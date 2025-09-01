Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt bűncselekmény Schiffer András Magyar Péter gyűlölet

Óriási pofonba szaladt bele Magyar Péter, de nem a Fidesztől kapta

2025. szeptember 01. 08:46

Schiffer András és Magyar Péter között gyors üzenetváltás zajlott, és nem a Tisza Párt vezére jött ki belőle győztesen. Nagyon nem.

2025. szeptember 01. 08:46
null

Ahogy megírtuk, Schiffer András ügyvéd Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nehezen értelmezhető, pártállami időket idéző kijelentésére reagált, ami így hangzik: „A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el”.

Schiffer András azoknak az attitűdjéről, akiket Magyar Péter bebörtönözne, és magáról a jelenségről, amikor az emberek egy szabad világban leírják a véleményüket, így írt: 

„Ezt hívják úgy, hogy sajtószabadság”. 

Az ügyvéd szerint már csak egy cenzúraosztályt kellene felállítani, az élére Lendvai Ildikót javasolja.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügyvéd posztja alá most Magyar Péter is odakommentelte a szokásos mantrát:  

„Vigyázz, leírtad a nevem😂 lassan csak összejön az alkotmánybírói hely, már nem kell sok hozzá…”

Schiffer András így válaszolt: 

„Persze, nyilván mindenkinek pénzért + pozícióért van véleménye a világról... Szerintem ne magadból indulj ki!”

 

A vita annak kapcsán robbant ki, hogy 

sajtó képviselői – köztük a Mandiner – Tarr Zoltánnak, a Tisza második emberének szavait idézték, amelyekben adóemelést helyez kilátásba hatalomra kerülésük esetén, miközben ugyanott megkéri zártkörű hallgatóságát, hogy erről a választásokig ne beszéljenek.

 „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – teszi hozzá. Az lenne tehát a bűncselekmény Magyar Péter szerint, hogy a médiumok leírják azt, ami történt.

Nyitókép: Facebook

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2025. szeptember 01. 11:43
Csak egy teoretikus kérdés! Van egy szélsőséges párt ukrán titkosszolgálati kapcsolatokkal. Bevallottan náci vagy kommunista módszerrel a sajtó és szólásszabadság ellenes. A követői szélsőséges nácik kivétel nélkül. Egy ilyen párt betiltásán nem kellene elgondolkozni ? Ha bejutnak a parlamentbe és a bizottságok tagjai lesznek az olyan mintha Kijevben lenne a bizottsági ülés.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. szeptember 01. 11:07
poloska pötipeti ala Tyson ivadék.. !!! jó a kenu száma 45 . 45.. 45.. mi is volt ???? jaaaaaaaa akkor már javában kezdték kipicsázni a nácikat a szovjetek.. tudod amilyen te is vagy !!!!! erre a hajóra minden percben fogsz emlékezni mert te is úgy jársz a taknyos orrú bandáddal együtt !!!!!!
Válasz erre
2
0
Héja
2025. szeptember 01. 10:57
M. Péter és bandája: botrány botrány hátán. Ezek a normális emberi együttélésre is alkalmatlanok.
Válasz erre
2
0
cirmacs
2025. szeptember 01. 10:53
ezekre a hírekre se itt, se a fészbukon nem reagálnak semmit a tiszások. most vagy rájöttek,milyeneket követtek,vagy még nincs kitalálva,mit kell mondaniuk
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!