elérni telefonon is, hogy az etyeki tiszás fórumon elhangzott kijelentéseiről kérdezzük. A Tisza Párt sajtóosztálya azt írta nekünk, hogy Tarr ma nem kíván nyilatkozni, helyette egy általa írt közleményt küldtek nekünk.

Egy nappal később viszont Tarr Zoltán hivatalos Facebook-oldalán azon gúnyolódott, hogy ha a Hír TV ott lett volna az Európai Parlament tanácskozásán, akkor szívesen beszélt volna a Tisza-adóról – ezek szerint csak az őt támogató sajtóval nem áll szóba Magyar Péter kulcsembere.

Bár Magyar Péter mindent megtesz azért, hogy a lehető legkevesebbet beszéljenek róla, a Tisza-adó óriási károkat okozna a magyar családoknak. Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadójának számításai szerint a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené. Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.

 

Nem véletlen, hogy Tarr Zoltán a terveikkel kapcsolatban azt mondta, nem árulhat el mindent, mert akkor megbuknának. Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon megkérdezte a jelenlévőket, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.

Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. 

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet

– jelentette ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tarr Zoltán Facebook-oldala

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tiszafa
2025. szeptember 03. 11:27
A Tisza meg a liberális Média egymással úgy buzulnak, hogy ütik egymás farkát. És mikor élveznek? Hát amikor melléüt a másik...
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2025. szeptember 03. 10:48
Fideszes volt, az is maradt.
Válasz erre
1
3
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 03. 10:41
Hiába minden. Alomalja szopatja a gazdáit. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
kotam1
2025. szeptember 03. 10:41
Minden pofon jó helyre megy!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!