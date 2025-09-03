Ez a nap is eljött: hiába minden támogatás, Tarr Zoltán csúnyán megalázta a Telexet

Ilyet még nem látott Magyarország: Kollár Kinga szavazata a bizonyíték, hogy a Tisza Párt két irányból támadja a tanárokat
Az Európai Parlamentben a pedagógusok béremelését támadták, itthon a Tisza-adóval a fizetésüket csökkentenék.
A botrányos mondatairól elhíresült Tarr Zoltán a Tisza-adóval kapcsolatban nem vette fel a telefont, amikor a Telex kereste, a Hír TV-nek viszont szívesen nyilatkozott volna. Legalábbis ő ezt állítja.
Bár a magát függetlennek és objektívnek nevező média – élén a Telex – mindent megtesz Magyar Péter és a Tisza Párt támogatása érdekében, egyre inkább úgy tűnik, hogy hiába várnak hálát a baloldali hírportálok.
Maga a Telex panaszolta el, hogy hiába kereste Tarr Zoltánt, a párt alelnökét a botrányos mondatai után:
Tarr Zoltánt többször próbáltuk elérni telefonon is, hogy az etyeki tiszás fórumon elhangzott kijelentéseiről kérdezzük. A Tisza Párt sajtóosztálya azt írta nekünk, hogy Tarr ma nem kíván nyilatkozni, helyette egy általa írt közleményt küldtek nekünk.
Egy nappal később viszont Tarr Zoltán hivatalos Facebook-oldalán azon gúnyolódott, hogy ha a Hír TV ott lett volna az Európai Parlament tanácskozásán, akkor szívesen beszélt volna a Tisza-adóról – ezek szerint csak az őt támogató sajtóval nem áll szóba Magyar Péter kulcsembere.
Bár Magyar Péter mindent megtesz azért, hogy a lehető legkevesebbet beszéljenek róla, a Tisza-adó óriási károkat okozna a magyar családoknak. Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadójának számításai szerint a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené. Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.
Nem véletlen, hogy Tarr Zoltán a terveikkel kapcsolatban azt mondta, nem árulhat el mindent, mert akkor megbuknának. Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon megkérdezte a jelenlévőket, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.
Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.
Választást kell nyerni, és utána mindent lehet
– jelentette ki.
Nyitókép: Tarr Zoltán Facebook-oldala