09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Tarr Zoltán kormány párttárs Dálnoki Áron Tisza-adó javaslat Magyar Péter fórum

Gyurcsányi mondatokkal indított telefonkampányban magyarázkodik Magyar Péter a Tisza kiszivárgott adóemelési javaslata miatt

2025. szeptember 03. 20:59

A hívás során egy sor ígéret hangzik el a Tisza-vezértől a jövőt illetően, de 19 évvel ezelőtt a magyar társadalom már megélt hasonlót, és megütötte vele a bokáját.

2025. szeptember 03. 20:59
null

A Telex szerda este arról írt, hogy több olvasójuk is jelezte, a Tisza Párt telefonos kampányt indított az adóterveikről.

„A leendő Tisza-kormány az adócsökkentések kormánya lesz. Orbán Viktorék több tucat új adót vezettek be és emeltek meg. Eladósítottak az országot, óriási drágulást hoztak” – ezt mondja Magyar Péter robothangja.

Magyar arról is beszél a hívás során, hogy a Tisza kétmillió ember személyi jövedelemadóját csökkenti, egészen a 625 ezer forintos keresetekig. Szerinte a minimálbér az eddigi 15 százalék helyett 9 százalékkal adózik majd, és havi 20 ezer, évi 240 ezer forint marad a családoknál. Valamint azt is megígéri, hogy 5 százalékra csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját, 0 százalékra pedig gyógyszerekét. 

„Ha támogatja a javaslatainkat, akkor kérem, nyomja meg az 1-es gombot, és látogasson el az szja9.hu oldalra. Számolja ki, hogy ön mennyivel visz majd haza többet a leendő Tisza-kormány alatt. Köszönöm, hogy meghallgatott” – zárja a beszélgetést a robothang.

Ismerős kijelentések

Az adócsökkentés kormánya kijelentés sokaknak ismerő lehet, hiszen Gyurcsány Ferenc, az MSZP miniszterelnök-jelöltjeként ugyancsak adócsökkentést ígért. Pontosabban úgy fogalmazott, hogy „az adócsökkentés kormánya lesznek”.

De emlékezetes, hogy választást nyerve, kormányra jutva 

  • adót emeltek,
  • elvettek egy havi fizetés,
  • egy havi nyugdíjat, 
  • és megemelték a rezsi árát is.

Ráadásul az is gyanút keltő, hogy Magyar Péter párttársai Dálnoki Áron és Tarr Zoltán már előre elmondták hogy most nem fogják kiteregetni a Tisza Párt adó terveit, mert akkor megbuknak. 

Tarr Zoltán a híressé vált etyeki fórumon ráadásul még arról is beszélt, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Ilyen károkat okozna Magyar Péter kiszivárgott terve

Szalai Piroska, miniszterelnöki tanácsadó a kiszivárgott tervek kapcsán rámutatott, hogy bár elsőre úgy tűnhet, hogy a legalsó kereseti rétegek adóterhei nem változnának érdemben, 

a valóságban azonban, hogy a magyar munkavállalók döntő többsége jóval több adót fizetne. 

A KSH legfrissebb adatai szerint a májusi bruttó átlagkereset 702 800 forint volt, amely már bőven a középső 22 százalékos sávba esik. A középső adósáv nemcsak az átlag, de még az 562 300 forintos bruttó mediánkeresetre is kiterjed.

Ennek értelmében tehát a magyar munkavállalók kétharmadának csökkenne a fizetése.

Magyarország és a magyar gazdaság jövőjét alapvetően meghatározó, jövő orientált szektorok esetében, mint amilyen

  • az energiaipar, 
  • a pénzügyi vagy 
  • az IKT szektorban pedig már a 33 százalékos sáv érvényesülne, 
  • de még az orvosok többsége is a legfelső sávba tartozna a jelentős béremeléseknek köszönhetően. 
Forrás: Szalai Piroska

Ezt tudjuk a Tisza-adóról

Mint ismert, egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

