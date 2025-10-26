3. A tiszás lufi tehát elkezdett ereszteni, ezt tükrözik a kutatási adatok is (az Alapjogokért Központnál pl. 47-42-re vezet a Fidesz, más mérvadó intézetek is hasonlókat mérnek). Ennek a trendfordulásnak a szimbolikus – és persze valós térben történő – leképződése a Békemenet, illetve a Magyar Péter háborús menetének statisztikai mérésekkel és cellainformációkkal is alátámasztott, drámai létszámbeli különbsége – ami kétszeres tömeget jelent, már a Békemenet javára. Erre tesz rá, hogy a Békemenet a digitális térben is aratott, nagyságrendekkel több interakciót generálva, mint Hősök terei tiszás performansz.

4. Mindez csak ráerősít az eddigiekre: a jobboldal kezdeményez, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy pontosan az eddigi ciklusok teljesítménye a garancia arra, hogy amit most Orbán Viktor elindít vagy ígér, azt meg is lehet csinálni. Eközben Magyar Péter kétségbeesett kopipészt-funkcióba kapcsolt: a »szerelem mindenre képes« jeligére eddig is folyamatos fáziskéséssel másolta Orbánt (ha konzultál, akkor ő is; ha Tusványos, akkor ő is; ha Kötcse, akkor ő is) – most viszont önmaga paródiáját adva a Békemenet után bejelentett DPK-s országjárásra reagálva közölte, hogy UGYANAZOKON A NAPOKON, és UGYANAZOKBAN A VÁROSOKBAN ő is fórumot tart. Ez a »ctrl+C, ctrl+V« kamupolitikája.

5. Sok külcsín, kevés belbecs. Célja – mint korábban is – a provokáció, a balhézás, a konfliktuskeresés. Ennek, Magyar Péter színre lépésének köszönhető a magyar nyilvánosság színvonalának zuhanórepülése az elmúlt másfél évben, és a fizikai agresszió napi szintű megjelenése. Ha szimpatizánsainak nem lett volna eddig világos: amit korábban a családjában és a családjával csinált, azt csinálja most a magyar társadalommal is.

Bizony: aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. És jövő áprilisban megy majd »a hűtlen nehéz fejjel, tudja jól, hogy ő már nem kell«.”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán