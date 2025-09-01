Óriási pofonba szaladt bele Magyar Péter, de nem a Fidesztől kapta

Ahogy megírtuk, Schiffer András ügyvéd Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nehezen értelmezhető, pártállami időket idéző kijelentésére reagált, ami így hangzik: „A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el”.

Schiffer András azoknak az attitűdjéről, akiket Magyar Péter bebörtönözne, és magáról a jelenségről, amikor az emberek egy szabad világban leírják a véleményüket, így írt:

„Ezt hívják úgy, hogy sajtószabadság”.

Az ügyvéd szerint már csak egy cenzúraosztályt kellene felállítani, az élére Lendvai Ildikót javasolja.