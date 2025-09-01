Óriási pofonba szaladt bele Magyar Péter, de nem a Fidesztől kapta

Schiffer András azokról, akiket Magyar Péter bebörtönözne: „Ezt hívják úgy, hogy sajtószabadság”
Az ügyvéd szerint már csak egy cenzúraosztályt kellene felállítani, az élére Lendvai Ildikót javasolja.
Schiffer András és Magyar Péter között gyors üzenetváltás zajlott, és nem a Tisza Párt vezére jött ki belőle győztesen. Nagyon nem.
Ahogy megírtuk, Schiffer András ügyvéd Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nehezen értelmezhető, pártállami időket idéző kijelentésére reagált, ami így hangzik: „A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el”.
Schiffer András azoknak az attitűdjéről, akiket Magyar Péter bebörtönözne, és magáról a jelenségről, amikor az emberek egy szabad világban leírják a véleményüket, így írt:
„Ezt hívják úgy, hogy sajtószabadság”.
Az ügyvéd szerint már csak egy cenzúraosztályt kellene felállítani, az élére Lendvai Ildikót javasolja.
Az ügyvéd szerint már csak egy cenzúraosztályt kellene felállítani, az élére Lendvai Ildikót javasolja.
Az ügyvéd posztja alá most Magyar Péter is odakommentelte a szokásos mantrát:
„Vigyázz, leírtad a nevem😂 lassan csak összejön az alkotmánybírói hely, már nem kell sok hozzá…”
Schiffer András így válaszolt:
„Persze, nyilván mindenkinek pénzért + pozícióért van véleménye a világról... Szerintem ne magadból indulj ki!”
A vita annak kapcsán robbant ki, hogy
sajtó képviselői – köztük a Mandiner – Tarr Zoltánnak, a Tisza második emberének szavait idézték, amelyekben adóemelést helyez kilátásba hatalomra kerülésük esetén, miközben ugyanott megkéri zártkörű hallgatóságát, hogy erről a választásokig ne beszéljenek.
„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – teszi hozzá. Az lenne tehát a bűncselekmény Magyar Péter szerint, hogy a médiumok leírják azt, ami történt.
Az ügyvéd szerint már csak egy cenzúraosztályt kellene felállítani, az élére Lendvai Ildikót javasolja.
